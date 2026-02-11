Защита потребовала прекратить дело Андзора Халилова по статье о терроризме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании в Верховном суде Кабардино-Балкарии по рассмотрению апелляционной жалобы защиты на решение об аресте Андзора Халилова, находящийся в СИЗО застройщик заявил, что "не прятался и не убегал". Защита считает, что дело по статье о финансировании терроризма должно быть прекаращено.

Как писал "Кавказский узел", обвинение против застройщика из Кабардино-Балкарии Андзора Халилова, арестованного после депортации в Россию из ОАЭ, основано на показаниях свидетеля Карданова, которого сам обвиняемый называет вымышленным. Другой фигурант дела о сборе денег для боевиков также отрицает обвинения.

В конце декабря 2025 года силовики отчитались о депортации в Россию мужчины, обвиненного в Кабардино-Балкарии по делам о мошенничестве на 21 миллион рублей и содействии террористической деятельности. Согласно версии силовиков, в 2018 году он перечислял деньги участнику международной террористической организации, а в 2023-2024 годах присвоил деньги жителей Нальчика по фиктивным договорам доверительного управления имуществом. После этого обвиняемый покинул Россию; в январе 2025 года его объявили в международный розыск, а в марте задержали в ОАЭ.

Защита Андзора Халилова ходатайствовала об истребовании из Генпрокуратуры РФ сведений о задержании Халилова на территории ОАЭ. Адвокат приобщил ответы госорганов Арабских Эмиратов, согласно которым он был задержан 1 октября 2025 и сразу помещен под стражу. Таким образом, настаивает защита, срок содержания под стражей в два месяца, избранный ему заочно нальчикским горсудом, давно истек, и Халилов находится в СИЗО незаконно, сообщает сегодня "Газета Юга".

По словам адвоката Вячеслава Блажко, в первые дни 2026 года он обратился к дежурному прокурору КБР с ходатайством о вынесении прокуратурой постановления о немедленном освобождении Халилова.

"Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Жуков в своем ответе написал, что, да, действительно, срок содержания под стражей в иностранном государстве должен быть включен в общий срок под стражей, но в материалах уголовного дела сведений о том, что Халилов был задержан на территории ОАЭ по запросу Гепрокуратуры РФ, нет", - заявил Вячеслава Блажко.

Адвокат сообщил, что защита намерена доказывать пределы уголовной ответственности Андзора Халилова, так называемый принцип конкретности, установленный договором о выдаче между Арабскими Эмиратами и Российской Федерацией.

"Это значит, что если гражданин был запрошен и экстрадирован в Российскую Федерацию за совершение определенного преступления, ни за какие другие преступления, совершенные ранее, он осужден, привлечен, задержан быть не может. В данном случае это касается части обвинения по незаконному привлечению средств дольщиков - он обвиняется в четырех эпизодах, а был запрошен только лишь по двум", - подчеркнул адвокат.

Также защита считает, что дело по финансированию терроризма в соответствии с гарантией Российской Федерации в лице Генеральной прокуратуры, которую дали в отношении Халилова - не привлекать его по каким-либо другим делам, должно быть прекращено.

Сам Халилов утверждает, что не прятался от следствия и попросил дать ему возможность вернуть людям то, "что им принадлежит".

"Я улетел за границу по личным вопросам. По какой причине я там находился, - есть в деле. Там у меня начались эти проблемы: с меня хотели взять деньги. Я, естественно, сказал, что у меня таких денег нет. То, что я сейчас говорю, и то, о чем ранее делал голосовое и видеообращение, все это я могу доказать. И в любое время могу сесть на полиграф и на любой вопрос, касаемо моих дел, ответить. Я уже в течение двух лет прошу: дайте мне возможность закончить то, что я начал, и отдать людям то, что им и так принадлежит", - заявил Андзор Халилов.

Андзор Халилов известен как один из самых крупных застройщиков Кабардино-Балкарии. Летом 2024 года его супруга была среди родителей выпускников нальчикской школы, которые не встали с кресел во время исполнения гимна России на выпускном. Тогда силовики составили административные протоколы на девять человек, по крайней мере восемь из них были оштрафованы на три тысячи рублей каждый.