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05:41, 20 апреля 2025

Адвокат счел абсурдным обвинение ставропольчанки в гибели девочки от нападения собак

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ставрополе продлил арест 68-летней пенсионерки Аллы Черновой, которая обвиняется в том, что три ее собаки загрызли девочку. Адвокат считает, что обвинение абсурдно, он подал апелляцию на арест.

В начале марта в Ставрополе было возбуждено уголовное дело после гибели девятилетней девочки от нападения стаи собак. Девочка погибла 23 февраля. Она гуляла недалеко от дома, где местная жительница держала собак, которые находились на свободном выгуле. Девочка умерла от многочисленных укусов, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (часть 1 статьи 209 УК РФ), хозяйка собак арестована, пишет ТАСС.

По словам адвоката, обвинение не подтверждено доказательствами, а сама Чернова полностью отрицает свою вину. «Событие, за которое мою подзащитную пытаются привлечь к уголовной ответственности, произошло, по версии следствия, 23 февраля между 13 и 15 часами в 27 метрах от дома 38 Д по улице Парижской Коммуны, где девочку растерзали собаки. Алла Чернова, проживающая с 95-летней матерью в доме 40 по переулку Ключевому, узнала об этом, только когда в её дом ворвались [силовики] и застрелили трех её собак, находившихся внутри», — рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Уско.

Абсурдность обвинения очевидна

Как утверждает адвокат, суд 18 апреля обосновал продление меры пресечения возможным «сокрытием от следствия». «Абсурдность обвинения очевидна. Алла Чернова не имела возможности физически выпустить собак на улицу, тем более находящихся в доме, и не может быть ответственна за действия бродячих животных, которые, возможно, напали на ребёнка», - заявил адвокат.

Погибшая девочка, по данным защиты, находилась в гостях у бабушки и дедушки. «Непонятно, почему девятилетний ребёнок оказался один в безлюдной лесополосе без сопровождения взрослых», - добавил адвокат.

Она оказалась жертвой репрессивной системы

По словам зоозащитницы Дарьи Деевой из движения «Шанс на жизнь», власти пытаются переложить ответственность за бездействие на случайного человека. «Алла Чернова - пенсионерка, многократно обращавшаяся в администрацию с просьбой убрать с улиц агрессивных собак, но безрезультатно. Теперь она оказалась жертвой репрессивной системы», - заявила активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Деева выступает общественным защитником Черновой и утверждает, что следствие игнорирует видеозапись с признаниями 95-летней матери, которая утверждает, что «это были не их собаки». Кроме того, по ее словам, есть видео, на котором, по ее словам, видно, что в нападении участвуют шесть-семь собак, а застрелили в доме у Черновой трех собаки. «Маловероятно, чтобы собаки, растерзавшие ребенка, спокойно вернулись домой. А где в таком случае еще 3 или 4 собаки?" - задается вопросов Деева.

Сочинский зоозащитник Георгий Иванов, который планирует провести одиночный пикет в поддержку Черновой, отметил, что дело иллюстрирует кризисную ситуацию с проблемой бездомных животных в целом в РФ. «Трёх домашних собак убили у женщины дома, и это послужило основанием для обвинения?» - задал он вопрос корреспонденту "Кавказского узла".

Если речь идёт о безнадзорных собаках, не содержащихся в вольере, без доказательств того, что именно они покусали ребёнка, невозможно вменить вину

По мнению адвоката, квалификация действий Черновой вызывает серьёзные сомнения. «Часть 1 статьи 109 УК РФ требует доказательств причинно-следственной связи между действиями обвиняемой и наступлением смерти. Если речь идёт о безнадзорных собаках, не содержащихся в вольере, без доказательств того, что именно они покусали ребёнка, невозможно вменить вину. Тем более, если животные были убиты до проведения экспертиз и идентификации», - считает Уско.

Он отметил, что задержание и арест без достаточных доказательств наличия состава преступления, особенно в отношении пожилого человека, нарушают нормы УПК РФ о допустимости меры пресечения. А выдвижение обвинения только по косвенным признакам или предположениям может свидетельствовать о следственной ошибке или попытке найти «удобного» обвиняемого.

По мнению Дарьи Деевой, дело требует пересмотра и независимой экспертизы, включая зоологическую и генетическую, а также уточнения местоположения самой Черновой в момент инцидента. В противном случае ситуация может стать прецедентом для произвольных обвинений.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце марта в Буйнакске в результате нападения стаи бродячих собак погибла 76-летняя женщина.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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