Главная   /   Лента новостей
08:06, 10 сентября 2025

Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Альберт Кукулов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1547 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 9 сентября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1546 бойцов из Дагестана.

Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966 Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7350

В военной операции убит военнослужащий из села Гапцах Альберт Кукулов, сообщила 9 сентября в своем телеграм-канале администрация Магарамкентского района. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1547 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

