Грузинская активистка оштрафована за публикацию в соцсети

Активистка Иа Мелитаури оштрафована в Тбилиси за публикацию, в которой упоминалась фамилия человека. Представители МВД убедили суд, что Мелитаури в своем посте оскорбила сотрудника полиции.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики в Грузии начали массово задерживать участников протестов. В марте власти Грузии вновь ужесточили законы: вступили в силу поправки об уголовном наказании за непризнание органов власти и "экстремизм против конституционного строя".

Тбилисский горсуд признал активистку Иа Мелитаури виновной в оскорблении сотрудника полиции и оштрафовал ее на 2500 лари (около 932 долларов), сообщает сегодня "Грузия Online".

Статьи 173 КоАП Грузии, по которой Мелитаури признана виновной, предусматривает штраф до 5000 лари или административный арест на срок до 60 суток, пишет издание.

Поводом для возбуждения дела стала ныне удаленная публикация в Facebook*, в котором Мелитаури оскорбляет некоего Салуквадзе и призывает его лечиться. В публикации не пояснялось, о каком именно Салуквадзе идет речь, информирует сегодня Paper Kartuli.

Представители МВД утверждали, что Мелитаури оскорбила сотрудника полиции Лашу Салуквадзе. При этом адвокат Димитри Вардиашвили возражал, что по одной фамилии нельзя определить, кому адресовано оскорбление, отмечается в публикации.

Напомним, участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. 4 мая, в 523-й день непрерывных протестов, участники акции вновь потребовали освободить политзаключенных.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Прошедшие в 2025 году муниципальные выборы определили политический баланс в Грузии на ближайшие годы, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".