Силовики задержали участников акции против мобилизации в Волгограде

24 сентября 2022, 20:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Не менее 11 человек задержаны на акции протеста против мобилизации в Волгограде, часть из них уже отпущена. Организаторы акции дважды меняли место ее проведения из-за большого скопления силовиков в местах, где планировался сбор активистов.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября силовики задержали в Волгограде восемь участников акции против объявленной частичной мобилизации. В качестве основания для задержания, по крайней мере, двух человек сотрудник полиции назвал отсутствие документов. Жители Волгограда, пришедшие в центр города на акцию против объявленной частичной мобилизации, не стали произносить лозунги и демонстрировать плакаты. Они сказали, что опасаются открыто выражать свое мнение.

В Волгограде на акции протеста против мобилизации насчитывается 11 задержанных, среди них Елизавета Маринина, Ирина Гамаюнова, Валерия Лукьянова, Егор Бирюков, Елена Бушнина, Екатерина Гонтовая, Зоя Макаренко, Юлия Стригун, Кристина Анищенко, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Telegram-канал "Ваш дозор" проинформировал, что по данным на 20.00 мск, Лукьянова, Макаренко, а также Алексей Пронкин, фамилию которого "ОВД-Инфо"* не сообщал, уже отпущены из полиции. "К Екатерине Гонтовой не пускают адвоката, о чём уже написана жалоба. Защитник пробивается внутрь", - отмечается в сообщении.

Акция была намечена на площади перед областной администрацией, однако потом было принято решение перенести вначале к фонтану Дружбы, а затем на Аллею Героев, так как на первые две точки было стянуто большое количество силовиков, говорится в другом сообщении в Telegram-канале.

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