Дагестанские зоозащитники пожаловались на сложности в создании приютов для собак

11 июня 2021, 06:28

В Дагестане нужен приют для бездомных животных, но активист Али Курбанов, пытающийся его построить, сталкивается с земельными проблемами и недостатком финансирования, сообщили местные зоозащитники. В республике необходимо проводить бесплатную стерилизацию безнадзорных животных, считают они.

Сообщение о выделении в Дагестане Али Курбанову земельного участка для создания частного приюта для собак пришло на SMS-сервис "Кавказского узла" 24 мая. "В этом году денег на создание приюта в местном бюджете нет, но после завершения строительства Курбановым Али приюта совместно с администрацией Каякентского района будет рассмотрен вопрос финансирования мероприятий по обращению с бездомными животными в данном приюте", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Представители зоозащитных организаций Дагестана, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", рассказали о ситуации с защитой собак в республике. Сейчас положение дел в области защиты животных начало меняться к лучшему, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" глава махачкалинской организации "Эколайф" Виктория Шевцова.

"В 2017 году запретили отстрел собак. Больше людей стали поддерживать животных, говорить, что нужен приют", - заявила она. Последние серьезные нападения собак на людей в Махачкале были в 2018 году, отметила Виктория Шевцова: "Тогда два-три дня был массовый отстрел собак, и власти создали МУП "Питомец", но он работает как передержка и мест там категорически мало - всего 50".

В Хасавюрте "ситуация сложная", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представительница хасавюртовской организации "Зоохелп". "Собак бродячих немало, но на сегодняшний день большая часть их с бирками. Но лично нас не устраивает качество стерилизации этих собак. Работа по ОСВВ (отлов животного, его стерилизация, вакцинация и последующий выпуск на волю - прим. "Кавказского узла") выполняется некачественно. Собаки по-прежнему собираются на "собачьи свадьбы", а их быть не должно после удаления репродуктивных органов, значит, органы не удаляются или удалены не полностью. Также животных часто выпускают раньше времени, и неравнодушным приходится подлечивать гниющие раны этих собак", - отметила она.

В Хасавюрте давно не слышали о нападениях собак на людей. "Зато каждый день к нам попадают покалеченные человеком собаки", - рассказала зоозащитница.

Ситуация с собаками в республике "адская", заявила корреспонденту "Кавказского узла" зоозащитница Ирина, живущая в Махачкале. "Люди тут темные живут. Собак домашних на самовыгул отпускают. Типа погулять. Стерилизовать-то грех. Ну, видимо, стерилизовать грех, а убивать нет. В Каспийске, Махачкале и других городах собак очень много, по той простой причине, что их не стерилизуют. Отлов или не справляется, или справляется совсем плохо. Такого быть не должно, как в целом не должно быть бездомных животных. Для меня испытание выйти на улицу, потому что сердце разрывается, всюду голодные, умирающие от жажды и инфекций кошки и собаки. Нигде нет такого ужаса как здесь. И люди этому причина. Даже сами для себя жалеют выделить сто рублей, а ведь можно собрать всем двором и стерилизовать хотя бы дворовых животных. И так везде. Люди ужасно лицемерные. Молятся и тут же совершают чудовищные поступки в отношении животных. И одна из причин нежелания туристов приезжать сюда - это несчастные животные и жестокость наших людей в отношении к ним", - считает зоозащитница.

Нападения собак бывают, "но не серьезные", отметила она. "Гораздо страшнее действия людей, которые берут в руки оружие и убивают. Давят машинами, травят ядом. Собаки бегают большими стаями уже. И, конечно, дети боятся и люди боятся", - пояснила женщина.

Зоозащитницы также поделились с корреспондентом "Кавказского узла" своими мнениями о том, какой приют для животных нужен в Дагестане.

"Это, скорее, должен быть не приют, а временная передержка. Она должна иметь штат квалифицированных специалистов, в первую очередь врачей ветеринаров и кинологов. Помещение должно быть с качественно выполненным ремонтом для необходимых обработок и дезинфекции. Животные должны проходить карантин и обязательно вакцинироваться. Необходим послеоперационный уход и полноценное питание", - сказала представительница хасавюртовской организации "Зоохелп".

