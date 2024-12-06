Житель Кабардино-Балкарии обвинен в попытке присоединиться к украинской армии

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Жителю Прохладненского района Юрию Бойко предъявлено обвинение в попытке участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

36-летний житель Прохладненского района Юрий Бойко обвинен по уголовному делу о попытке госизмены, сообщает сегодня издание "Газета Юга".

Помимо покушения на госизмену (часть 3 статьи 30, статья 275 УК РФ), Бойко обвинен также по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), сообщила пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, в январе 2024 года Бойко вступил в контакт с представителем службы безопасности Украины и сообщил о намерении принимать участие в боевых действиях против России.

"После этого Бойко отправил при помощи мессенджера заполненную анкету, фотоизображение паспорта и видеозапись своей присяги на верность ВСУ. Следуя инструкции представителя СБУ, в феврале 2024 года обвиняемый выехал на рейсовом автобусе в Белгородскую область, намереваясь пересечь государственную границу для перехода на сторону противника, однако был задержан", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, отмечается в публикации.

Статья 275 УК РФ предусматривает от 12 лет до пожизненного лишения свободы, часть 2 статьи 205.5 УК РФ – от 10 до 20 лет лишения свободы.

На сайте Южного окружного военного суда, по состоянию на 14.50 мск, нет информации о поступлении уголовного дела Юрия Бойко.

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