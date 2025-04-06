RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:53, 6 апреля 2025

Участники массового пикета в Краснодаре выступили в защиту бездомных животных

Пикет зоозащитников в Краснодаре. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/shorts/DVNEUsp2QJ0

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодаре около 300 человек провели массовый пикет с призывом не убивать бездомных собак. Они потребовали ввести обязательную регистрацию домашних животных и усилить ответственность за жестокое обращение с ними.

5 апреля 2025 года в Краснодаре состоялся массовый пикет против антигуманных инициатив в области обращения с бездомными животными. Мероприятие организовало региональное отделение Межрегиональной общественной организации "Альянс Защитников Животных", которое возглавляет Елена Наседкина. В сквер "Кленовый" учхоза Кубань, по оценке организаторов, пришло более 300 человек.

Елена Наседкина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что пикет удалось согласовать лишь на удаленной площадке, хотя изначально его планировали провести в центральном парке Победы. "Такое решение администрации города вызвало недоумение. Место проведения оказалось труднодоступным, многие активисты не смогли туда добраться. Однако те, кто пришёл, приехали даже из отдалённых сёл и городов края, нередко с теми самыми питомцами, которых они в своё время спасли с улицы", - рассказала она.

Накануне пикета троим организаторам, в том числе Наседкиной, силовики вручили официальные предостережения "о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления". По мнению зоощащитницы, такие действия можно охарактеризовать как попытку давления. Кроме того, она пожаловалась на взлом своего блога, в котором от ее имени размещалась ложная информация об отмене пикета. "Получается, что любой может написать что угодно от моего имени? И затем меня привлекут за это к ответственности? Я намерена обратиться в Следственный комитет", - добавила Наседкина.

Участники пикета держали в руках плакаты с надписями: "Краснодар против убийства животных!", "Дополнить статью 245 УК РФ ответственностью должностных лиц", "Кормить животных — это преступление?", "Запретите самовыгул собак", "Не прикрывайтесь детьми, требуя эвтаназии животных" и другие.

За пикетчиками наблюдали около десяти силовиков в форме и в штатском.

С детства нам прививали гуманное и бережное отношение ко всему живому. Откуда эта жестокость? Я за гуманный вектор развития России!

"Я поддерживаю всех, кто пришел на пикет в Краснодаре. Я против убийства беззащитных животных. Уже статистикой доказано, что дети, которые в детстве издевались над животными, во взрослом возрасте переключаются на людей. Этот беспредел относительно животных происходит от безнаказанности. С детства нам прививали гуманное и бережное отношение ко всему живому. Откуда эта жестокость? Я за гуманный вектор развития России! Мы в ответе за тех, кого приручили!" - заявила Елена Наседкина.

По ее мнению, в СМИ искусственно раздувается кампания об агрессии бездомных животных. "Это ложь. Собаки, согласно программе, после кастрации выпускаются в естественную среду. Они живут рядом с людьми, во дворах, очень миролюбивы и являются любимцами дворов, играют с детьми. Естественно, если в собаку кидают камнями или бьют палкой, то она будет отвечать агрессией и становиться в оборонительную позицию. Причиной агрессии собак являются сами люди", - заявила Наседкина.

Ее позицию поддерживает общественный инспектор по обращению с животными Денис Джалагания из Тихорецка, который заявил корреспонденту "Кавказского узла", что иногда люди ради наживы заключают контракты с чиновниками и создают "конвейеры смерти" для бездомных собак. "Им выгодно убивать и оговаривать животных. Каждая убитая голова собаки стоит хороших денег. Поэтому они ловят и убивают всех подряд, лично я разоблачил несколько таких живодеров, исполняющих "муниципальные контракты", которые несут заслуженные наказания", - заявил он.

Я против законопроекта, предусматривающего массовую утилизацию кошек и собак

"Я против законопроекта, предусматривающего массовую утилизацию кошек и собак. Я здесь, чтобы донести правду, которую замалчивают или искажают СМИ. Снимаю пикет на свою камеру", - добавил Джалагания.

"Убивать - это невыход. Мы собрали почти 2500 подписей против этого варварского закона. Нужно ужесточить ответственность за выброс животных, а не убивать их", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" общественный инспектор из Сочи Арина Хоценко.

