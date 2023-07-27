Близкие Балабанова рассказали подробности его дела

27 июля 2023, 09:10

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Уроженец Казани Михаил Балабанов на первых допросах признал вину по делу о подготовке поджога военкомата в Ставропольском крае, рассказал его адвокат Вячеслав Савин. Отец молодого человека Вячеслав Балабанов отметил, что сын был уверен, что сможет уехать за границу после объявления мобилизации.

Как информировал "Кавказский узел", уроженец Казани Михаил Балабанов был задержан в Ставропольском крае в декабре 2022 года. Следствие считает, что он планировал поджог военкомата по заданию украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту. В мае стало известно, что Балабанова отправили в краснодарскую больницу для психиатрической экспертизы. В качестве куратора Балабанова выступал представитель российских спецслужб с целью сфабриковать дело по террористической статье, сообщил 24 июля проект "Вот так" со ссылкой на материалы дела.

Михаил Балабанов на первом допросе кратко признал вину, но в дальнейшем эти показания не дополнял, рассказал его адвокат Вячеслав Савин. "На первом допросе (это было еще без меня), когда его допрашивали еще в качестве подозреваемого, он кратко рассказал о своих действиях, признал, что действовал согласно поступавшим к нему просьбам, в том числе фотографировал. После этого больше допросов не было", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Балабанов не жаловался на давление в СИЗО и на условия содержания, добавил он. "Я его регулярно видел – его привозили для следственных действий в управление ФСБ, и никаких жалоб с его стороны не было. Он парень довольно закрытый сам по себе, но мы наладили контакт, и если бы что-то было, я об этом бы знал", – пояснил адвокат.

Балабанов не подозревал ни о провокации со стороны силовиков, ни о том, что окажется в их поле зрения, отметил его отец Вячеслав Балабанов. "Наоборот, он уезжал на юг, будучи уверенным, что он спокойно сможет выехать из страны", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сыну несколько раз приходили повестки из военкомата, а сам он учился в училище при Казанском авиационном техникуме и параллельно он немного подрабатывал в различных магазинах, добавил отец Балабанова.

Напомним, Telegram-канал Baza 20 декабря 2022 года сообщил, что Балабанов в одном из Telegram-каналов списался с пользователем под ником "Бен", который посоветовал ему при помощи бутылок с зажигательной смесью поджечь военкоматы Невинномысска и Кочубеевского муниципального округа.

Далее "Бэн" поручил Михаилу поехать к военкомату Невинномысска и снять на видео мобилизованных и военную технику, которые там будто бы должны быть. Когда Михаил приехал туда, мобилизованных и техники он не нашел, зато на месте его поджидали силовики.

В доме подозреваемого силовики нашли в ходе обыска бутылку с ацетоном, две канистры масла, две стеклянные бутылки, наполненные, по предварительным данным, зажигательной смесью и с примотанными каминными спичками.

"Кавказский узел" также писал, что ранее сообщалось также и о задержании за подготовку к поджогу военкомата жителей и других регионов юга России и республик Северного Кавказа. Так, 6 января в Ростовской области трое молодых людей были задержаны за подготовку поджога военкоматов. 14 октября 2022 года стало известно, что житель Махачкалы планировал поджечь военкомат под угрозой расправы над находящимся в украинском плену сыном.

30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы.

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