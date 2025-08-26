Многодетная семья из Ингушетии обвинила чиновников в проволочках со званием "Мать-героиня"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семья Хадижат и Макшарипа Дзахкиевых, которые воспитывают 10 детей, неоднократно подавала документы на звание "Мать-героиня", но получает от властей Ингушетии отписки без указания причин отказа.

Женщине с 10 детьми в Ингушетии отказывают в звании «Мать-героиня», сообщила сегодня "Сапа Кавказ".

У супругов Хадижат и Макшарипа Дзахкиевых десять детей. Глава семьи — ветеран боевых действий, пенсионер МВД, сейчас руководит приемной комитета по противодействию коррупции по Малгобекскому району. В 2016 году семья получила орден родительской славы, а в 2022-м вышел указа президента России с звании «Мать-героиня». Они подали необходимые документы в комиссию социального отдела районной АМС. Но наградной отдел администрации главы Ингушетии отказался принять документы, сославшись на то, что отбор уже состоялся и была отобрана другая кандидатура, говорится в публикации

Спустя год Дзахкиевы снова подали документы на получение звания, но чиновники вновь им отказали. В ответе руководителя администрации главы было указано, что документы семьи направили полпреду РФ в СКФО, но после проверки оставлены без изменения. Между тем начальник департамента по вопросам госнаград ответил Дзахкиевым, что их заявление поступило в аппарат полпреда и Хадижат могла получить звание, но наградные материалы отозвали для доработки.

Макшарип рассказал, что считает такое поведение чиновников жульничеством. "Мы прошли все местные уровни власти. И ни на одном из этапов не получили никакого внимания к нашей проблеме. В ответ получаем лишь отписки без указания четких причин отказа»", — приводятся его слова в публикации.

Ранее сообщалось, что семья Дзахкиевых из 12 человек не может добиться льгот от правительства Ингушетии и вынуждена жить лишь на пенсию Макшарипа. Он также неоднократно обращался к властям, чтобы семье предоставили земельный участок под крестьянско-фермерское хозяйство, но ГУП "Малгобекский" сообщал, что в районе нет свободных пахотных земли, писала "Фортанга" в 2019 году.

Звание «Мать-героиня» —сопровождается единоразовой выплатой в 1 миллион рублей, ежемесячными выплатами (ожидается, что будут введены с 2026 года), региональными льготами, пишет 4 марта РБК.

"Кавказский узел" также писал, что отец пятерых детей Зураб Хамхи пожаловался на проволочки с выделением земли в Ингушетии ему как участнику военной операции. Он отметил, что заключил контракт с Минобороны в Подмосковье и теперь не может добиться предоставления земли. Юристы рекомендовали обратиться в суд, а на видеообращение к властям Хамхи реакции не получил.

Видео участника военной операции из Ингушетии поступило с бота обратной связи через Telegram. Он рассказал, что не может добиться выделения земельного участка, а обращение к главе Ингушетии, которое он опубликовал ранее, осталось без ответа. По его мнению, чиновники проявляют лицемерие, а судьба участков, которых не могут добиться участники военной операции, требует расследования и внимания органов прокуратуры. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.