Зоозащитник Георгий Иванов два часа простоял с плакатом, на котором было написано: "Не прикрывайтесь детьми, требуя эвтаназии животных". По его мнению, в СМИ и соцсетях ведется умышленная кампания против бездомных животных. "Я спасаю бездомных животных, потому что они друзья человека. Почему их объявили врагами и пытаются истреблять? В чем дело? Пусть нам объяснят", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По итогам акции была принята резолюция, которую подписали все участники - более 300 человек. В ней подписанты требуют отказаться от идеи массовой эвтаназии животных, внедрить программу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат), ввести обязательное чипирование и регистрацию домашних животных, повысить ответственность за жестокое обращение с животными, прекратить давление на зоозащитников, организовать публичные слушания нового закона о бездомных животных с участием экспертов, развить систему приютом по международным стандартам.

Мы устали бороться с видимостью диалога. Нас не слушают. Но мы не отступим

Елена Наседкина также рассказала, что Краснодарский край - один из немногих регионов России, где действует активное зоозащитное сообщество. Однако несмотря на развитую сеть приютов и волонтёрские инициативы, зоозащитники часто сталкиваются с бюрократическими преградами, а их голос игнорируется при принятии решений на уровне краевых властей. "Мы устали бороться с видимостью диалога. Нас не слушают. Но мы не отступим", - подытожила она.

"Пикет в Краснодаре показал, что, несмотря на все препоны, в России есть граждане, готовые выходить на улицы ради защиты тех, кто не может защитить себя сам. Жестокость в отношении животных - это не частная проблема, а симптом глубинного кризиса морали и ответственности. И пока есть люди, готовые отстаивать гуманизм, остаётся шанс на перемены", - добавила Наседкина.

Напомним, что первое чтение проекта федерального закона, который запрещает возвращать бездомных животных из приюта в прежнее место обитания и предоставляет регионам право умерщвлять их после предельного срока содержания, было назначено в Госдуме на 19 марта, однако 17 марта его отложили на неопределенный срок. Соавтор закона, депутат Нина Останина пояснила, что правительство пока не успело высказать свою позицию по законопроекту. 24 марта стало известно, что члены рабочей группы Госдумы одобрили несколько поправок в этот проект: они, в частности, предложили сделать основанием для умерщвления "угрозу причинения вреда человеку, имуществу граждан или юрлиц, а также другим животным", распространить отлов на всех животных, которые находятся на улице без владельцев, даже если на ошейнике есть информация о хозяине, а также законодательно запретить гражданам подкармливать бездомных животных и препятствовать их отлову с улиц, сообщило РБК.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Андрей Десюк. Фото: администрация Новоивановского t.me/novoivanovskay/3744
02:12, 5 апреля 2025
Мобилизованный с Кубани убит на Украине
01:02, 5 апреля 2025
Верховный суд утвердил передачу дела Елены Золотаревой в Краснодар
21:40, 3 апреля 2025
Верховный суд отказался рассматривать жалобу Напсо на лишение мандата
Евгений Остапенко. Фото: Александр Власов / Telegram
02:51, 3 апреля 2025
Ефрейтор из Краснодарского края убит на Украине
Скопление машин в Абхазии. Фото: "ЧП Абхазия" / T.me
18:05, 2 апреля 2025
Новые правила выдачи российских прав абхазским водителям вызвали вопросы к властям
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Участники ликвидации последствий разлива мазута. Анапа, 6 апреля 2025 года. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/13125
06 апреля 2025, 15:30
Новые выбросы мазута произошли на пляжах Анапы

Участник голодовки шахтеров из Чиатуры. Фото Mtavari https://mtavari.tv/news/179322-mitropolit-danieltan-shekhvedris-shemdeg
06 апреля 2025, 14:35
Чиатурские шахтеры прекратили голодовку

Взрыв мины. Кадр видео https://video.azertag.az/ru/site/video/228150
06 апреля 2025, 11:59
Два человека пострадали при взрывах мин в Азербайджане

Участники акции протеста в Армении. 5 апреля 2025 года. Кадр видео News.am https://www.youtube.com/watch?v=UuXQUgWGIRk
05 апреля 2025, 11:42
Участники акции протеста перекрыли трассу в Армении

Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Показать больше