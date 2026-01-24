Госжилинспекция потребовала перерасчета платы за воду для каспийчан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Поставщик воды не зафиксировал 18-дневное отключение в Каспийске, это основания для административного дела и крупного штрафа, заявила Госжилинспекция Дагестана, потребовав обеспечить соответствующий нормам напор воды и перерасчет платы за услугу.

Как писал "Кавказский узел", 17 января власти Каспийска объявили, что подача воды горожанам постепенно восстанавливается. Однако уже на следующий день МЧС призвало жителей микрорайона Кемпинг и потребителей водонапорной станции "Хазар" воздержаться от употребления водопроводной воды для питья и приготовления пищи, а использовать бутилированную или кипяченую воду. Пользователи Telegram пожаловались, что воды так и нет, а там где ее дали, вода идет ржавая. 20 января жители рассказали, что водоснабжение домов восстановлено, но они покупают бутилированную воду, опасаясь низкого качества воды из крана.

8 января жители Каспийска пожаловались, что воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции. Спустя еще неделю, 15 января, стало известно, что водоснабжение районов Каспийска, не восстановленное в нормальном режиме с конца декабря, прервано из-за новой аварии на водоводе. Двумя днями ранее, 13 января, следователи возбудили уголовное дело из-за длительного отсутствия водоснабжения в Каспийске.

Госжилинспекция Дагестана провела проверку жалоб на отсутствие воды в Каспийске, сообщил сегодня глава ведомства Арсен Гаджиев. "Ул. З. Батманова, д. 22 «А». Мы получили массу обращений от жителей этого дома. При проверке выяснилось ключевое нарушение: АО «Единый оператор РД» (горводоканал) не внесло факт отключения воды в свой официальный журнал учёта. Это грубое нарушение правил. Тем не менее, факт длительного отключения был документально зафиксирован управляющей организацией ООО УК «Фаворит». Согласно этим записям, вода отсутствовала с 7:00 2 января до 15:00 19 января 2026 года. То есть — 416 часов. 21 января, уже после восстановления подачи, наши специалисты провели инструментальные замеры. Давление воды на вводе в дом составило всего 1 кгс/см² при норме в 1,8 кгс/см². Это означает, что услуга подаётся ненадлежащего качества даже сейчас", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Такая же ситуация и на улице Омарова, 9, где также данные об отсутствии воды на протяжении 416 часов (18 суток) зафиксировала только управляющая компания. Однако в этом доме по данным замеров, проведенных 22 января, давление соответствует норме (2 кгс/см²).

"Действия (а точнее, бездействие) АО «Единый оператор РД» подпадают под часть 2 статьи 7.23 КоАП РФ — нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами. Это административное правонарушение, влекущее крупный штраф", - указал Гаджиев.

Он подчеркнул, что согласно пункту 101 Правил предоставления коммунальных услуг (ПП РФ №354), за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва (а он был превышен в 52 раза!) размер платы должен быть уменьшен на 0,15%. За 416 часов — это существенный перерасчет в вашу пользу", - сообщил каспийчанам чиновник, который добавил, что и сам живет в Каспийске.

Госжилинспекция Дагестана выдала предписание АО «Единый оператор РД»: немедленно привести давление холодной воды в доме на Батманова, 22 «А» в соответствие с договором и провести перерасчет платы за холодное водоснабжение за период отсутствия услуги по обоим адресам. Уплаченные деньги будут возвращены, указано в сообщении.