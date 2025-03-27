Пожилая женщина из Буйнакска стала жертвой бродячих собак

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76-летняя женщина погибла на кладбище в Буйнакске в результате нападения бродячих собак, расследование начато по статье о халатности.

Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью человека в результате нападения безнадзорные собак, отчиталось сегодня управление Следкома России по Дагестану. Дело расследуется по статье о халатности, которая повлекла смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ).



По данным следствия, 25 марта 2025 года на территории христианского кладбища в Буйнакске безнадзорные собаки напали на местную жительницу, причинив ей смертельные травмы, говорится в Telegram-канале ведомства.



Погибшей было 76 лет, женщина страдала деменцией. Она пропала днем 25 марта, родные подали заявление о ее розыске, но вечером было обнаружено ее тело, сообщил Telegram-канал "Криминальная хроника", который ведет глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Как писал "Кавказский узел", глава Дагестана Сергей Меликов в марте 2024 года дал указание подчиненным до мая 2025 года решить вопрос о строительстве приютов для бездомных животных, поскольку проблема с ними, по его словам, актуальна в республике уже длительное время.

Напомним, в 2017 году в Дагестане был введен запрет на отстрел бродячих собак. 11 июня 2021 опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" зоозащитники отметили, что в республике не хватает приютов для бездомных животных.

При этом в Дагестане неоднократно происходили инциденты с нападениями бродячих собак на людей. В частности, в 2017 году общественный резонанс вызвала гибель девятилетней девочки от укусов собак в Махачкале. 19 февраля 2017 года тело ребенка было найдено с множественными рваными ранами. После инцидента жители Дагестана начали сообщать о массовом отстреле собак в республике.

В конце августа 2023 года в Махачкале на гуляющего по берегу моря мальчика напала стая бродячих собак, от которой он смог спастись, зайдя в воду. Пользователи Telegram, которые посмотрели видео инцидента, призвали местные власти решить проблемы с беспризорными животными.

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