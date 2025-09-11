×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:56, 11 сентября 2025

Убитый на Украине военный похоронен в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анзор Селяхов из Ахтынского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 1550 военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 10 сентября чиновники публично назвали имена не менее 1549 убитых на Украине бойцов из Дагестана.

Уроженец Ахтынского района Дагестана Анзор Селяхов, убитый в зоне боевых действий на Украине, 10 сентября был похоронен в селе села Зрых, сообщил глава муниципалитета. 

Селяхову было не больше 22 лет, - он родился в 2003 году, следует из сообщения в официальном Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 1550 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:52, 11 сентября 2025
Названы имена двух убитых военных из Кабардино-Балкарии
22:06, 10 сентября 2025
Бастрыкин заинтересовался затопленной школой в дагестанском селе
21:09, 10 сентября 2025
Два бойца из Дагестана убиты на Украине
19:30, 10 сентября 2025
1
 Адвокаты Кинояна потребовали от властей Армении не экстрадировать его в Россию
17:49, 10 сентября 2025
Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине
13:55, 10 сентября 2025
Туристы эвакуированы с пляжей в Новороссийске из-за атаки дронов
Все события дня
Новости
Авария на водопроводных сетях. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:18, 10 сентября 2025
Жители Буйнакска остались без воды из-за аварии
Площадь имени Сталина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
19:45, 9 сентября 2025
Жители Каспийска с сомнением восприняли появление площади Сталина
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
19:54, 8 сентября 2025
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
Следственный комитет. Фото: официальный аккаунт Следственного комитета РФ в "ВКонтакте"
18:46, 8 сентября 2025
Следком признал убийством смерть жителя Сабновы после конфликта с подростками
Нападение на жителя Сабновы. Кадр видео с камер наблюдения, опубликованного в сообществе lifedagestan / Instagram*
21:09, 5 сентября 2025
Бастрыкин заинтересовался делом о нападении на жителя Сабновы
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Блогеры
Фото
17:43, 6 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Монитор пациента» добивается от правительства Дагестана пересмотра объемов медицинской помощи
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Полицейская машина у здания парламента Грузии. Фото: Upwinxp / Wikimedia
11 сентября 2025, 00:55
Активисты в Грузии заявили об аресте участника протестов

Наблюдатели ОБСЕ. Фото: Тинатин Бежанишвили https://www.osce.org/
10 сентября 2025, 14:51
Наблюдатели ОБСЕ отказались присутствовать на муниципальных выборах в Грузии

Лекарственный препарат "Трикафта". Фото: https://mechtayazhit.ru/otzyvy-o-trikafte/
10 сентября 2025, 12:56
Суд встал на сторону жителя Кабардино-Балкарии в споре с врачами

Военный корабль. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
10 сентября 2025, 10:05
Безэкипажный катер уничтожен в акватории Черного моря

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше