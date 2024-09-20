Дошло до суда дело о подготовке взрыва на вокзале в Нальчике

20 сентября 2024, 21:25

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Дело Виталия Гайворонского, обвиненного в подготовке теракта на железнодорожном вокзале в Нальчике, рассмотрит Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

"Кавказский узел" информировал, что в декабре 2023 года силовики заявили о предотвращении теракта в Нальчике. Они задержали 42-летнего уроженца Луганской области Виталия Гайворонского. По утверждению правоохранительных органов, дома у мужчины нашли два СВУ, которые он планировал подорвать в здании железнодорожного вокзала Нальчика.

Южный окружной военный суд принял к рассмотрению уголовное дело Виталия Гайворонского, обвиненного в государственной измене и подготовке теракта.

Дело поступило в суд 19 сентября и сегодня было передано на рассмотрении судьи Сергея Горелова, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда. Дата слушаний по делу еще не назначена.

Гайворонскому вменены четыре уголовные статьи - помимо подготовки теракта и государственной измены ему вменяют незаконный оборот взрывчатки и изготовление взрывных устройств. По этим статьям ему может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.

Комментариями обвиняемого или его адвоката "Кавказский узел" пока не располагает.

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