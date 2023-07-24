Журналисты нашли признаки провокации в деле Балабанова

24 июля 2023, 23:34

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Михаил Балабанов готовил поджог военкомата в Невинномысске по заданию куратора, который вышел с ним на связь после звонка на украинский номер телефона, сообщил проект "Вот так" со ссылкой на материалы дела. По версии издания, в качестве куратора выступал представитель российских спецслужб с целью сфабриковать дело по террористической статье.

Как писал "Кавказский узел", в Ставропольском крае в декабре 2022 года был задержан 20-летний Михаил Балабанов. По версии следствия, он планировал поджог военкомата по поручению сотрудника украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту. В мае правозащитники сообщили, что Балабанова отправили в краснодарскую больницу для психиатрической экспертизы. 16 июня стало известно, что арест Балабанова продлен до 19 августа.

Балабанов в одном из телеграм-каналов списался с пользователем под ником "Бен", который посоветовал ему при помощи бутылок с зажигательной смесью поджечь военкоматы Невинномысска и Кочубеевского муниципального округа. В доме подозреваемого силовики нашли в ходе обыска бутылку с ацетоном, две канистры масла, две стеклянные бутылки, наполненные, по предварительным данным, зажигательной смесью и с примотанными каминными спичками, сообщил 20 декабря 2022 года телеграм-канал "Baza".

Михаил Балабанов, подозреваемый в подготовке поджога военкомата в Невинномысске Ставропольского края, действовал по указке провокатора, говорится в сегодняшней публикации медиапроекта "Вот так".

Как следует из материалов дела, Михаил - уроженец Казани, где он жил со своей семьей. После объявления частичной мобилизации, на одном из YouTube-каналов он увидел видео проекта Минобороны Украины "Хочу жить", в котором говорилось, что мобилизованные могут сдаться в плен. В конце ролика был указан украинский номер, по которому можно было связаться с проектом. На первом допросе Балабанов рассказал, что позвонил по этому номеру, однако трубку никто не взял. В тот же день с ним на связь в Telegram вышел пользователь, который назвался сотрудником Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины с позывным "Бэн".

"29 ноября "Бэн" дал Балабанову первое задание: отправиться в Невинномысск, снять там квартиру и собрать информацию для проведения какой-то акции. Михаил достал все свои небольшие сбережения, попросил недостающую сумму у родителей, заранее снял квартиру в Невинномысске и купил билет на поезд. К этому моменту ему пришло уже несколько повесток из военкомата, поэтому он спешил уехать", - говорится в публикации.

В Невинномысске "Бэн" попросил его записать видеосогласие для ГРУ Минобороны Украины "об оказании содействия", а затем снять на видео здание ФСБ, военкомата, станции ГРЭС, электроподстанции, железнодорожный вокзал внутри и снаружи.

"Примерно 12–13 декабря Балабанов по поручению своего "куратора" купил компоненты по списку и сделал смесь, которую разлил в две бутылки, а к горлышку каждой бутылки приклеил спички. 19 декабря "Бэн" поручил Михаилу снова поехать к военкомату Невинномысска и снять на видео мобилизованных и военную технику, которые там якобы должны быть. Когда Михаил приехал туда, мобилизованных и техники он не нашел, зато на месте его поджидали силовики. Молодого человека задержали". - отмечается в публикации.

По данным издания, именно ролики, которые Балабанов записывал для "Бэна", и найденные бутылки с зажигательной смесью стали основанием для его обвинения по террористической статье. После психиатрической экспертизы, которую Балабанов проходил в Краснодаре, он вновь переведен в СИЗО в Ставрополе.

Представитель проекта Минобороны Украины "Хочу жить" Виталий Матвиенко подчеркнул, что они никогда не перезванивают обращающимся к ним россиянам и не пишут им в мессенджерах в ответ на телефонный звонок. Ситуация с Михаилом "похожа на 99,9% на операцию ФСБ", приводятся в публикации слова Матвиенко

Участница правозащитного проекта "Зона справедливости" Евгения Шамина, которая помогает Балабанову, отметила, что для дела по террористической статье не обязателен сам факт поджога, но желательны какие-либо свидетельства его подготовки. Поэтому Михаила попросили изготовить зажигательную смесь и снять на телефон ряд объектов. "Этого вполне достаточно, а большего от Михаила и не просили, судя по протоколу допроса", — отметила Шамина. По ее словам, о провокации также говорит тот факт, что Михаила задержали возле военкомата, когда он был без зажигательных смесей, а мобилизованных и военной техники, которых его просили сфотографировать, на месте не оказалось. Она также предполагает, что информацией о звонке Михаил поделился в каком-то из мессенджеров, а силовики смогли перехватить ее.

30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы.

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