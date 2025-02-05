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14:21, 5 февраля 2025

Два бойца из Ингушетии убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азраил Беков и Хамид Буружев убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 112 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 24 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 110 бойцов из Ингушетии.

В селах Кантышево и Тарское 4 февраля прошли похороны двух военнослужащих, убитых в зоне военной операции: Азраила Бекова и Хамида Буружева, сообщило в своем телеграм-канале правительство Ингушетии.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 112 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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