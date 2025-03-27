Юристы оценили "экстраординарную ситуацию" с бездомными собаками в Астраханской области

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Постановление правительства Астраханской области разрешает отлов бездомных животных на улицах и их умерщвление в течение месяца. Жители региона регулярно жалуются на агрессивных бродячих собак, однако власти не обосновали применение режима "экстраординарной ситуации" и не предприняли других мер для решения проблемы, указали юристы.

Вице-губернатор Астраханской области Денис Афанасьев подписал постановление №135-II «Об экстраординарной ситуации» - этот режим вводится на территории Приволжского района области в отношении безнадзорных животных. В этой зоне с 20 марта начат отлов всех бродячих животных, в том числе стерилизованных и с бирками, их доставляют в пункт временного содержания (ПВС). Там собак, в случае передачи их старому или новому владельцу, должны стерилизовать и вакцинировать. На прежние места обитания животных возвращать не будут: спустя 30 суток после помещения в ПВС животных, которым не удалось обрести хозяина, подвергнут «гуманной» эвтаназии. «Кавказский узел» узнал мнение местных жителей о проблеме и попросил экспертов дать оценку этому правовому акту.

Жители района заявили о страхе перед одичавшими собаками

Алексей Куликов работает водителем на одном из предприятий Астрахани и вместе с супругой седьмой год снимает квартиру в селе Началово Приволжского района. Мужчина считает, что проблема бездомных собак «актуальна для Приволжского района».

«В Началово еще не так страшно, а ближе к Астрахани в гаражных кооперативах и на пустырях стаи этих собак. Они действительно дикие, не в первом поколении уже. Я, взрослый мужик, боюсь иной раз мимо них проходить, палка не поможет. Нападают молча, без лая, окружают как волки. Они не территорию свою защищают, а на людей охотятся», - рассказал Куликов.

Его супруга Елена временно не работает, но раньше, когда ей приходилось ездить на работу в Астрахань, женщина часто сталкивалась с агрессивными собаками. «Они подбегают к тебе смело и за руку прикусывают, мол, “давай корми!”. Причем прикусывают не слабо. Специально носила в сумке кости, давала им, чтобы они отстали. Это в Астрахани, а в Приволжском районе вообще страшно, тут детей одних нельзя на улицу выпускать», - возмутилась Елена.

Соседка Куликовых, представившаяся Светланой, напомнила о трагедии, которая произошла в Приволжском районе в январе 2022 года - тогда в гаражном кооперативе «Энергетик» был найден искусанный собаками труп 58-летнего мужчины.

«А два года назад в Советском районе женщину загрызли. Были и другие смерти от собак, следствие вели, но чем дело кончилось, непонятно. Собаки как бегали по улицам, так и бегают, как лежали на входе в магазины, так и лежат там, не зайдешь. Собаки повсюду, не только в нашем районе эта проблема, и она не решается», - сказала женщина.

Нападения бродячих собак на людей периодически фиксируются в разных регионах юга России. Они неоднократно случались в Дагестане, где 25 марта произошел очередной такой инцидент: 76-летняя женщина получила смертельные травмы в результате нападения бродячих собак на кладбище в Буйнакске. В Усть-Лабинске трое подростков попали в больницу после нападения стаи собак, которая выбежала с территории заброшенного завода - следователи возбудили уголовное дело и "установили личность хозяина собак", сообщал телеканал "Кубань 24" 23 марта. В Таганроге 17 марта безнадзорные собаки напали на ребенка и укусили его, сообщал 19 марта информационный центр Следкома РФ. Волгоградский следком 13 марта сообщил, что "стая бездомных собак напала на жительницу Волгограда" в Тракторозаводском районе города, женщина получила травмы.

Активисты требуют гуманного обращения с животными

Зоозащитница из Астрахани на условиях анонимности заявила корреспонденту, что отношение людей к бездомным собакам «определяет состояние общества».

«Как мы к животным относимся, так и друг к другу относимся. Зверствуем с животными - зверствуем и с людьми. Откуда берутся эти безхозяйные животные? Люди их выбрасывают на улицу. Они размножаются и превращаются в агрессивные стаи, потому что система борьбы с этим явлением у нас заточена на хищение денежных средств, а не на решение проблемы. Вот посадили троих за хищение выделенных на эту работу денег, а следовало еще и за жестокое обращение с животными», - сказала она.

