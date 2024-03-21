Власти Дагестана признали проблему с бродячими животными

21 марта 2024, 12:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Дагестана Сергей Меликов дал указание подчиненным до мая 2025 года решить вопрос о строительстве приютов для бездомных животных, поскольку проблема с ними, по его словам, актуальна в республике уже длительное время.

Как информировал "Кавказский узел", 14 марта вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов поручил завершить к лету строительство приюта для бездомных животных в Дербенте. Комментаторы в соцсети раскритиковали подрядчика за то, что, несмотря на дороговизну проекта, он строит приют уже на протяжении двух лет.

В мае 2017 года полицейский в Махачкале попытался застрелить бродячую корову. Когда это ему не удалось, патрульные попытались протаранить животное на служебном внедорожнике. В результате корова была зарезана хозяином, пользователи соцсетей предположили, что она могла быть бешеной. Зоозащитники подвергли критике полицейских за стрельбу по корове на оживленной улице. Это является примером жестокого обращения с животными, заявили они.

Глава Дагестана Сергей Меликов дал указание местным властям до мая текущего года завершить в Дербенте строительство приюта для бездомных животных, передало 20 марта издание "Мирмол".

Меликов также отметил, что к маю 2025 года в Дагестане должны появиться дополнительные приюты, привело РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы главы республики. "К 1 мая 2025 года у нас должны быть новые приюты, помимо того, который строится в Дербенте. Проблему нужно снять и поставить наконец точку, а не растягивать решение простых вопросов", – сказал Меликов.

Строительство зооприюта на 180 мест в Дербенте практически завершено, в ряде муниципалитетов Дагестана определены земельные участки под строительство приютов. Также в региональное законодательство предлагается внести изменения, согласно которым владельцы домашних животных будут нести ответственность за брошенных питомцев, отметила пресс-служба.

В июне 2016 года мэрия Махачкалы занялась отловом бродячих коров. Животные помещались на "штрафстоянку" на территории заброшенной фермы, откуда их хозяева могли забрать после оплаты штрафа в три тысячи рублей.

Напомним, в 2017 году в Дагестане был введен запрет на отстрел бродячих собак. 11 июня 2021 опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" зоозащитники отметили, что в республике не хватает приютов для бездомных животных.

При этом в Дагестане неоднократно происходили инциденты с нападениями бродячих собак на людей. В частности, в 2017 году общественный резонанс вызвала гибель 9-летней девочки от укусов собак в Махачкале. 19 февраля 2017 года тело ребенка было найдено с множественными рваными ранами. После инцидента жители Дагестана начали сообщать о массовом отстреле собак в республике.

В конце августа 2023 года в Махачкале на гуляющего по берегу моря мальчика напала стая бродячих собак, от которой он смог спастись, зайдя в воду. Пользователи Telegram, которые посмотрели видео инцидента, призвали местные власти решить проблемы с беспризорными животными.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.