RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:20, 26 февраля 2025

Два бойца из Ингушетии убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ислам Костоев и Магомед Дзауров убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 114 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 4 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 112 бойцов из Ингушетии.

В Назрани и селе Кантышево Назрановского района прошли похороны двух военнослужащих, убитых в военной операции: Ислама Костоева и Магомеда Дзаурова, сообщило 24 февраля в своем телеграм-канале правительство Ингушетии.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 114 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
09:24, 26 февраля 2025
Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии
Стройка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:52, 25 февраля 2025
"Альтернатива" рассказала о случае трудового рабства в Ингушетии
Сотрудники ФСБ. Скриншот видео You Tube https://www.yugopolis.ru
01:23, 25 февраля 2025
Неделя с 17 по 23 февраля прошла без жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе
День памяти вайнахов. Фото: https://memohrc.org/ru/audio/23-fevralya-den-pamyati-o-deportacii-vaynahov-novyy-vypusk-podkasta признан инагентом
23:35, 23 февраля 2025
Жители СКФО почтили память жертв депортации вайнахов
Митинг в селе Новокули, приуроченный к 81-й годовщине депортации вайнахов. Фото из телеграм-канала администрации Новолакского района https://t.me/novolak_vesti/19308
21:41, 23 февраля 2025
Более 500 человек пришли в Дагестане на митинг в годовщину депортации вайнахов
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:57, 23 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
81-я годовщина депортации вайнахов!
Фото
20:54, 10 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Итоги Конкурса «Герои гражданского общества» - 2024 (фото)
Фото
20:43, 15 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
как сейчас выглядит политический юмор на Первом канале и в Ингушетии
Все блоги
Справочник
На вокзале. 1957 год Фрунзе. Жители села Юрт-Аух. Фото: Общественное достояние https://ru.wikipedia.org/ Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана

Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
11:57, 23 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
81-я годовщина депортации вайнахов!
Фото
20:54, 10 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Итоги Конкурса «Герои гражданского общества» - 2024 (фото)
Фото
20:43, 15 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
как сейчас выглядит политический юмор на Первом канале и в Ингушетии
Фото
18:19, 28 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Зарифа Саутиева на свободе
Фото
11:53, 21 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Джейрах, Ингушетия - фото
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Подросток с ножом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
26 февраля 2025, 10:04
Школьник задержан в Дагестане за ножевое ранение одноклассника

Фарид Исмаилов. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/po-delu-toplum-tv-arestovan-zhurnalist-farid-ismailov/
25 февраля 2025, 18:13
Журналист Фарид Исмаилов оставлен под стражей

Транскавказская автомагистраль. Фото: Rosavtodor.ru https://ru.wikipedia.org
25 февраля 2025, 12:40
Транскам закрыт для всех видов транспорта

Село Старый Сивух. Фото: gumbet.dag.muzkult.ru/media/2019/01/11/1270614385/file11100.jpg https://ru.wikipedia.org
25 февраля 2025, 12:01
Сивухцы добились реакции Меликова на свои требования

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше