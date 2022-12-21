Житель Ставропольского края задержан по подозрению в попытке поджога военкоматов

21 декабря 2022, 03:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Ставропольском крае задержан 20-летний местный житель, подозреваемый в подготовке поджога военкоматов, как утверждает следствие, по поручению сотрудника украинской разведки.

По данным следствия, молодой человек был приверженцем "проукраинской идеологии" и выступал против проведения спецоперации на Украине.

Ставропольчанин в одном из телеграм-каналов списался с пользователем под ником "Бен", который посоветовал ему при помощи бутылок с зажигательной смесью поджечь военкоматы Невинномысска и Кочубеевского муниципального округа, сообщает 20 декабря телеграм-канал "Baza", в публикации которого называется имя подозреваемого.

В доме подозреваемого силовики нашли в ходе обыска бутылку с ацетоном, две канистры масла, две стеклянные бутылки, наполненные, по предварительным данным, зажигательной смесью и с примотанными каминными спичками.

В отношении молодого человека, а также его неустановленного собеседника возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (приготовление к теракту).

Отец задержанного заявил, что не верит в вину сына. В интервью телеграм-каналу "Astra", он рассказал, что не смог связаться с сыном и о задержании узнал от адвоката и следователя. "Нам нужен независимый адвокат или правозащитник. Адвокат по назначению сообщала нам о случившемся, как будто вина сына уже доказана, хотя это не так. Никаких документов нам не предоставили", - рассказал он.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале ноября был задержан житель Ставрополя за подготовку поджога административного здания по заданию украинской радикальной организации.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.