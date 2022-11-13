Планы властей по отлову бездомных собак вызвали скепсис у жителей Астраханской области

13 ноября 2022, 11:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Астраханской области планируют направить более 37 млн рублей на борьбу с бездомными животными, указано в постановлении правительства региона. Деньги на отлов бродячих собак выделяются регулярно, но результатов нет, и животные продолжают нападать на людей, заявили местные жители в социальной сети "ВКонтакте". При этом часть комментаторов потребовала гуманного обращения с животными.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 января жители Астраханской области отметили в соцсети, что из-за равнодушия чиновников проблема с бездомными животными вышла в регионе практически на первое место. 25 июня депутаты Астраханской облдумы выступили с законопроектом, предполагающим умерщвление агрессивных собак, которые могут быть опасны для человека.

По данным астраханских депутатов, в 2019 году в области после укусов бездомных собак к врачам обратился 3131 человек, а в 2021 году – уже 4538. Астраханская облдума в связи с этим предложила внести изменения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Согласно этому закону, бродячие собаки должны быть отловлены, помещены в приют и стерилизованы, а затем возвращены на место обитания. Такой подход не позволяет эффективно регулировать численность бездомных животных, указали депутаты.

Правительство Астраханской области издало постановление в котором указано, что на борьбу с безнадзорными животными выделено 37,19 млн рублей. Из этой суммы 25,21 млн рублей получит Астрахань, а остальная сумма будет распределена между районами Астраханской области.

Запись о том, что на борьбу с безнадзорными животными в Астраханской области планируется выделить более 37 млн рублей была 12 ноября опубликована в соцсети "ВКонтакте" в группе "Астрахань Online", на которую подписаны более 180 тысяч пользователей. На 11.35 мск эта запись набрала 270 отметок с реакцией пользователей и 246 комментариев.

"Очередное отмывание денег, Когда закончится это безобразие?" – написала Лариса Дубровина.

"Сколько денег псу под хвост! Псы то останутся, а денежки испарятся, как всегда", – считает Наталия Сухорукова.

"Эти деньги в карман пойдут, для этого и создали проблему с собаками. А волонтеры будут им будки строить и кормить", – заявил пользователь Paco Rabanne.

"Стерилизация (будто бы) не даст результатов для жителей. Это лишь перемещение и распределение денежных средств. А вот щенки рождаются, что с этими деньгами, что без них", – написал Юрий Мишленов.

"За 25 миллионов ни одной собаки в городе не должно остаться. Пахнет воровством", – отметил Андрей Нипенкин.

"Что 25 миллионов получит Астрахань, вообще не верю. Ведь на такие деньги, сколько можно помощи оказать деткам больным. Куда мы катимся, такие деньги на отлов собак. Они их будто бы чипируют, но эти собаки ведь кусаются", – отметила Елена Сутормина.

"А что толку то? Ну, перестанут собаки размножаться, как кусали и нападали на людей, так и будет продолжаться", – высказал схожее мнение Андрей Астраханский.

"Какие деньги, вы о чем? Главное эффект. У нас этих собак, которые нападают на детей и пожилых людей, целая тьма. Все игнорируют просьбы об отлове собак, но каким-то образом их становится больше с каждым днем", – написал Сергей Анатольевич.

"Нужен результат – отсутствие собак в городе. А отловили и выпустили – очередное освоение миллионов. Финансирование на эти цели было и раньше. Результата не было, и нет", – подчеркнула Валентина Дегтярева.

Некоторые другие комментаторы призвали к гуманному обращению с животными. "Приют бы построили на эти деньги", – написала Наталья Захожева.

"Наталья, приют не решение... Отловить собак, посадить в клетки и кто-то ещё должен их кормить и убирать за ними! Вы представляете, какой это объем работ?" – ответил ей Сергей Томашев.

"Стерилизация животных не решит проблемы. Надо принимать более продуманное и гуманное решение. Против природы не попрешь, братья наши меньшие жили во все времена со дня одомашнивания их человеком и не меньше чем сейчас. Но проблема назрела именно сейчас. С ними решили бороться как с отъявленными врагами нашего общества. А вы не думали, что во всей этой ситуации, которая сейчас сложилась, виноват только сам человек. Люди заводят животных ради своих прихотей, а потом, когда они надоедают им, выгоняют или выбрасывают на улицу. Так кто здесь виновный?" – задался вопросом Гена Каменских.

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