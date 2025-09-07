Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7350

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 3658 бойцов из СКФО и 3698 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 30 августа не менее 7307 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми в военной операции на Украине. Из них 3675 были жителями ЮФО, 3632 – СКФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Статистика СВО: для юга России потери растут С начала проведения СВО власти и силовики сообщают о гибели жителей краев и областей юга России, а также республик Северного Кавказа. “Кавказский узел” ведет общую статистику потерь по регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, основанную на официальных данных.

По данным "Кавказского узла", к 7 сентября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7356 бойцов с юга России: 3658 из СКФО и 3698 из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1541. Также подтверждена смерть 808 бойцов из Ставропольского края, 482 – из Северной Осетии, 285 – из Кабардино-Балкарии 1 , 245 – из Чечни 2 , 152 – из Карачаево-Черкесии и 145 – из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1324) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 778 бойцов из Краснодарского края, 707 – из Ростовской области, 607 – из Астраханской области, 173 – из Калмыкии и 109 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов, в том числе из Краснодарского края.