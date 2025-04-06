Участники массового пикета в Краснодаре выступили в защиту бездомных животных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодаре около 300 человек провели массовый пикет с призывом не убивать бездомных собак. Они потребовали ввести обязательную регистрацию домашних животных и усилить ответственность за жестокое обращение с ними.

5 апреля 2025 года в Краснодаре состоялся массовый пикет против антигуманных инициатив в области обращения с бездомными животными. Мероприятие организовало региональное отделение Межрегиональной общественной организации "Альянс Защитников Животных", которое возглавляет Елена Наседкина. В сквер "Кленовый" учхоза Кубань, по оценке организаторов, пришло более 300 человек.

Елена Наседкина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что пикет удалось согласовать лишь на удаленной площадке, хотя изначально его планировали провести в центральном парке Победы. "Такое решение администрации города вызвало недоумение. Место проведения оказалось труднодоступным, многие активисты не смогли туда добраться. Однако те, кто пришёл, приехали даже из отдалённых сёл и городов края, нередко с теми самыми питомцами, которых они в своё время спасли с улицы", - рассказала она.

Накануне пикета троим организаторам, в том числе Наседкиной, силовики вручили официальные предостережения "о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления". По мнению зоощащитницы, такие действия можно охарактеризовать как попытку давления. Кроме того, она пожаловалась на взлом своего блога, в котором от ее имени размещалась ложная информация об отмене пикета. "Получается, что любой может написать что угодно от моего имени? И затем меня привлекут за это к ответственности? Я намерена обратиться в Следственный комитет", - добавила Наседкина.

Участники пикета держали в руках плакаты с надписями: "Краснодар против убийства животных!", "Дополнить статью 245 УК РФ ответственностью должностных лиц", "Кормить животных — это преступление?", "Запретите самовыгул собак", "Не прикрывайтесь детьми, требуя эвтаназии животных" и другие.

За пикетчиками наблюдали около десяти силовиков в форме и в штатском.

С детства нам прививали гуманное и бережное отношение ко всему живому. Откуда эта жестокость? Я за гуманный вектор развития России!

"Я поддерживаю всех, кто пришел на пикет в Краснодаре. Я против убийства беззащитных животных. Уже статистикой доказано, что дети, которые в детстве издевались над животными, во взрослом возрасте переключаются на людей. Этот беспредел относительно животных происходит от безнаказанности. С детства нам прививали гуманное и бережное отношение ко всему живому. Откуда эта жестокость? Я за гуманный вектор развития России! Мы в ответе за тех, кого приручили!" - заявила Елена Наседкина.

По ее мнению, в СМИ искусственно раздувается кампания об агрессии бездомных животных. "Это ложь. Собаки, согласно программе, после кастрации выпускаются в естественную среду. Они живут рядом с людьми, во дворах, очень миролюбивы и являются любимцами дворов, играют с детьми. Естественно, если в собаку кидают камнями или бьют палкой, то она будет отвечать агрессией и становиться в оборонительную позицию. Причиной агрессии собак являются сами люди", - заявила Наседкина.

Ее позицию поддерживает общественный инспектор по обращению с животными Денис Джалагания из Тихорецка, который заявил корреспонденту "Кавказского узла", что иногда люди ради наживы заключают контракты с чиновниками и создают "конвейеры смерти" для бездомных собак. "Им выгодно убивать и оговаривать животных. Каждая убитая голова собаки стоит хороших денег. Поэтому они ловят и убивают всех подряд, лично я разоблачил несколько таких живодеров, исполняющих "муниципальные контракты", которые несут заслуженные наказания", - заявил он.

Я против законопроекта, предусматривающего массовую утилизацию кошек и собак

"Я против законопроекта, предусматривающего массовую утилизацию кошек и собак. Я здесь, чтобы донести правду, которую замалчивают или искажают СМИ. Снимаю пикет на свою камеру", - добавил Джалагания.

"Убивать - это невыход. Мы собрали почти 2500 подписей против этого варварского закона. Нужно ужесточить ответственность за выброс животных, а не убивать их", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" общественный инспектор из Сочи Арина Хоценко.

Зоозащитник Георгий Иванов два часа простоял с плакатом, на котором было написано: "Не прикрывайтесь детьми, требуя эвтаназии животных". По его мнению, в СМИ и соцсетях ведется умышленная кампания против бездомных животных. "Я спасаю бездомных животных, потому что они друзья человека. Почему их объявили врагами и пытаются истреблять? В чем дело? Пусть нам объяснят", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По итогам акции была принята резолюция, которую подписали все участники - более 300 человек. В ней подписанты требуют отказаться от идеи массовой эвтаназии животных, внедрить программу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат), ввести обязательное чипирование и регистрацию домашних животных, повысить ответственность за жестокое обращение с животными, прекратить давление на зоозащитников, организовать публичные слушания нового закона о бездомных животных с участием экспертов, развить систему приютом по международным стандартам.

Мы устали бороться с видимостью диалога. Нас не слушают. Но мы не отступим

Елена Наседкина также рассказала, что Краснодарский край - один из немногих регионов России, где действует активное зоозащитное сообщество. Однако несмотря на развитую сеть приютов и волонтёрские инициативы, зоозащитники часто сталкиваются с бюрократическими преградами, а их голос игнорируется при принятии решений на уровне краевых властей. "Мы устали бороться с видимостью диалога. Нас не слушают. Но мы не отступим", - подытожила она.

"Пикет в Краснодаре показал, что, несмотря на все препоны, в России есть граждане, готовые выходить на улицы ради защиты тех, кто не может защитить себя сам. Жестокость в отношении животных - это не частная проблема, а симптом глубинного кризиса морали и ответственности. И пока есть люди, готовые отстаивать гуманизм, остаётся шанс на перемены", - добавила Наседкина.

Напомним, что первое чтение проекта федерального закона, который запрещает возвращать бездомных животных из приюта в прежнее место обитания и предоставляет регионам право умерщвлять их после предельного срока содержания, было назначено в Госдуме на 19 марта, однако 17 марта его отложили на неопределенный срок. Соавтор закона, депутат Нина Останина пояснила, что правительство пока не успело высказать свою позицию по законопроекту. 24 марта стало известно, что члены рабочей группы Госдумы одобрили несколько поправок в этот проект: они, в частности, предложили сделать основанием для умерщвления "угрозу причинения вреда человеку, имуществу граждан или юрлиц, а также другим животным", распространить отлов на всех животных, которые находятся на улице без владельцев, даже если на ошейнике есть информация о хозяине, а также законодательно запретить гражданам подкармливать бездомных животных и препятствовать их отлову с улиц, сообщило РБК.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.