Житель Кабардино-Балкарии осужден за госизмену

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ростовский военный суд приговорил 37-летнего жителя города Прохладный в Кабардино-Балкарии Юрия Бойко к 17 годам лишения свободы по делу о покушении на госизмену и участии в деятельности террористической организации.

Как писал "Кавказский узел", в начале декабря 2024 года жителю Прохладненского района Юрию Бойко прокуратурой было предъявлено обвинение в попытке участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины. Помимо покушения на госизмену, Бойко был обвинен также в участии в деятельности террористической организации.

Обвинение вынесено по статье по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) 1 , ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) 2 , сообщается на сайте суда.

По версии следствия, в январе 2024 года Бойко вступил в контакт с представителем службы безопасности Украины и сообщил о намерениях принимать участие в боевых действиях, сообщала прокуратура по Кабардино-Балкарии.

При помощи мессенджера Юрий Бойко "отправил заполненную анкету, фотографию паспорта и видеозапись своей присяги на верность ВСУ". Следуя инструкции представителя СБУ, в феврале 2024 года выехал на рейсовом автобусе в Белгородскую область, чтобы там перейти госграницу, но был задержан, утверждает ведомство.