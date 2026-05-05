Протестующие в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных
Участники акции у парламента Грузии в 524-й день протестов выступили с неизменным требованием освобождения политических заключенных и поддержали требование родителей о закупке лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна.
Как писал "Кавказский узел", 4 мая, в 523-й день непрерывных протестов, активисты на проспекте Руставели также выступили с требованием освободить политзаключенных и закупить лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Участники ежедневных собраний у парламента поддерживают требования родителей, которые с 20 апреля ночуют у правительственной канцелярии.
Активисты с национальными флагами и флагами Евросоюза сегодня вышли к зданию парламента Грузии на проспекте Руставели в 524-й вечер подряд.
Протестующие держали плакаты “Лекарство детям” и “Свободу узникам режима”. В акции участвовали не менее 50 человек, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.
Суд в Тбилиси сегодня назначил арест еще нескольким активным участникам проевропейских протестов, которых полиция обвинила в “блокировке тротуара”. Активист Дата Кашиашвили получил четыре дня административного ареста, а мать 13-летнего ребенка Нино Петриашвили - два дня, передает телекомпания Pirveli.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.