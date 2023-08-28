Пользователи Telegram призвали решить проблему бродячих собак в Махачкале

28 августа 2023, 03:53

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В Махачкале на гуляющего по берегу моря мальчика напала стая собак, от которой он смог спастись, зайдя в воду. Пользователи Telegram, которые посмотрели видео инцидента, призвали местные власти решить проблемы с бродячими собаками.

Видео нападения стаи собак на мальчика опубликовал 27 августа, в частности, телеграм-канал "Что там у дагестанцев?"

На нем видно, что инцидент произошел на берегу моря. Мальчик стоял недалеко от кромки воды, когда на него напали собаки. Их было не менее десяти. Ребенок убежал от них в воду, куда собаки не зашли. В конце видео видно, что в их сторону идет женщина. Автор видео находился на возвышенности, откуда снимал инцидент.

По данным телеграм-канала Mash, инцидент произошел, предположительно, в районе Редукторного поселка.

Видео набрало по данным на 03.00 мск сегодня, 28 августа более 170 комментариев. Многие из них обвинили чиновников в проблеме бродячих собак. "Контролем бродячих собак должна заниматься администрация города. Вот это видео должно быть для них сигналом", - отметил безымянный комментатор. "Проблема не только в этом месте. Стаи бродячих псов разгуливают во многих частях города", - добавил он.

"Ни в одной республике нет такого количества бездомных животных и выкинутых на улицу животных, как в республике Дагестан", - считает annaanuta1982.

"Необходимо властям города принять решение об утилизации бродячих собак", - предложил Гаджи. "Власть безразлично относится к проблемам. Почему там столько собак? Почему их оттуда не ловят и не сдают в приют или вообще пусть ликвидируют", - написал Никто Никто.

"Буквально вчера шел, из-за поворота на меня стая собак выскочила и давай гавкать, скалиться, я сымитировал, что камень беру, и они отстали. Но зоозащитники скажут, что это я на них напал. С ними реально нужно что-то делать, их слишком много стало", - рассказал Sector 12.

"Да когда уже это прекратится, с этими собаками в Дагестане. Дети на каникулах в Буйнакске на улицу выйти боялись. Сколько раз приходилось собак отгонять от детей и от своих, и от соседских", - поделился Zaur.

"Кавказский узел" неоднократно писал о случаях нападения бродячих собак на людей. 19 февраля 2017 года в Махачкале было найдено тело девятилетней школьницы, которая, по версии следствия, умерла в результате нападения собак. Позже мать школьницы подала в суд на местную администрацию.

В октябре 2022 года блогер Расул Асад и "Монитор ЖКХ" отметили, что проблема безнадзорных собак остается актуальной в Каспийске и Махачкале, и что власти не решают ее.

26 марта в Астрахани было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. По одной из версий, она погибла в результате нападения бездомных животных. После этого астраханцы провели несколько митингов, на которых потребовали отменить запрет на умерщвление бездомных собак. Две такие акции прошли в Астрахани 8 апреля. В частности, их участники потребовали от федеральных властей внести изменения в закон "Об ответственном обращении с животными". Депутаты думы Астраханской области 20 апреля приняли решение направить в Совет Федерации и правительству России обращение с просьбой разрешить умерщвлять бездомных собак.

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