Очередное отключение воды в Дагестане вызвало недоумение жителей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Махачкале более суток в ряде районов нет воды из-за прорыва на трубопроводе. Обещанные властями сроки восстановления давно прошли, однако, по словам местных жителей, воды так и нет. Они задаются вопросом, не слишком ли часто в Дагестане случаются такие аварии.

Как писал "Кавказский узел", жители Каспийска с 8 января жаловались на проблемы с подачей воды и игнорирование сообщений чиновниками. 15 января стало известно, что на водоводе произошла новая авария. 17 января власти рапортовали, что подача воды восстанавливается, но уже не следующий день призвали жителей двух районов воздержаться от употребления водопроводной воды. Госжилинспекция провела проверку жалоб и сообщила, что поставщик воды не включил факт ее отключения в официальный журнал учета, что является основанием для административного дела и крупного штрафа.

Жители Дагестана из-за проблем с предоставлением коммунальных услуг жителям Дагестана уже выходили на стихийные акции протеста. В августе 2025 года жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов города. Чиновники обратили внимание на то, что в соцсетях распространяются призывы к массовым протестам против отключений электричества, и пригрозили ответственностью жителям Махачкалы за несанкционированные акции.

Жители Дагестана продолжают жаловаться на проблемы с подачей воды. Ночью 25 января в Махачкале произошел прорыв трубопровода, в "Едином операторе республики Дагестан" сообщили, что в связи с аварийной ситуацией подача водоснабжения с Хушетских очистных сооружений временно прекращена, а отключения производятся с целью опустошения магистрального водовода для проведения ремонтных работ, пишет телеграм-канал "Черновик 2.0".

Диспетчерская служба отметила, что перебои с водой на время ремонта будут в поселке Новый Хушет, проспекте Насрутдинова, микрорайоне "Кемпинг", территории санатория "Дагестан". Время возобновления подачи воды не уточняли.

Уже ночью 26 января подписчик телеграм-канала "Черновик" сообщил, что ожидать подачи воды, судя по всему, пока не стоит. По его словам, котлован, где находится труба, затоплен, доступа к ней нет. Из котлована воду откачают прямо на проезжую часть, которая ведет в сторону старой Каспийской трассы. Из-за низких температур дорога рискует превратиться в каток.

Ближе к полуночи телеграм-канал опубликовал сообщение еще одного подписчика, посвященное той же аварии на водоводе. По его словам, проспекта Петра Первого, где он проживает, в списке адресов, где не будет воды, не было, однако около 23.00 мск у них "исчезла холодная и горячая вода". Речь, по словам подписчика, идет про район магазина "Каспий", а возможно, и весь Редукторный поселок Махачкалы. "И, конечно, никто из жителей не набрал запаса воды, так как нашего адреса (пр. Петра Первого) в объявлении не было", - отметил он.

Он задается вопросом, напомнив об аварии в Каспийске, не слишком ли часто происходят аварии. В следующей публикации он написал, что в Редукторном поселке еще и отключили свет.

Прокуратура начала проверку по факту аварийного отключения водоснабжения в части Махачкалы из-за прорыва магистрального водопровода. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль, пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу республиканского ведомства.