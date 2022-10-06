Попытка поджога военкомата произошла в Горячем Ключе

06 октября 2022, 11:44

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Неизвестный мужчина поджег сегодня ночью здание военкомата в Горячем Ключе, огонь был потушен до приезда пожарных.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Он отметил, что в стране фиксируются "единичные случаи" таких поджогов.

Информация о пожаре в военкомате на улице Иркутской Дивизии в Горячем Ключе поступила пожарным сегодня около 01.00 мск. Сотрудники военкомата погасили огонь до приезда пожарных, сообщил сотрудник Горячеключевского пожарно-спасательного гарнизона. "Неизвестный бросил в здание бутылку с зажигательной смесью. Дальше тамбура огонь не распространился. Возгорание потушили до приезда пожарных", - приводит его слова «Кубань 24».

Мужчина, который совершил поджог, попал в поле зрения камер наблюдения, сообщил источник в прокуратуре Кубани. Представитель ведомства опроверг опубликованную в Telegram-каналах версию о том, что к поджогу причастна женщина, пишет "Живая Кубань".

5 октября стало известно, что в Краснодаре в ночь на 25 сентября неизвестный также попытался поджечь военкомат Западного и Прикубанского округов, расположенный на улице Яна Полуяна. По данным Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска, мужчину спугнули казаки и полицейские, которые круглосуточно дежурят около военкоматов, сообщило 5 октября 93.ru.

Напомним, после начала мобилизации сообщения о поджогах военкоматов и административных зданий поступали и из других регионов ЮФО. Так, 26 сентября сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге военкомата в Урюпинске Волгоградской области.

29 сентября стало известно, что 37-летний житель Зимовников в Ростовской области задержан по подозрению в поджоге здания районной администрации. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

В ночь на 23 сентября в здание администрации Камышина были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Зданию причинен незначительный ущерб, сообщила мэрия. Подозреваемый был задержан 25 сентября. В этот же день в поселке Береславка Волгоградской области произошел пожар в здании местной администрации.

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