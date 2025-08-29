×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:34, 29 августа 2025

Житель Кабардино-Балкарии осужден за госизмену

Южный окружной военный суд. Фото: https://www.donland.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ростовский военный суд приговорил 37-летнего жителя города Прохладный в Кабардино-Балкарии Юрия Бойко к 17 годам лишения свободы по делу о покушении на госизмену и участии в деятельности террористической организации.

Как писал "Кавказский узел", в начале декабря 2024 года жителю Прохладненского района Юрию Бойко прокуратурой было предъявлено обвинение в попытке участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины. Помимо покушения на госизмену, Бойко был обвинен также в участии в деятельности террористической организации.

Обвинение вынесено по статье по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), сообщается на сайте суда.

По версии следствия, в январе 2024 года Бойко вступил в контакт с представителем службы безопасности Украины и сообщил о намерениях принимать участие в боевых действиях, сообщала прокуратура по Кабардино-Балкарии.

При помощи мессенджера Юрий Бойко "отправил заполненную анкету, фотографию паспорта и видеозапись своей присяги на верность ВСУ". Следуя инструкции представителя СБУ, в феврале 2024 года выехал на рейсовом автобусе в Белгородскую область, чтобы там перейти госграницу, но был задержан, утверждает ведомство.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:55, 29 августа 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
18:02, 29 августа 2025
Виновного в падении трибун в Ростове-на-Дону осудили на пять лет
06:02, 29 августа 2025
Военные сбили БПЛА в Ростовской области
02:54, 29 августа 2025
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
22:33, 28 августа 2025
Правозащитники сочли преследование Маркаряна политически мотивированным
20:17, 28 августа 2025
2
 Смерть подростка по подозрению в неоказании медпомощи расследуют в Дагестане
Все события дня
Новости
Эвакуация погибшего альпиниста. 29 августа 2025 г. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии
16:57, 29 августа 2025
Погибший кубанский альпинист эвакуирован с горы Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии
Задержанный на допросе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
01:55, 29 августа 2025
Защита назвала сфабрикованным дело уроженца Кабардино-Балкарии с гражданством США
Камнепад. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:58, 28 августа 2025
Двое альпинистов стали жертвами камнепада в горах Кабардино-Балкарии
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:27, 28 августа 2025
Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
Схрон патронов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:33, 27 августа 2025
За неделю с 18 по 23 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:27, 20 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Долгое ожидание. Снова о проблеме предоставления жилья сиротам
Фото
17:43, 9 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Обрушение канатки в Нальчике
Фото
11:54, 5 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело об избиении, или как избирательно действует право в Прохладном
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Блогеры
Фото
15:22, 29 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Наследственное дело. Тяжба продолжается
Фото
11:42, 24 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
За пределами разумного срока. Судебный процесс на 10 лет
Фото
17:16, 21 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
В Черкесске людей переселили из одного аварийного жилья в другое
Фото
17:27, 20 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Долгое ожидание. Снова о проблеме предоставления жилья сиротам
Фото
11:11, 15 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Жительницу Нальчика пытались лишить гражданства России 
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Волонтеры, откликнувшиеся помочь тушению пожара близ Геленджика. 29 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/BogodistovAA/7341?comment-66314
29 августа 2025, 15:42
80 волонтеров откликнулись на призыв помочь тушению пожара близ Геленджика

Сотрудники правоохранительных органов в аэропорту Звартноц. Фото: пресс-служба Инспекции по градостроительству, техническим нормам и пожарной безопасности РА
29 августа 2025, 12:46
Источники сообщили о задержании армянского консула в Австрии по подозрению в шпионаже

Ахмед Мухтар. Фото: https://www.meydan.tv/
28 августа 2025, 20:42
Фотожурналист Ахмед Мухтар арестован по делу Meydan TV

Пострадавшая машина после атаки БПЛА в Ростовской области. Фото: donland.ru
28 августа 2025, 13:44
Около 80 машин пострадало от атак БПЛА в Ростовской области

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше