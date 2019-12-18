Идея постройки ледового дворца в Махачкале вызвала критику горожан

18 декабря 2019, 05:26

Власти Дагестана выделили 60 миллионов рублей на разработку проекта строительства ледового дворца в Махачкале. Горожане усомнились в необходимости развивать зимние виды спорта в южной республике.

Власти Дагестана решили построить в Махачкале ледовый дворец с двумя катками. Тендер № 42759475 на разработку проектно-сметной документации по объекту "Ледовый дворец с двумя катками на 3500 мест в г. Махачкале республики Дагестан" размещен 16 декабря на сайте "РосТендер".

Предмет тендера - выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства дворца. Начальная цена - 59 миллионов 380 тысяч 960 рублей, источник финансирования - бюджет Дагестана. Дата окончания приема заявок - 16 января 2020 года.

В задании на проектирование указано, что площадь предполагаемого участка для строительства ледового дворца составляет шесть гектаров в районе бывшего ипподрома, а площадь застройки - 16 тысяч квадратных метров.

В качестве основания для проектирования указано поручение председателя правительства Дагестана от 19 августа 2019 года, а государственным заказчиком является Государственное казенное учреждение республики Дагестан "Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта".

Частный инвестор вряд ли окупит такое большое сооружение, как заявленный ледовый дворец, поэтому вся нагрузка ляжет на скудный республиканский бюджет, считает юрист, активист движения "Город наш" Арсен Магомедов.

«Вопрос не в том, хороши ли хоккей и фигурное катание или нет. Вопрос в том, за чей счет это удовольствие, в том числе за счет каких пространств? Сколько людей и детей смогут воспользоваться ледовым дворцом? Это примерно пять хоккейных команд разного возраста и группы по фигурному катанию. Всего выйдет максимум 300 человек. И это при таких расходах. На эти деньги можно построить, к примеру, более популярные в республике футбольные поля, где будут заниматься тысячи детей. Учитывая высокую стоимость экипировки для хоккея, посещать дворец будут дети представителей, как минимум, среднего класса, а в основном это станет забавой для богатых», - сказал он 17 декабря корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, сомнительна финансовая целесообразность развивать в южных регионах зимние виды спорта, лучше вкладывать деньги в более подходящие для Дагестана футбол, волейбол или борьбу.

Раскритиковал инициативу властей и житель Махачкалы Магомед Рамазанов. По его мнению, лучше бы власти помогли футбольному клубу "Анжи".

«Лучше бы поддержали футбольный клуб «Анжи», который из-за отсутствия средств чуть не прекратил существование. Стадион «Анжи Арена» отдают под коммерческую застройку, зачем нам здесь хоккей? Или просто решили «освоить» деньги?» - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Общая сумма задолженности "Анжи" по итогам прошлого сезона составляет 90 миллионов рублей. Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что власти не планируют финансово поддерживать "Анжи", но намерены развивать футбол, воспитывая новых спортсменов. Финансирование из бюджета республики такого непопулярного зрелища, как футбол, негативно скажется на имидже главы Дагестана в глазах основной массы населения. 8 ноября из-за долгов "Анжи" лишился права играть на собственном стадионе в Махачкале, говорится в материале "Ребус Васильева: нужно ли спасать футбольный клуб "Анжи"?", опубликованном в блоге "Кавказского узла" на "Эхе Москвы".

Другой житель Махачкалы Абдул Сулейманов, напротив, положительно оценил идею построить в городе ледовый дворец.

«Чем многоэтажки, пусть лучше будет спортивное сооружение. Дети будут заниматься спортом, тем более это хоккей», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что планы по строительству в Махачкале ледового дворца озвучивались еще в 2011 году. В октябре на встрече первого вице-премьера правительства республики Ризвана Курбанова с советским хоккеистом Александром Кожевниковым было заявлено о создании в Дагестане федерации хоккея. Предполагалось, что ледовый дворец построят в северной части Махачкалы, в районе отгонных пастбищ Лакского района.