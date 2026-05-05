Кавказский узел

23:57, 5 мая 2026

Протестующие в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции у парламента Грузии в 524-й день протестов выступили с неизменным требованием освобождения политических заключенных и поддержали требование родителей о закупке лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна. 

Как писал "Кавказский узел", 4 мая, в 523-й день непрерывных протестов, активисты на проспекте Руставели также выступили с требованием освободить политзаключенных и закупить лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Участники ежедневных собраний у парламента поддерживают требования родителей, которые с 20 апреля ночуют у правительственной канцелярии.  

Активисты с национальными флагами и флагами Евросоюза сегодня вышли к зданию парламента Грузии на проспекте Руставели в 524-й вечер подряд. 

Протестующие держали плакаты “Лекарство детям” и “Свободу узникам режима”. В акции участвовали не менее 50 человек, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Суд в Тбилиси сегодня назначил арест еще нескольким активным участникам проевропейских протестов, которых полиция обвинила в “блокировке тротуара”. Активист Дата Кашиашвили получил четыре дня административного ареста, а мать 13-летнего ребенка Нино Петриашвили - два дня, передает телекомпания Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Кадр задержанного в Тбилиси по подозрению в шпионаже. Фото: TV Pirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/kriminali/126948-jashushobis-braldebit-magalchinosani-daakaves
23:02, 5 мая 2026
Высокопоставленный госслужащий задержан в Грузии по делу о шпионаже
Иа Мелитаури. Фото: Kavkasia TV https://t.me/paperkartuli/27248
16:02, 5 мая 2026
Грузинская активистка оштрафована за публикацию в соцсети
Участники акции протеста в Тбилиси. 5 мая 2026 г. Скриншот видео Netgazeti https://t.me/Tbilisi_life/46244
23:58, 4 мая 2026
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 523 дня подряд
Марш в Тбилиси. Скриншот фото Mo Se от 03.05.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=4297407353907337&set=pcb.4297408117240594
22:17, 3 мая 2026
Марш с требованием обеспечить лечение детей прошел в Тбилиси
Марш в Тбилиси. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 02.05.26, https://www.interpressnews.ge/ru/article/174708-ot-filarmonii-k-parlamentu-provoditsia-marsh-v-podderzhku-smi
22:04, 2 мая 2026
Участники марша в Тбилиси потребовали свободы СМИ
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
