12:53, 7 сентября 2025

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7350

Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 3658 бойцов из СКФО и 3698 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 30 августа не менее 7307 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми в военной операции на Украине. Из них 3675 были жителями ЮФО, 3632 – СКФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/
12:06 01.09.2025
Статистика СВО: для юга России потери растут
С начала проведения СВО власти и силовики сообщают о гибели жителей краев и областей юга России, а также республик Северного Кавказа. “Кавказский узел” ведет общую статистику потерь по регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, основанную на официальных данных.

По данным "Кавказского узла", к 7 сентября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7356 бойцов с юга России: 3658 из СКФО и 3698 из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1541. Также подтверждена смерть 808 бойцов из Ставропольского края, 482 – из Северной Осетии, 285 – из Кабардино-Балкарии , 245 – из Чечни , 152 – из Карачаево-Черкесии и 145 – из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1324) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 778 бойцов из Краснодарского края, 707 – из Ростовской области, 607 – из Астраханской области, 173 – из Калмыкии и 109 – из Адыгеи.

Военные инженеры укрываются от взрыва. Фото: сайт Минобороны РФ В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов, в том числе из Краснодарского края.

Автор: "Кавказский узел"

