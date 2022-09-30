Подозреваемый в поджоге администрации в Зимовниках оштрафован за неподчинение силовикам

30 сентября 2022, 08:30

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Суд в Ростовской области оштрафовал на 2000 рублей Романа Шведова, признав его виновным в попытке уничтожить улики во время обыска по делу о поджоге здания администрации Зимовниковского района.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября стало известно, что 37-летний житель Зимовников задержан по подозрению в поджоге здания районной администрации. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемый в поджоге здания администрации Зимовниковского района оштрафован за неповиновение полицейским, сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По данным ведомства, в связи с делом о поджоге к мужчине пришли с обыском полицейские, однако он попытался помешать им. "Мужчина пытался уничтожить вещи, предметы, имеющие значение для предварительного следствия", - процитировал 29 сентября сообщение пресс-службы "Блокнот Ростов-на-Дону".

На заседании Зимовниковского райсуда обвиняемый Роман Шведов признал вину и раскаялся, ему назначен штраф в 2000 рублей, сообщило вечером 29 сентября издание RostovGazeta.

Роман Шведов признан виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, уточняет "Коммерсант". Часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ предусматривает штраф от 2000 до 4000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

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