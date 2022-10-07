Силовики объявили терактом поджог здания администрации в Зимовниках

07 октября 2022, 12:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Поджог здания районной администрации в Ростовской области квалифицирован как теракт, подозреваемый арестован, сообщила ФСБ. С начала мобилизации в трех регионах ЮФО зафиксированы как минимум шесть попыток поджога зданий военкоматов и администраций.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября стало известно, что суд в Ростовской области оштрафовал на 2000 рублей Романа Шведова, признав его виновным в попытке уничтожить улики во время обыска в его доме. Обыск проходил по делу о поджоге здания администрации Зимовниковского района, в котором подозревается Шведов.

Пожар в здании администрации Зимовниковского района на улице Ленина, 114 произошел в ночь на 29 сентября. По данным источников, поджог совершил 37-летний местный житель, бросив в окно емкость с горючей жидкостью. Мужчина был задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемый в поджоге здания администрации Зимовниковского района арестован по уголовному делу о терроризме (часть 1 статьи 205 УК РФ), сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

"Установлено, что подозреваемый причастен к поджогу здания администрации Зимовниковского района, совершенному 28 сентября 2022 года. Указанные действия он совершил в целях дестабилизации деятельности органов власти, воздействия на принятие ими решений, выражения протеста против проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР и частичной мобилизации в России", - сообщила спецслужба.

Ведомство уточнило, что в доме задержанного найдены инструменты и компоненты, которые могли использоваться при приготовлении к преступлению, информирует сегодня "Интерфакс-Юг".

Часть 1 статьи 205 УК РФ предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

Отметим, 30 сентября представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Он отметил, что в стране фиксируются "единичные случаи" таких поджогов.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", администрация Зимовниковского района расположена в доме № 114 по улице Ленина в Зимовниках, а районный военкомат - в здании по адресу Богдановский переулок, 10 - в 140 метрах от здания администрации.

В трех регионах ЮФО зафиксированы не менее шести попыток поджогов после начала мобилизации

После начала мобилизации стало известно, помимо инцидента в Зимовниках, о минимум пяти случаях попыток поджогов военкоматов и административных зданий в других регионах ЮФО. Так, 26 сентября сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге военкомата в Урюпинске Волгоградской области.

В ночь на 23 сентября в здание администрации Камышина были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Зданию причинен незначительный ущерб, сообщила мэрия. Подозреваемый был задержан 25 сентября. В этот же день в поселке Береславка Волгоградской области произошел пожар в здании местной администрации.

Еще две попытки поджогов зафиксированы на Кубани. 6 октября пожарным поступила информация о возгорании в здании военкомата в Горячем Ключе на улице Иркутской Дивизии. Мужчина, который совершил поджог, попал в поле зрения камер наблюдения, сообщил источник в прокуратуре Кубани.

5 октября стало известно, что в Краснодаре в ночь на 25 сентября неизвестный также попытался поджечь здание военкомата Западного и Прикубанского округов, расположенное на улице Яна Полуяна. По данным Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска, мужчину спугнули казаки и полицейские, которые круглосуточно дежурят около военкоматов.

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