20 сентября 2024, 21:25

Дошло до суда дело о подготовке взрыва на вокзале в Нальчике

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Дело Виталия Гайворонского, обвиненного в подготовке теракта на железнодорожном вокзале в Нальчике, рассмотрит Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. 

"Кавказский узел" информировал, что в декабре 2023 года силовики заявили о предотвращении теракта в Нальчике. Они задержали 42-летнего уроженца Луганской области Виталия Гайворонского. По утверждению правоохранительных органов, дома у мужчины нашли два СВУ, которые он планировал подорвать в здании железнодорожного вокзала Нальчика. 

Южный окружной военный суд принял к рассмотрению уголовное дело Виталия Гайворонского, обвиненного в государственной измене и подготовке теракта.

Дело поступило в суд 19 сентября и сегодня было передано на рассмотрении судьи Сергея Горелова, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда. Дата слушаний по делу еще не назначена. 

Гайворонскому вменены четыре уголовные статьи - помимо подготовки теракта и государственной измены ему вменяют незаконный оборот взрывчатки и изготовление взрывных устройств. По этим статьям ему может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. 

Комментариями обвиняемого или его адвоката "Кавказский узел" пока не располагает. 

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Примечание:

"Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу о подготовке теракта", "Иностранец задержан в Ростовской области за подготовку терактов", "Уроженцы Чечни осуждены в Бельгии за подготовку теракта". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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