24 марта в Астрахани были приговорены к реальным срокам заключения организатор, руководитель и главный ветеринарный врач "Экоприюта", где погибло более 300 бездомных собак. Согласно версии обвинения, они создавали видимость выполнения условий заключенных муниципальных контрактов по отлову, содержанию и возврату на прежнее место обитания бездомных животных, похитив почти 64 миллиона рублей.

Активистка заметила, что губернатор области Игорь Бабушкин «считает зоозащитников своими личными врагами» и такая позиция руководства области вынуждает зооактивистов «опасаться за свою безопасность». «Мы теперь не можем говорить открыто о проблеме. С нами отказываются сотрудничать, нас не хотят вообще слушать», - возмутилась зоозащитница.

Астраханский политик, бывший депутат Госдумы и Астраханской областной думы Олег Шеин* прокомментировал корреспонденту «Кавказского узла» экстраординарную ситуацию, сложившуюся в Приволжском районе области и в регионе в целом. По его информации, отловленных собак умерщвляют не после 30 дней в ПВС, а значительно быстрее.

«Ждут 13 дней, когда владелец отловленного животного объявится, а по факту 10 дней, - и затем умерщвляют. Это правило действует при стандартной ситуации, но никто от него не отходит и в ситуации экстраординарной. Там (в службе отлова бездомных животных) не заморачиваются протоколом по агрессивности животных, убивают всех. Так как чем больше подрядчики убьют животных, - не только собак, но и кошек, - тем больше финансовых средств они освоят. Отдать животное хозяину - это минус в доходах. Месяц выжидания, как тут обещают - это ложь», - заявил Шеин*.

Пункт временного содержания отловленных животных Олег Шеин* назвал «лагерем смерти». Он также отметил, что при действующей системе отлова безхозяйных животных в регионе не ведется контроль отлова и фотофиксация животных, не размещаются их фотографии и записи в журнале учета фотографий в соцсетях для общественного контроля. В пункт содержания не могут войти наблюдатели от общественных организаций, хозяева животных и даже сотрудники надзорных органов. Все эти меры Олег Шеин и зоозащитники предлагали в процессе рассмотрения проектов профильного регионального закона, но их предложения депутаты облдумы отклонили.

По данным Шеина*, в Астрахани и области действуют «не менее пяти» приютов для животных. Он напомнил, что в пункте временного содержания отловленных животных рядом с улицей Рождественской - на окраине Астрахани, на границе с Приволжским районом, - были зафиксированы чудовищные условия содержания. Собаки содержались в темном неотапливаемом ангаре и их не кормили, «поэтому они там грызли друг друга».

В ноябре 2022 года на территории скотомогильника в Приволжском районе Астраханской области были обнаружены около 60 трупов бездомных собак со следами увечий. Пользователей соцсетей возмутило жестокое убийство животных, и они призвали найти и наказать тех, кто его совершил.

Бывший депутат привел статистические данные, согласно которым в последние два года нападения бездомных собак на людей в Астраханской области стали реже: число пострадавших от укусов собак сократилось на 38%. Данные региональной ветеринарной службы свидетельствуют, что в области количество бездомных собак сократилось с 24 тысяч (2023 год) до 11400 в (2024 году), а в областном центре - с 10300 до 5600.

«Программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) работает, но она требует существенной доработки. Необходимо наладить жесткий контроль, который поставит заслон воровству на крови и садизме в этой сфере», - заявил Олег Шеин.

Первое чтение проекта федерального закона, который запрещает возвращать бездомных животных из приюта в прежнее место обитания и предоставляет регионам право умерщвлять их после предельного срока содержания, было назначено в Госдуме на 19 марта, однако 17 марта его отложили на неопределенный срок. Соавтор закона, депутат Нина Останина пояснила, что правительство пока не успело высказать свою позицию по законопроекту. Обращение с требованием высказать позицию было принято 18 марта; по словам Останиной, согласно регламенту, правительство обязано отреагировать на обращение в течение десяти дней, после чего будет назначена новая дата рассмотрения документа в Госдуме. 24 марта стало известно, что члены рабочей группы Госдумы одобрили несколько поправок в этот проект: они, в частности, предложили сделать основанием для умерщвления “угрозу причинения вреда человеку, имуществу граждан или юрлиц, а также другим животным”, распространить отлов на всех животных, которые находятся на улице без владельцев, даже если на ошейнике есть информация о хозяине, а также законодательно запретить гражданам подкармливать бездомных животных и препятствовать их отлову с улиц, сообщило РБК. Если на федеральном уровне властям регионов разрешат умерщвлять животных по своему усмотрению, у местных властей не будет мотивации содержать отловленных собак и кошек в приютах пожизненно, поскольку это требует значительных финансовых средств, указал юрист общественной организации «Голоса за животных» Артем Алексеев. Проблема с нападениями бездомных животных на людей не решится без введения обязательной регистрации животных и контроля над их размножением, добавил Алексеев, чьи слова приводят “Ведомости”.

