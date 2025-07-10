Участник банды Цапка убит в боевых действиях

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Родственникам участника банды Сергея Цапка Андрея Быкова, освобожденного по помилованию до окончания 20-летнего срока, сообщили о его смерти в зоне боевых действий на Украине.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2024 года стало известно, что помилованы Вячеслав Рябцев и Андрей Быков, приговоренные в 2012 году к 20 годам колонии по делу банды Цапка. Источник в силовых структурах сообщил, что оба оказались на свободе после участия в боевых действиях на Украине.

В ночь с 4 на 5 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края группа во главе с местным предпринимателем Сергеем Цапком совершила убийство 12 человек. Расследуя это громкое преступление, следствие пришло к выводу, что в районе Кущевской в течение нескольких лет под предводительством Цапка действовала при попустительстве местной милиции и прокуратуры организованная преступная группировка, ответственная за целую серию тяжких преступлений, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело банды Цапка".

Андрей Быков был убит в зоне военных действий на Украине в апреле 2025 года, но родным сообщили о его смерти лишь в начале июля, сообщил 9 июля Telegram-канал Baza.

Быков в начале 2024 года получил ранение и некоторое время лечился. Во время своего лечения он встречался с матерью Сергея Цапка Надеждой, Telegram-каналы публиковали их совместную фотографию. В банде Цапка Быков, как установили следователи, занимал одну из ведущих ролей.

По данным жителей станицы Кущевская, Андрей Быков с подросткового возраста воспитывался у Надежды Цапок, так как его семья была неблагополучной, а на момент задержания работал ее личным водителем, отмечает "Коммерсант".

Андрей Быков обвинялся в причастности к убийству 16 человек. Его дело рассматривалось в особом порядке, без судебного следствия, так как Быков заключил досудебное соглашение со следствием. Также в особом порядке был осужден и Вячеслав Рябцев, который, по данным источников, с лета 2023 года вернулся на Кубань и живет в Краснодаре.

Преступная группа, созданная братьями Николаем и Сергеем Цапками в станице Кущевской, действовала в Краснодарском крае и Ростовской области с 1998 по 2010 год. Убийство 12 человек в доме фермера Аметова стало самым громким преступлением банды, но следствие также доказало ее причастность к убийству еще пятерых станичников, а также двух человек в Ростове-на-Дону - во время покушения на предпринимателя Сергея Бегиджанова были убиты его внук и его водитель, сам бизнесмен выжил.

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