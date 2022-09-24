Коков распорядился доплачивать мобилизованным по 25 тысяч рублей

24 сентября 2022, 13:20

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Мобилизованные жители Кабардино-Балкарии Казбек Коков будут получать из бюджета республики по 25 тысяч рублей ежемесячно, сообщил глава региона Казбек Коков.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября военком Кабардино-Балкарии объявил, что военнослужащим запаса, не получившим мобилизационные предписания или повестки, запрещается выезжать из Баксана, а также Баксанского и Зольского районов. Владельцам автотранспорта приказано предоставить машины в распоряжение военных.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. В тот же день стало известно, что в Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации. Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что не вводил ограничений на передвижение для военнообязанных.

Военнослужащим, которые были мобилизованы военкоматом Кабардино-Балкарии, республика будет доплачивать по 25 тысяч рублей ежемесячно, сообщил сегодня глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале. В случае ранения, в зависимости от степени тяжести, мобилизованные получат из республиканского бюджета от 100 до 300 тысяч рублей, в случае гибели - родственникам погибшего выплатят 1 миллион рублей, добавил Коков.

Решение о дополнительных мерах поддержки обсуждалось на заседании Совбеза республики 23 сентября, соответствующий указ будет подписан сегодня, отметил глава Кабардино-Балкарии. "На военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, также распространяются все федеральные социальные гарантии", - пояснил он.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Главам регионов было поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу. Планируется призвать 300 тысяч резервистов из числа тех, кто отслужил в армии и имеет военно-учетную специальность. Вечером 21 сентября в ряде городов, в том числе на юге России, прошли акции протеста против мобилизации. 22 сентября на акцию протеста вышли жительницы Баксана в Кабардино-Балкарии.

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