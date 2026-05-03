Марш с требованием обеспечить лечение детей прошел в Тбилиси

В 522-й день непрерывных протестов родители детей с миодистрофией Дюшенна и активисты прошли маршем по проспекту Руставели в Тбилиси, потребовав обеспечить лечение современными лекарствами.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля, в 519-й день протестов, участники акции на проспекте Руставели потребовали освободить политзаключенных и вновь выступили в поддержку детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Требование обеспечить лекарствами детей звучало и 1 мая, в 520-й день протестов. Родители больных детей с 20 апреля ночуют у правительственной канцелярии.

Сегодня родители детей с мышечной дистрофией Дюшена и активисты провели шествие с требованием финансирования лечения детей. Шествие прошло от станции метро "Руставели" и дошло до администрации правительства.

Лозунг акции неизменный: "Дайте детям лекарство", передает Publika.

Как следует из видео, опубликованного изданием, марш проходил по проезжей части.

У протестующих с собой символические красные воздушные шары и баннеры. Шествие сопровождают экипажи полиции, пишет "Интерпрессньюс".

Как заявила журналистам одна из родителей, Тако Гогаладзе, акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока дети не получат необходимое лечение.

"Этот марш посвящён детям, страдающим мышечной дистрофией Дюшенна, и требованию, которое мы выдвигаем уже два года - предоставить медикамент. Это жизненно важно для этих детей, поскольку заболевание является фатальным. Наше единственное и чёткое требование - своевременно дать детям лекарство, чтобы продлить им жизнь. Акция будет продолжаться до тех пор, пока наше требование не будет выполнено, и дети не получат те медикаменты, за которые мы так боремся. Дети ежедневно ждут, что их состояние изменится к лучшему", - приводятся ее слова в публикации.