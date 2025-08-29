Житель Кабардино-Балкарии осужден за госизмену
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Ростовский военный суд приговорил 37-летнего жителя города Прохладный в Кабардино-Балкарии Юрия Бойко к 17 годам лишения свободы по делу о покушении на госизмену и участии в деятельности террористической организации.
Как писал "Кавказский узел", в начале декабря 2024 года жителю Прохладненского района Юрию Бойко прокуратурой было предъявлено обвинение в попытке участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины. Помимо покушения на госизмену, Бойко был обвинен также в участии в деятельности террористической организации.
Обвинение вынесено по статье по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), сообщается на сайте суда.
По версии следствия, в январе 2024 года Бойко вступил в контакт с представителем службы безопасности Украины и сообщил о намерениях принимать участие в боевых действиях, сообщала прокуратура по Кабардино-Балкарии.
При помощи мессенджера Юрий Бойко "отправил заполненную анкету, фотографию паспорта и видеозапись своей присяги на верность ВСУ". Следуя инструкции представителя СБУ, в феврале 2024 года выехал на рейсовом автобусе в Белгородскую область, чтобы там перейти госграницу, но был задержан, утверждает ведомство.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.