21 декабря 2022, 03:58

Житель Ставропольского края задержан по подозрению в попытке поджога военкоматов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Ставропольском крае задержан 20-летний местный житель, подозреваемый в подготовке поджога военкоматов, как утверждает следствие, по поручению сотрудника украинской разведки.

По данным следствия, молодой человек был приверженцем "проукраинской идеологии" и выступал против проведения спецоперации на Украине.

Ставропольчанин в одном из телеграм-каналов списался с пользователем под ником "Бен", который посоветовал ему при помощи бутылок с зажигательной смесью поджечь военкоматы Невинномысска и Кочубеевского муниципального округа, сообщает 20 декабря телеграм-канал "Baza", в публикации которого называется имя подозреваемого.

В доме подозреваемого силовики нашли в ходе обыска бутылку с ацетоном, две канистры масла, две стеклянные бутылки, наполненные, по предварительным данным, зажигательной смесью и с примотанными каминными спичками.

В отношении молодого человека, а также его неустановленного собеседника возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (приготовление к теракту).

Отец задержанного заявил, что не верит в вину сына. В интервью телеграм-каналу "Astra", он рассказал, что не смог связаться с сыном и о задержании узнал от адвоката и следователя. "Нам нужен независимый адвокат или правозащитник. Адвокат по назначению сообщала нам о случившемся, как будто вина сына уже доказана, хотя это не так. Никаких документов нам не предоставили", - рассказал он.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале ноября был задержан житель Ставрополя за подготовку поджога административного здания по заданию украинской радикальной организации.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Ставрополья осужден на 13 лет за подготовку теракта", "Спецоперация в Ставрополе продолжила тренд на малоинформативные рапорты о предотвращенных терактах", "Утвержден приговор троим жителям Ставрополья за попытку примкнуть к ИГ*".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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