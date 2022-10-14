ФСБ рапортовала о срыве поджога военкомата в Дагестане

14 октября 2022, 14:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Махачкалы планировал поджечь военкомат под угрозой расправы над находящимся в украинском плену сыном, следует из обнародованного сегодня видео ФСБ. Отчет силовиков стал по меньшей мере вторым за 10 дней случаем, когда предотвращение теракта объяснено задержанием жертвы шантажа со стороны украинских спецслужб.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября с начала мобилизации в трех регионах ЮФО – Волгоградской и Ростовской областях, а также на Кубани – были зафиксированы как минимум шесть попыток поджога зданий военкоматов и администраций. По меньшей мере один из случаев, поджог здания районной администрации в Ростовской области, ФСБ 7 октября квалифицировала как теракт.

Сотрудники ФСБ задержали в Махачкале мужчину, который планировал поджечь здание военкомата, сообщила сегодня в своем Telegram-канале республиканская государственная вещательная компания "Дагестан". "Как выяснилось, пойти на такой шаг его вынуждали спецслужбы Украины, которые угрожали расправиться с его сыном", - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована телесюжетом, в котором сообщается, что задержанный мужчина "еще вчера планировал поджечь один из дагестанских военкоматов, а уже сегодня дает показания".

Авторы сюжета пояснили, что поджог не состоялся, поскольку мужчину задержали. В телесюжет вмонтированы кадры видеоролика управления ФСБ по Дагестану. На них показан немолодой мужчина, лицо которого заретушировано. Мужчина говорит недостаточно разборчиво, но в его речи слышны слова "Если не сожгу, то мы его без рук, без ног оставим".

Мужчина рассказал, что "украинские спецслужбы взяли в плен сына", заявили авторы телесюжета. "Угрожали, что лишат его частей тела или же вовсе убьют", - говорит за кадром одна из авторов сюжета РГВК Ума Ибрагимова.

Отметим, это по меньшей мере второй за 10 дней случай, когда силовики в Дагестане объясняют предотвращение атаки на военкомат задержанием жертв шантажа со стороны украинских спецслужб. 4 октября РИА "Дагестан" сообщило о том, что силовики проверяют причастность одного из местных жителей к возможной организации диверсий и терактов.

По версии силовиков, мужчину, который работает в охране детского образовательного учреждения в Харькове, в конце сентября "захватили в плен" и потребовали от его сына "в обмен на жизнь отца совершить поджог административного здания в Дагестане".

"Как рассказал подозреваемый, украинские спецслужбы дали гарантии, что отец будет в обмене в первых рядах, если он совершит поджог административного здания в республике, используя коктейль Молотова", - пересказало версию силовиков агентство.

Отметим, отчетам ФСБ о предотвращенных поджогах предшествовало заявление представителя Генштаба Владимира Цимлянского, который 30 сентября заверил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Он отметил, что в стране фиксируются "единичные случаи" таких поджогов.

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