Приюты должны быть отданы зоозащитникам "…у которых есть интерес, которые не будут воровать средства, получаемые на животных", заявила Виктория Шевцова.

Сейчас в Дагестане нет приютов, а есть отлов с последующим выпуском, считает махачкалинская зоозащитница Ирина. "Но все же нужен приют и для постоянного содержания животных. Уж не знаю, какой он здесь будет. Если с такими же условиями как отлов, так не нужен тогда вообще. Это ад. Чтобы реально изменить ситуацию с бездомными животными, да, нужны приюты. Нужно строго-настрого всех стерилизовать. Обязать людей стерилизовать своих животных, и бесплатно. К сожалению, большинство не захотят тратиться. Запретить всякий развод на территории Дагестана, а также ввоз породистых не стерилизованных животных. И собак, и кошек", - считает Ирина. Большинству вообще без разницы, как уменьшить количество бездомных "…главное, их спокойствие не задеть, а что с животными - им нет разницы", отметила она.

В Первомайском не дают обещанную землю под приют

Участвующий в спасении собак в селе Первомайском Али Курбанов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ведет эту деятельность уже много лет. "Я занимаюсь этим уже лет десять. Забирал собак из села и из города, когда звонили и говорили, что есть собака. Никто против не был, и в итоге у меня во дворе собралось около 70 собак", - сказал он.

Потом кто-то пожаловался главе поселения. "Глава меня позвал и говорит: "На тебя есть жалоба. Нужно убирать собак". Я говорю: "Это мой двор. Дадите землю - я заберу собак туда". Он согласился, выдал участок, и я перевез туда сто собак. Потом на место главы пришел его сын и начал тянуть с выдачей земли. Другим дает, а мне - нет. Ему уже отец говорит: "Ты должен дать ему участок". Тот отвечает: "Нет, не дам". Я показываю письмо Меликова, спрашиваю: "Ты почему не подчиняешься?", а он и отвечает: "Я никому не буду подчиняться…" И говорит: "Ты этих собак убери, мы уменьшили территорию, там держи". Я говорю: "Нет, это моя территория", - рассказал Али Курбанов.

Сейчас зоозащитник пытается построить на этой территории приют для собак. "Поскольку власти меня не финансируют, мне приходиться полагаться на пожертвования. Если они приходят, то я покупаю и корм для собак, и железо для строительства. Если их меньше - то покупаю меньше", - пояснил он.

Комментируя известие том, что Али Курбанов строит приют, представительница организации "Зоохелп" отметила, что рада такой возможности. "Это означает, что бездомных собак будет на улицах меньше. Он очень старательный человек, как нам кажется. Какой у него будет приют, решать только ему, у каждого человека свое представление об идеальном приюте. Очень надеемся, что ему в этом помогут неравнодушные люди", - сказала она.

Курбанов "…крутится как может", считает Ирина из Махачкалы. "Много обвинений в его адрес, а помощи нет. Зато регулярно звонят и пишут с просьбами и даже требованиями забрать собак со всех уголков республики. Али забирает, кого может, содержит тоже, как может. Но ему сложно, это сколько средств надо, хотя бы их прокормить", - отметила Ирина.

Виктория Шевцова подтвердила, что Али Курбанов уже давно занимается спасением собак: "Он занимается этим с 2018 года, когда ему стали привозить больных собак".

Журналистка и член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова, неоднократно писавшая про Али Курбанова, 2 июня сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что в 2017 году, когда Курбанова согнали с другого участка, глава поселения предложил ему взять любой другой участок.

"А этот оказался оформленным на родственника жены этого главы, который даже не был жителем села. Али сказал, что не может брать без документов просто участок. "Бери, это ничейная земля, потом оформишь", - сказали ему. Али взял, перевез собак на новое место. Там мы с вами за наши деньги помогали ему возводить вольеры и бурить скважину под колодец. Все эти годы Али пытался оформить землю. Главой поселения уже стал сын прежнего главы, и он постоянно придумывал для Али препятствия", - пишет Марина Ахмедова. В настоящий момент, по ее данным, у Али Курбанова находится 120 собак. "Жаль, что руководство Дагестана не понимает - Дагестан в последнее время узнают именно по Али Курбанову", - посетовала журналистка в более ранней записи в социальной сети "ВКонтакте".