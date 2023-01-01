Астраханцы раскритиковали руководство приюта за плохие условия содержания собак

01 января 2023, 13:00

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Зоозащитники получили доступ в астраханский "Экоприют" для животных, который ранее попал в скандал после обнаружения на скотомогильнике трупов собак с увечьями. Волонтеры объявили сбор денег, чтобы улучшить условия содержания животных, а комментаторы в соцсети призвали наказать руководство приюта за жестокое обращение с собаками.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 ноября стало известно, что на территории скотомогильника в Приволжском районе Астраханской области были обнаружены около 60 трупов бездомных собак со следами издевательств. Комментаторов в соцсети возмутило жестокое убийство животных, и они призвали правоохранителей найти и наказать тех, кто его совершил.

Зоозащитники ранее рассказали, что трупы животных были доставлены на скотомогильник на машине компании, которая выиграла тендер на отлов животных.

Волонтеры получили доступ на территорию приюта для животных, машина которого, предположительно, привезла на территорию скотомогильника в Приволжском районе трупы собак со следами увечий.

"Волонтеров пустили в "Экоприют". В ангаре ад. Собак осталось 350: больные, голодные. Наняли четырех рабочих, купили им костюмы и минимальный инвентарь", – привел 31 декабря "Арбуз Today" слова одного из зоозащитников.

Запись о том, что волонтеры получили доступ в приют, была опубликована в соцсети "ВКонтакте" в группе "Верный Астрахань Дубль Ок". "Собакам нужно сено и опилки. Застелить клетки поддонами, они режут лапы о клетки. Все это недешево и средств на это ни кто не даёт. Кто если не мы? Да праздники, да траты, а они голодные и больные. Нужно спасать, пока дали такую возможность. Ребята нас много, по 100 рублей и мы сможем их спасти", – сказано в публикации.

К записи также прикреплены фотографии, на которых показаны несколько человек в приюте для животных, собаки в клетках, некоторые из которых сильно истощены, также показан залитый жидкостью пол.

На 13.00 мск эта запись в группе "Верный Астрахань Дубль Ок", на которую подписаны 687 пользователей, набрала 71 отметку с реакцией пользователей и 18 комментариев.

"Мне кажется, срочно нужно перевозить животных в другие приюты, на передержки… куда угодно", – написала Sofiia Zhitnik.

"Это невозможно, там карантин по чуме", – ответил ей администратор "группы Верный Астрахань Дубль Ок"

"Почему хозяин этого приюта не создал нормальные условия?" – задался вопросом Алексей Михайлович.

"Я скинул [деньги]. Но у меня вопрос, нельзя все эти фотографии отправить губернатору Астраханской области? Ведь этот приют получает какие-то деньги. Для чего создали этот приют?" – написал Иван Иванов.

"Перевела немного [денег]. Невозможно смотреть на этот ужас, бедные животные", – отметила Tonya Pererva.

"А где те, кто выделял деньги на все это? Все разворовано? Почему наши "доблестные" этим не интересуются?" – спросил Алексей Михайлович.

"Кавказский узел" также писал, что 13 ноября власти Астраханской области заявили, что планируют направить более 37 млн рублей на борьбу с бездомными животными. Деньги на отлов бродячих собак выделяются регулярно, но результатов нет, и животные продолжают нападать на людей, заявили на это местные жители в соцсети "ВКонтакте".

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