Меры экстраординарной ситуации пока действуют только в Приволжском районе Астраханской области, заявил корреспонденту «Кавказского узла» депутат Астраханской областной думы Тимофей Щербаков. Он отметил, что получает постоянные жалобы «с мест» из других районов Астрахани и области: так, 25 марта к нему обратились жители Трусовского района Астрахани, заявившие, что их квартал «терроризирует стая бездомных собак». Помощники депутата отправились на встречу с жителями микрорайона, но на момент разговора с корреспондентом «Кавказского узла» Щербаков не получил информацию о результатах этой встречи.

«К нам обращались и местные экоактивисты, и в последнее время часто обращаются экозащитники из других регионов с просьбами «гуманизировать» и пересмотреть областной закон о бесхозяйных животных (имеется ввиду областной закон от 27.12.2023 № 129/2023-ОЗ "О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Астраханской области"). Я предлагал внести в закон изменения, чтобы всем комфортно было. Дело в том, что муниципалитеты, в чью обязанность входит работа с бездомными животными, с этими обязанностями явно не справляются. Я предложил, чтобы ветеринарная служба этим занималась (а не подрядные организации). Сейчас сотрудники этой службы не могут даже зайти на территорию пункта сбора животных, за этим процессом нет, что приводит к воровству бюджетных средств и таким вот грандиозным скандалам», - сказал Тимофей Щербаков.

Вопрос бродячих животных обсуждается и в Северной Осетии, где власти организовали опрос жителей о том, что делать в связи с нападениями бездомных собак на людей. Для манипулирования общественным мнением задействовали административный ресурс: в родительских чатах жителей республики просят проголосовать в опросе, указывая конкретный пункт, за который следует голосовать, сообщил 24 марта автор блога “Блогерка. Северный Кавказ” на “Кавказском узле”. "Если в других странах работает система вылавливания и стерилизации, то почему она не работает у нас? Может, потому что ее плохо реализуют? Может потому что, как многие свидетельствуют, собакам ставят бирки, но не стерилизуют?" - написал автор блога.

Юристы сочли необоснованным постановление Афанасьева

Юрист Роман Мельниченко назвал региональные законы о бездомных собаках введением "смертной казни" для животных без владельца. При этом он отметил, что узаконены только случаи эвтаназии «если животное совершило нападение на человека, или проявляет немотивированную агрессивность, либо является носителем возбудителя опасной болезни, а также по милосердию к нежизнеспособному животному». «То есть регион не может каждое бездомное животное приговаривать к смерти лишь потому, что оно бездомное», - пояснил юрист корреспонденту «Кавказского узла» .

«Конституционный суд, рассматривая проблему, сделал лишь одно исключение, разрешающее "расстрел на месте" - сложившаяся в регионе экстраординарная ситуация, когда организация любых других мероприятий по обращению с животными без владельцев объективно не может привести к разрешению проблемы, и при условии, что эта мера носит временный характер. В постановлении вице-губернатора должно быть указано, чем вызвана эта экстраординарная ситуация, что иные меры принимались, но не привели к результатам и что это временная мера, то есть должен быть указан срок действия данного нормативного акта», - сказал Роман Мельниченко.

Юрист Сергей Иващенко считает, что «короткое, как выстрел» постановление вице-губернатора Афанасьева заслуживает оспаривания, - причем формально оспорить этот документ может любой гражданин, воспользовавшись правом, данным ему статьей 218 Кодекса административного судопроизводства РФ («Предъявление административного искового заявления об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления...»).

«Сделать это можно, если граждане полагают, что нарушены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов. Гражданин или правозащитные организации, в данном случае зоозащитники, могут либо сразу обратиться в суд, либо попытаться подать жалобу на спорное постановление в вышестоящую инстанцию, в федеральные органы власти, или могут попробовать использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров. Но хочу сразу отметить, что в настоящих условиях оспорить постановление о введении экстраординарного положения на отдельной территории практически невозможно», - констатировал Иващенко.

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