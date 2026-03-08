×

Кавказский узел

RU
Главная   /   Лента новостей
17:00, 8 марта 2026

Боец из Ростовской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Калиниченко убит в боевых действиях. Число убитых в военной операции бойцов из Ростовской области составило не менее 871 человека.

Как писал "Кавказский узел", к 3 марта чиновники и силовики назвали имена как минимум 870 убитых на Украине военнослужащих из Ростовской области. 

Уроженец Шахт, выпускник Шахтинского регионального горно-энергетического колледжа Андрей Калиниченко работал подземным электрослесарем. В 2022 году он вступил в Шахтинское городское казачье общество, а в феврале 2023 года в должности замкомандира 3-го мотострелкового взвода штурмового отряда  был убит в районе села Марьевка Луганской народной республики. Посмертно награжден орденом Мужества. У него остались две дочери, сообщила администрация Шахт в своем Telegram-канале.

30 января администрация Сальского района также сообщала, что в зоне СВО убиты Владимир Заплатников, Олег Кукарека и семеро их земляков.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 871 бойца из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны". 

Автор: "Кавказский узел"

