Убитый на Украине военный похоронен в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анзор Селяхов из Ахтынского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 1550 военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 10 сентября чиновники публично назвали имена не менее 1549 убитых на Украине бойцов из Дагестана.

Уроженец Ахтынского района Дагестана Анзор Селяхов, убитый в зоне боевых действий на Украине, 10 сентября был похоронен в селе села Зрых, сообщил глава муниципалитета.

Селяхову было не больше 22 лет, - он родился в 2003 году, следует из сообщения в официальном Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 1550 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

