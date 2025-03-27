RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:15, 27 марта 2025

Пожилая женщина из Буйнакска стала жертвой бродячих собак

Стая бродячих собак. Стоп-кадр видео https://yandex.ru/video/preview/4141317883974781014.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

76-летняя женщина погибла на кладбище в Буйнакске в результате нападения бродячих собак, расследование начато по статье о халатности.

Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью человека в результате нападения безнадзорные собак, отчиталось сегодня управление Следкома России по Дагестану. Дело расследуется по статье о халатности, которая повлекла смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ).

По данным следствия, 25 марта 2025 года на территории христианского кладбища в  Буйнакске безнадзорные собаки напали на местную жительницу, причинив ей смертельные травмы, говорится в Telegram-канале ведомства.

Погибшей было 76 лет, женщина страдала деменцией. Она пропала днем 25 марта, родные подали заявление о ее розыске, но вечером было обнаружено ее тело, сообщил Telegram-канал "Криминальная хроника", который ведет глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Как писал "Кавказский узел", глава Дагестана Сергей Меликов в марте 2024 года дал указание подчиненным до мая 2025 года решить вопрос о строительстве приютов для бездомных животных, поскольку проблема с ними, по его словам, актуальна в республике уже длительное время.

Напомним, в 2017 году в Дагестане был введен запрет на отстрел бродячих собак. 11 июня 2021 опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" зоозащитники отметили, что в республике не хватает приютов для бездомных животных.

При этом в Дагестане неоднократно происходили инциденты с нападениями бродячих собак на людей. В частности, в 2017 году общественный резонанс вызвала гибель девятилетней девочки от укусов собак в Махачкале. 19 февраля 2017 года тело ребенка было найдено с множественными рваными ранами. После инцидента жители Дагестана начали сообщать о массовом отстреле собак в республике.

В конце августа 2023 года в Махачкале на гуляющего по берегу моря мальчика напала стая бродячих собак, от которой он смог спастись, зайдя в воду. Пользователи Telegram, которые посмотрели видео инцидента, призвали местные власти решить проблемы с беспризорными животными.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Место взрыва. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Махачкалы от 25.03.25, https://t.me/mkala_news/38763.
02:13, 27 марта 2025
Мэрия Махачкалы отчиталась о помощи пострадавшим при взрыве в Редукторном
Рашид Исаков (слева) и Гаджимурад Мусаев. Коллаж "Кавказского узла" с использованием фото https://t.me/chernovik_new/1495 и https://t.me/Musaev_G_G
21:14, 26 марта 2025
Рашид Исаков вступил в борьбу за пост главы Казбековского района
Взрыв газа в многоэтажке. Махачкала, 25 марта 2025 г. Фото: пресс-служба МЧС России
19:26, 26 марта 2025
Жители Махачкалы сочли значительным ущерб от взрыва газа в многоэтажке
Взрыв в многоэтажном доме в Махачкале. 25 марта 2025 г. Фото: Госжилинспекция РД/Telegram
10:34, 26 марта 2025
Врачи уточнили число раненных при взрыве в Махачкале
Последствия взрыва на улице Гапцахской. Фото пресс-службы администрации Махачкалы https://t.me/makhachkalaofficial/7803
08:18, 26 марта 2025
Режим ЧС введен после взрыва в махачкалинской многоэтажке
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
18:38, 7 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Ифтар - вина автомобильных пробок
Фото
14:33, 5 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Кавказская узница. Как любовь довела москвичку до цугундера
Фото
16:13, 17 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
"На приветствие не ответил, показал на место возле двери". Как инвалида СВО встретил главврач больницы 
Все блоги
Справочник
Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Поиски Анны Цомартовой длятся более 10 месяцев. Коллаж "кавказского узла". Фото ANNATSOMARTOVA22 / T.me Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
08:26, 18 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
«Как мужчина себя веди... » О неэтичном рекламном контенте 
Фото
18:38, 7 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Ифтар - вина автомобильных пробок
Фото
14:33, 5 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Кавказская узница. Как любовь довела москвичку до цугундера
Фото
16:13, 17 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
"На приветствие не ответил, показал на место возле двери". Как инвалида СВО встретил главврач больницы 
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Аналитика
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Верующий во время молитвы. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
26 марта 2025, 17:11
Два дня объявлены выходными в Ингушетии в связи с Ураза-байрамом

Уборка мазута на пляжах Кубани. Фото t.me/kondratyevvi
26 марта 2025, 15:47
Пользователи соцсетей указали властям Кубани на пробелы в уборке мазута

Подозреваемые в поджоге здания "Союза ветеранов боевых действий" в Ставрополе. 22 марта 2025 г. Фото: СУ СКР по СК
26 марта 2025, 12:46
Арестованы подозреваемые по делу о попытке теракта в Ставрополе

Обстановка на месте взрыва. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Махачкалы от 25.03.25, https://t.me/mkala_news/38763.
25 марта 2025, 20:20
Взрыв в многоэтажке Махачкалы напомнил о проблеме самостроев

Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополе #shorts #полиция #новости
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополе #shorts #полиция #новости
Показать больше