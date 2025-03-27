Жители Буйнакска не ощутили результатов борьбы властей с бродячими собаками

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Власти Буйнакска после гибели женщины от укусов собак заявили, что в город регулярно приезжают специалисты по отлову животных, но жители города не увидели результатов этой работы. Гибель женщины стала толчком к агрессии против животных, считает зоозащитник.

Как писал "Кавказский узел", 76-летняя женщина погибла на кладбище в Буйнакске в результате нападения бродячих собак, расследование начато по статье о халатности. Следком отчитался об уголовном деле по статье о халатности, которая повлекла смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ).

Глава махачкалинской организации "Эколайф" Виктория Шевцова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что гибель женщины в Буйнакске вызывает вопросы

"Сразу была запущена информация о том, что она погибла от укусов собак. Считаю это неправильным до вынесения результатов судебно-медицинской экспертизы и установления всех обстоятельств произошедшего", - считает Шевцова.

Данная новость вызвала большой резонанс, в соцсетях, где обсуждают трагедию, пишут, что следует убивать безнадзорных животных, и в Буйнакске уже начали стрелять и травить собак, рассказала зоозащитник.

В 2017 году, несмотря отстрел собак, мы не смогли избежать трагедии, когда в Махачкале загрызли девятилетнюю девочку

Она назвала проект закона, запрещающего возвращать бездомных животных из приюта в прежнее место обитания и предоставляющий регионам право умерщвлять их после предельного срока содержания, "живодерским".

"До 2017 года собак во многих регионах, в том числе и в Дагестане, отстреливали. Организация выигрывала тендер, и охотники ездили стрелять в животных с 07.00 утра. В 2017 году, несмотря отстрел собак, мы не смогли избежать трагедии, когда в Махачкале загрызли девятилетнюю девочку. И смысл какой в том, что собак убивали, все равно трагедия случилась", - говорит зоозащитник.

В 2017 году общественный резонанс вызвала гибель девятилетней девочки от укусов собак в Махачкале. 19 февраля 2017 года тело ребенка было найдено с множественными рваными ранами. После инцидента жители Дагестана начали сообщать о массовом отстреле собак в республике.

Виктория Шевцова сказала, что выступает категорически против данного закона.

"Когда в 2018 году принимали федеральный закон "Об ответственном обращении с животными", если бы установили обязательную регистрацию всех домашних животных, какие-то штрафы ввели для домашних собак, хотя бы на пять лет ввели мораторий на разведение животных, тогда, полагаю, мы могли бы уже какой-то порядок увидеть за несколько лет", - считает Шевцова.

Первое чтение проекта федерального закона, который запрещает возвращать бездомных животных из приюта в прежнее место обитания и предоставляет регионам право умерщвлять их после предельного срока содержания, было назначено в Госдуме на 19 марта, однако его отложили на неопределенный срок. Соавтор закона, депутат Нина Останина пояснила, что правительство пока не высказало свою позицию по законопроекту, по этому поводу 18 марта направлено обращение. По словам Останиной, согласно регламенту, правительство обязано отреагировать на обращение в течение 10 дней, после чего будет назначена новая дата рассмотрения документа в Госдуме. 24 марта стало известно, что члены рабочей группы Госдумы одобрили несколько поправок в этот проект: они, в частности, предложили сделать основанием для умерщвления "угрозу причинения вреда человеку, имуществу граждан или юрлиц, а также другим животным", распространить отлов на всех животных, которые находятся на улице без владельцев, даже если на ошейнике есть информация о хозяине, а также законодательно запретить гражданам подкармливать бездомных животных и препятствовать их отлову с улиц, сообщило РБК.

Нехватка приютов в Дагестане также сказывается на ситуации, отметила Шевцова.

"Есть регионы, которые добились прекрасных результатов, к примеру, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Ленинградская область субсидирует частные приюты волонтеров, и у них не бегают стаи собак. Среди проблемных регионов Дагестан, Астрахань и другие. Здесь власти ничего не делают для того, чтобы решить эту проблему, и говорят, что надо бродячих собак убивать. А куда уходят бюджетные средства, которые выделяются на отлов и стерилизацию этих собак?" - говорит Шевцова.

