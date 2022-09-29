В Зимовниках местный житель попытался поджечь здание администрации

29 сентября 2022, 12:50

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Сегодня ночью в здании администрации Зимовниковского района вспыхнул пожар. Причиной возгорания стал поджог.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 сентября около 4.00 в здании военкомата Урюпинского и Новониколаевского района Волгоградской области вспыхнул пожар после того, как в здании были брошены бутылки с зажигательной смесью.

Инцидент в Зимовниках произошел около 3:00. 37-летний местный житель подошёл к зданию администрации на Ленина, 114, и бросил в окно ёмкость с бензином, которая потом воспламенилась, со ссылкой на собственные источники сообщает donnews.

По данным издания "Блокнот-Ростов", он метнул в окно баллон для консервирования с горючей жидкостью.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», информирует ТАСС. Если его вина будет доказана, то ему грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, также, что около 03.30 мск 23 сентября в здание администрации Камышина Волгоградской области были брошены бутылки с зажигательной смесью. Зданию причинен незначительный ущерб. Подозреваемый был задержан 25 сентября. В этот же день в поселке Береславка произошел пожар в здании местной администрации.

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