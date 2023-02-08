08 февраля 2023, 06:23

Руководители астраханского приюта для животных заподозрены в мошенничестве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Уголовное дело возбуждено о хищении бюджетных средств на сумму более 28 миллионов рублей в астраханском "Экоприюте", который стал известен из-за скандала с выброшенными на свалку 60 трупами бездомных собак со следами издевательств.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 ноября 2022 года стало известно, что на территории скотомогильника в Приволжском районе Астраханской области были обнаружены около 60 трупов бездомных собак со следами издевательств. Комментаторов в соцсети возмутило жестокое убийство животных, и они призвали правоохранителей найти и наказать тех, кто его совершил. 31 декабря зоозащитникам удалось получить доступ в астраханский "Экоприют" для животных, который ранее попал в скандал после обнаружения на скотомогильнике трупов собак с увечьями. Условия содержания животных они посчитали возмутительными.

Зоозащитники ранее рассказали, что трупы животных были доставлены на скотомогильник на машине компании, которая выиграла тендер на отлов животных.

В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при реализации контрактов по отлову, содержанию и возврату бездомных животных (часть 4 статьи 159 УК РФ) в отношении "неустановленных лиц из числа руководства ООО "Экоприют", говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области.

По версии следствия, в декабре 2021 года региональная служба ветеринарии и администрация Астрахани заключили соглашение о предоставлении выплат по организации обращения с бездомными животными на  2022 год. Администрация заключила 12 контрактов по оказанию данных услуг с ООО "Экоприют" на общую сумму более 28 миллионов рублей.

Однако, "неустановленные лица из числа руководства ООО "Экоприют" совместно с должностными лицами администрации МО "Город Астрахань" и региональной службы ветеринарии", зная, что никакие работы не выполнены, тем не менее подписали акты приемки оказанных услуг, "в связи с чем совершено хищение денежных средств на общую сумму более 28 миллионов рублей".

Комментариями руководства ООО "Экоприют" по поводу информации следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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