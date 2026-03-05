Неопределенность данных о беспилотниках над Абхазией обеспокоила комментаторов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Секретарь Совбеза Абхазии заявил, что более половины беспилотников упали в море, до суши долетели лишь 14 из них, при этом не смог назвать их происхождение. Пользователи соцсетей потребовали ответов об источниках угрозы.

Как писал "Кавказский узел", над Абхазией 4 марта зафиксированы 30 беспилотников, они сбиты силами ПВО Абхазии и России. Обломки дронов обнаружены в 11 населенных пунктах, в одном из сел это привело к отключению электричества.

Секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа сообщил, что около 30 беспилотников нарушили воздушное пространство республики, из которых 14 достигли суши, а остальные были «нейтрализованы и упали в море», сообщает "Апсныпресс".

Определить происхождение беспилотников пока не удалось, потребуется дополнительное время для изучения их типа и целей.

«Важно, чтобы население знало: беспилотники не наносили удар по территории республики и, по предварительным данным, были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы», – сообщил Лолуа.

Президент Абхазии Бадра Гунба на внеочередном заседании Совета безопасности республики поручил силовикам обеспечить четкую координацию действий при реагировании на нарушение БПЛА воздушного пространства Абхазии,сообщила пресс-служба президента.

Пользователи Instagram* "Апсныпресс", которое опубликовало отчеты силовиков об обнаруженных обломках дронов задали вопросы о том, откуда БПЛА появились в воздушном пространстве Абхазии.

"Откуда дроны?" - спросил пользователь zhanin20/05.

"Сколько сбито? Кто запустил?" - задала вопрос leya_metreveli.

"Очень интересно на самом деле, с какой стороны они прилетают", - спросила_elis_lisa_.

"Откуда их запускают", - поддержал вопрос пользователь с ником internet_magazin_abx.

Вопросы о происхождении БПЛА задали и пользователи Facebook "Аиашара", на страницу подписаны 27 тысяч человек. Публикация пролета беспилотника собрала 94 комментария.

"Наши военные вообще следят за этим или?..". - возмутился пользователь с ником Liv_makastra.

"Кто-нибудь знает, откуда они прилетают?" - спросил Саша Бебиа.

"Сочи рядом", - ответил Андрей Неважно

Пользователь David Bern опубликовал в комментариях флаг Украины.