×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:57, 24 января 2026

Госжилинспекция потребовала перерасчета платы за воду для каспийчан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Поставщик воды не зафиксировал 18-дневное отключение в Каспийске, это основания для административного дела и крупного штрафа, заявила Госжилинспекция Дагестана, потребовав обеспечить соответствующий нормам напор воды и перерасчет платы за услугу.

Как писал "Кавказский узел", 17 января власти Каспийска объявили, что подача воды горожанам постепенно восстанавливается. Однако уже на следующий день МЧС призвало жителей микрорайона Кемпинг и потребителей водонапорной станции "Хазар" воздержаться от употребления водопроводной воды для питья и приготовления пищи, а использовать бутилированную или кипяченую воду. Пользователи Telegram пожаловались, что воды так и нет, а там где ее дали, вода идет ржавая. 20 января жители рассказали, что водоснабжение домов восстановлено, но  они покупают бутилированную воду, опасаясь низкого качества воды из крана.

8 января жители Каспийска пожаловались, что воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции. Спустя еще неделю, 15 января, стало известно, что водоснабжение районов Каспийска, не восстановленное в нормальном режиме с конца декабря, прервано из-за новой аварии на водоводе. Двумя днями ранее, 13 января, следователи возбудили уголовное дело из-за длительного отсутствия водоснабжения в Каспийске.

Госжилинспекция Дагестана провела проверку жалоб на отсутствие воды в Каспийске, сообщил сегодня глава ведомства Арсен Гаджиев. "Ул. З. Батманова, д. 22 «А». Мы получили массу обращений от жителей этого дома. При проверке выяснилось ключевое нарушение: АО «Единый оператор РД» (горводоканал) не внесло факт отключения воды в свой официальный журнал учёта. Это грубое нарушение правил. Тем не менее, факт длительного отключения был документально зафиксирован управляющей организацией ООО УК «Фаворит». Согласно этим записям, вода отсутствовала с 7:00 2 января до 15:00 19 января 2026 года. То есть — 416 часов. 21 января, уже после восстановления подачи, наши специалисты провели инструментальные замеры. Давление воды на вводе в дом составило всего 1 кгс/см² при норме в 1,8 кгс/см². Это означает, что услуга подаётся ненадлежащего качества даже сейчас", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Такая же ситуация и на улице Омарова, 9, где также данные об отсутствии воды на протяжении 416 часов (18 суток) зафиксировала только управляющая компания. Однако в этом доме по данным замеров, проведенных 22 января, давление соответствует норме (2 кгс/см²).

"Действия (а точнее, бездействие) АО «Единый оператор РД» подпадают под часть 2 статьи 7.23 КоАП РФ — нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами. Это административное правонарушение, влекущее крупный штраф", - указал Гаджиев.

Он подчеркнул, что согласно пункту 101 Правил предоставления коммунальных услуг (ПП РФ №354), за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва (а он был превышен в 52 раза!) размер платы должен быть уменьшен на 0,15%. За 416 часов — это существенный перерасчет в вашу пользу", - сообщил каспийчанам чиновник, который добавил, что и сам живет в Каспийске.

Госжилинспекция Дагестана  выдала предписание АО «Единый оператор РД»: немедленно привести давление холодной воды в доме на Батманова, 22 «А» в соответствие с договором и провести перерасчет платы за холодное водоснабжение за период отсутствия услуги по обоим адресам. Уплаченные деньги будут возвращены, указано в сообщении.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
12:01, 24 января 2026
Двое военнослужащих из Дагестана убиты в боевых действиях
22:49, 23 января 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
Миграционная тюрьма в Ежево, Хорватия. Фото: https://www.globaldetentionproject.org/
22:02, 23 января 2026
Уроженцы Северного Кавказа объявили голодовку в миграционной тюрьме в Хорватии
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:28, 23 января 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:40, 23 января 2026
Боец из Дагестана убит на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Миграционная тюрьма в Ежево, Хорватия. Фото: https://www.globaldetentionproject.org/
23 января 2026, 22:02
Уроженцы Северного Кавказа объявили голодовку в миграционной тюрьме в Хорватии

Четвертая по счету (третья временная) мемориальная табличка на доме Анны Политковской. ЗПЧ / Telegram
23 января 2026, 19:22
Четвертая по счету мемориальная табличка установлена на доме Политковской

Нурлан Гахраманлы. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1056897883125289&id=100064152602195&set=a.417287010419716 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
23 января 2026, 15:30
Семья Нурлана Гахраманлы встревожена его состоянием на фоне голодовки в СИЗО

Беженцы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 января 2026, 13:32
11 человек перевезены из Карабаха в Армению

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше