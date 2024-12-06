RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:58, 6 декабря 2024

Житель Кабардино-Балкарии обвинен в попытке присоединиться к украинской армии

Уголовный кодекс. Фото: https://krchet.cap.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жителю Прохладненского района Юрию Бойко предъявлено обвинение в попытке участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

36-летний житель Прохладненского района Юрий Бойко обвинен по уголовному делу о попытке госизмены, сообщает сегодня издание "Газета Юга".

Помимо покушения на госизмену (часть 3 статьи 30, статья 275 УК РФ), Бойко обвинен также по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), сообщила пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, в январе 2024 года Бойко вступил в контакт с представителем службы безопасности Украины и сообщил о намерении принимать участие в боевых действиях против России.

"После этого Бойко отправил при помощи мессенджера заполненную анкету, фотоизображение паспорта и видеозапись своей присяги на верность ВСУ. Следуя инструкции представителя СБУ, в феврале 2024 года обвиняемый выехал на рейсовом автобусе в Белгородскую область, намереваясь пересечь государственную границу для перехода на сторону противника, однако был задержан", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, отмечается в публикации.

Статья 275 УК РФ предусматривает от 12 лет до пожизненного лишения свободы, часть 2 статьи 205.5 УК РФ – от 10 до 20 лет лишения свободы.

На сайте Южного окружного военного суда, по состоянию на 14.50 мск, нет информации о поступлении уголовного дела Юрия Бойко.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:11, 6 декабря 2024
Блогер из Дагестана осужден за глумление над православным крестом
12:21, 6 декабря 2024
Двое военных из Моздокского района убиты на Украине
11:41, 6 декабря 2024
Публикации в сети обернулись уголовным делом для жителя Кабардино-Балкарии
10:01, 6 декабря 2024
Боец из Камышина убит в военной операции
06:11, 6 декабря 2024
Военный из Северной Осетии убит на Украине
04:24, 6 декабря 2024
МИД Армении заявил о согласовании большинства статей мирного договора
Все события дня
Новости
Уголовное дело. Фото: t.me/police_sochi/
06 декабря 2024, 11:41
Публикации в сети обернулись уголовным делом для жителя Кабардино-Балкарии
Авария. Фото: пресс-служба СУ СКР по КБР
05 декабря 2024, 20:47
Суд оставил в силе приговор силовику из Нальчика по делу о гибели трех человек
Надежда Кеворкова. Скриншот фото RusNews от 22.11.24, https://t.me/rusnews/62683
04 декабря 2024, 22:38
Суд оставил Надежду Кеворкову под арестом
Военная операция на Украине. Фото: https://z.mil.ru
04 декабря 2024, 12:00
Власти признали убитыми на Украине 5400 бойцов с юга России
04 декабря 2024, 10:33
Трое уроженцев КБР убиты на Украине
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:18, 5 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Снова о финансовой пирамиде. Осужден еще один фигурант по делу "Smart_buyers"
Фото
16:14, 4 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
В колхозе имени Петровых заметили ОМОН
Фото
10:28, 3 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Суд да дело. Сократится ли поток исков из-за новых пошлин?
Все блоги
Справочник
Журналистка «ТВ Пирвели» Мариам Гаприндашвили получила тяжелую травму головы, когда вела прямой репортаж с акции протеста возле парламента, она сейчас находится в больнице. Фото JAMnews предоставлено телеканалом JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих

Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Протестующие у парламента Грузии. Скриншот фото из Facebook* Publika.ge от 02.12.24, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1313595470040000&set=pcb.1313596083373272 Отставки несогласных: протест грузинских чиновников

Блогеры
Фото
16:18, 5 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Снова о финансовой пирамиде. Осужден еще один фигурант по делу "Smart_buyers"
Фото
16:14, 4 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
В колхозе имени Петровых заметили ОМОН
Фото
10:28, 3 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Суд да дело. Сократится ли поток исков из-за новых пошлин?
Фото
10:17, 2 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
Днем с огнем, или где найти хорошего специалиста в сфере ЖКХ?
Фото
13:24, 29 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Госдума отклонила законопроект, угрожавший заповедным зонам страны
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Ника Гварамия. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge
06 декабря 2024, 15:48
Ника Гварамия арестован на 12 суток

Электрический столб. Фото Елены Синеок. Юга ру
06 декабря 2024, 14:18
Жители Абхазии столкнулись с риском 16-часовых отключений света

Пленные украинцы во время встречи с Кадыровым. 4 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/5276
06 декабря 2024, 13:39
Идея Кадырова использовать пленных как «живой щит» удивила военных экспертов

Сотрудники полиции задерживают активистов. Тбилиси, 6 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life
06 декабря 2024, 11:18
Травмы получили не менее 138 участников протестов в Грузии

Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Показать больше