Жители Буйнакска сочли большим количество бродячих собак в городе

Представитель администрации Буйнакска сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в городе применяются необходимые меры для контроля над безнадзорными животными.

"С этой целью с начала текущего года был обновлен контракт с МУП "Питомец". Специалисты приезжают в город несколько раз в неделю и проводят отлов бродячих собак", - рассказали в мэрии города.

Они везде - в парках, у мусорных баков. Жители не раз обращались в администрацию с просьбой принять меры, но безуспешно

Житель Буйнакска Магарам рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в городе много бродячих собак.

"Особенно много в темное время суток, они везде, в парках, у мусорных баков. Жители не раз обращались в администрацию с просьбой принять меры, но безуспешно", - говорит мужчина.

"Ни разу не видела, чтобы отлавливали собак. У нас в начале улицы Орджоникидзе огромная свора, дети боятся выходить", - рассказала Индира.

"На городской площади и в парках очень много собак, не можем с семьей и детьми выйти на прогулку. Писали в мэрию, но нет никаких результатов. Стаи собак по дороге в школу на улице Микаилова, дети бояться ходить, приходится их провожать туда и обратно. Недавно собака напала на ребенка, хорошо, взрослые отбили", - говорит Мадина.

"Много собак по улице Чкалова, в центре города, прямо у администрации десятками гуляют. Люди боятся ходить по улицам", - рассказал Абдул.

Следствие должно установить виновника гибели женщины

Юрист Али Алиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что по статье "Халатность", по которой расследуется дело в Буйнакске, следователи должны установить конкретного виновника случившегося. Это могут быть городские власти, структуры ЖКХ.

Родственники погибшей женщины могут требовать компенсацию материального и морального вреда, сказал юрист. Если собака бродячая, то ответственность понесут муниципальные органы, если домашняя – то ее хозяин.

Алиев уточнил, что в случае нападения собак следует обратиться за медицинской помощью в травмпункт и зафиксировать вред здоровью. При возможности найти свидетелей, собрать документы о размере понесенного вреда - чеки на одежду, лекарства, процедуры. Затем следует обратиться к владельцу собаки или в муниципалитет с заявлением о добровольном возмещении вреда. В случае отказа, направить исковое заявление в суд.

Власти объявили о введении режима в части Астраханской области "экстраординарной ситуации" из-за проблемы с безнадзорными животными. В этой зоне с 20 марта начат отлов всех бродячих животных, причем отлову подлежат даже те, кто стерилизован и с бирками. В пунктах временного содержания животных, которым не удалось обрести хозяина, подвергнут "гуманной" эвтаназии. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы критично отнеслись к действиям властей, по оценке юристов, чиновники не обосновали применение такого режима и не предприняли других мер для решения проблемы.

Если на федеральном уровне властям регионов разрешат умерщвлять животных по своему усмотрению, у местных властей не будет мотивации содержать отловленных собак и кошек в приютах пожизненно, поскольку это требует значительных финансовых средств, указал юрист общественной организации "Голоса за животных" Артем Алексеев. Проблема с нападениями бездомных животных на людей не решится без введения обязательной регистрации животных и контроля над их размножением, добавил Алексеев, чьи слова приводят "Ведомости".

Как писал "Кавказский узел", глава Дагестана Сергей Меликов в марте 2024 года дал указание подчиненным до мая 2025 года решить вопрос о строительстве приютов для бездомных животных, поскольку проблема с ними, по его словам, актуальна в республике уже длительное время.

Напомним, в 2017 году в Дагестане был введен запрет на отстрел бродячих собак. 11 июня 2021 года опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" зоозащитники отметили, что в республике не хватает приютов для бездомных животных.

При этом в Дагестане неоднократно происходили инциденты с нападениями бродячих собак на людей. В частности, в конце августа 2023 года в Махачкале на гуляющего по берегу моря мальчика напала стая бродячих собак, от которой он смог спастись, зайдя в воду. Пользователи Telegram, которые посмотрели видео инцидента, призвали местные власти решить проблемы с беспризорными животными.

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