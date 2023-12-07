Михаил Балабанов. Фото: https://doxa.team/news/2022-12-27-balabanov-mikhail

07 декабря 2023, 16:13

Арест Михаила Балабанова продлен на полгода

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Военный суд в Ростове-на-Дону продлил до 23 мая срок ареста Михаила Балабанова, обвиняемого по статье о теракте из-за подготовки поджога военкомата в Ставропольском крае.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Казани Михаил Балабанов был задержан в Ставропольском крае в декабре 2022 года. Следствие считает, что он планировал поджог военкомата по заданию украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту. В мае стало известно, что Балабанова отправили в краснодарскую больницу для психиатрической экспертизы. В качестве куратора Балабанова выступал представитель российских спецслужб с целью сфабриковать дело по террористической статье, сообщил 24 июля проект "Вот так" со ссылкой на материалы дела. 26 июля адвокат Балабанова сообщил, что он на первых допросах признал вину в подготовке поджога. Отец юноши отметил, что сын был уверен, что сможет уехать за границу после объявления мобилизации. 13 октября суд продлил ему срок ареста до 19 октября.

Южный окружной военный суд вынес решение о продлении содержания под стражей Михаила Балабанова до 23 мая. Михаил присутствовал на сегодняшнем заседании по видеоконференц-связи из СИЗО в Ставрополе, сообщил сегодня инициатива "Зона солидарности в своем Telegram-канале.

Как следует из карточки дела на сайте суда, сегодня состоялось первое заседание в рамках рассмотрения дела Балабанова, следующее намечено на 15 декабря.

30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. 

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Примечание:

"Видео по делу Паскаря вошло в противоречие с версией следствия о теракте", "Дошло до суда дело о поджоге архива ФСИН в Новокубанске", "Ставрополец заподозрен в попытке поджога военкомата в Минеральных Водах".

Автор: "Кавказский узел"

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