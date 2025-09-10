Два бойца из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Худабахыш Нагиев и Несредин Садиров убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1549 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 10 сентября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1547 бойцов из Дагестана.

Церемония передачи государственных наград родственникам военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга во время специальной военной операции, состоялась в администрации Дербентского района Дагестана. Награды передал глава муниципалитета Мавсум Рагимов, говорится в сообщении ТАСС.

Лейтенант Худабахыш Мадаимович Нагиев, уроженец села Белиджи, отмечен орденом «Мужества». Ефрейтор Несредин Сулейманович Садиров, уроженец села Коммуна, удостоен ордена «Мужества», - сообщает администрация Дербентского района в Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1549 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.