×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:26, 13 января 2026

Чиновники в Каспийске попали под следствие из-за длительного отсутствия воды

Умывальник и водопроводный кран. Фото: krzhck / Unsplash.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Каспийске возбуждено уголовное дело по факту длительного отсутствия водоснабжения. Для части горожан подача воды в нормальном режиме до сих пор не восстановлена. 

Как писал "Кавказский узел", проблемы с водоснабжением Каспийска продолжаются: техническую воду дают менее чем на полчаса, а питьевую воду приходится покупать в магазинах, что заметно ударяет по бюджету, посетовали горожане. 

8 января жители Каспийска пожаловались на длительное отключение водоснабжения. По словам горожан, воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции. Жители также возмутились, что мэрия не информирует их о ходе ремонтных работ. Прокуратура пообещала дать правовую оценку ситуации. Вечером 9 января администрация Каспийска объявила, что работы на водопроводе, обеспечивающем город водой, завершены и подача воды возобновится в течение ближайшей ночи. Жители города возмутились пояснением чиновников, что к аварии привело возросшее потребление воды. 10 января власти Каспийска отчитались о задержках с подачей воды горожанам в связи наполнением резервуаров. Вода появляется лишь на короткое время, а подвоза воды так и нет, добавили комментаторы. 12 января чиновники заявили, что в Каспийске проводится наладка оборудования, а подача воды на  улице Батманова будет полностью восстановлена к 13 января. 

Публикации о длительном отсутствии водоснабжения на территории Каспийска привлекла внимание следователей. Следственный отдел по городу Каспийску возбудил уголовное дело по статье о халатности , сообщил сегодня Следственный комитет Дагестана в Telegram-канале.

Также, следствие пообещало, что "в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение бесперебойного водоснабжения населения". "Устанавливаются причины произошедшего, а также обстоятельства, приведшие к нарушению прав жителей", - говорится в сообщении ведомства.

Глава Дагестана Сергей Меликов расскритиковал работу по решению проблем с водоснабжением части Каспийска, сообщила сегодня пресс-служба главы.

"Ситуация эта началась еще задолго до новогодних праздников, и людям нужно было рассказать о трудностях, связанных с ее решением, безусловно, постараться проблемы устранить не 8-9 января, а 29-30 декабря, а там, где невозможно - принять экстренные меры, чтобы не вызывать у населения чувство неудовлетворенности праздниками и вашей работой", - отметил глава Дагестана в своем обращении к мэру Каспийска Борису Гонцову.

Сегодня днем администрация Каспийска в Telegram-канале отчиталась о подвозе жителям питьевой воды. Сообщение к 19.30 мск набрало более 900 просмотров и 23 комментария. Комментаторы под постом заявили, что этой воды не хватает даже на час.

"Омарова, 14-а, нет воды", - написал Шамиль Ахмедов.

"По расписанию то, что обещали хоть включали бы, ваще издевательство над людьми", - посетовала Abdulaevna.

"На Акулиничева 10 дней нет воды даже временно. Дайте уже воду людям, хватит мучить нас. Детей надо в школу собрать, стираться, убирать, готовить. Мы вынуждены уже обратиться в прокуратуру и написать заявление в полицию. Вариантов других уже нет", - возмутилась Zarina.

"Сегодня 13-е число и "Водоканал" обещал к этому дню наладить всю проблему с водоснабжением! Где вода? Почему не подаете никакую информацию по этому поводу? ДАЙТЕ ЛЮДЯМ ХОТЬ РАЗ НОРМАЛЬНЫЙ ОТВЕТ!" - потребовала ~Мика~.

"Какой подвоз воды. Вашей воды на час не хватает. Бесперебойное обеспечение, говорят. Вам самим не смешно? За целый день вода идет два часа. Слов нет уже. Вы просто издеваетесь над людьми. Обязательно надо выйти дорогу перекрыть. Чтоб шевелиться начали вы", - сообщила Милана.

"Решайте проблему, пожалуйста! За 10 дней никакой конкретики, ничего никому неизвестно! Неужели в этой республике нет человека, кто может решить эту проблему? Позор", - попросила Angelina.

Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" допускает перебои с поставками воды только в чрезвычайных ситуациях, при этом отключение не должно превышать 24 часов подряд, и местная администрация обязана обеспечить подвоз питьевой воды, рассказал ранее юрист Али Алиев корреспонденту "Кавказского узла". 

Юрист добавил, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг, в подобных ситуациях можно требовать перерасчета платы за воду. Подавать заявки на перерасчет не нужно, компания должна самостоятельно его произвести. Если этого не произошло, следует обратиться в Госжилинспекцию или прокуратуру. Кроме того, можно подать иск в суд о компенсации убытков – к примеру, трат на покупку бутилированной воды, и морального вреда, который взыскивается по закону "О защите прав потребителей".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:05, 13 января 2026
Участник РДК* приговорен к длительному сроку за вербовку жителей Грузии
16:57, 13 января 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Волгоградской области
12:44, 13 января 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
11:45, 13 января 2026
Введен запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге
02:17, 13 января 2026
Транскам закрыт для всех машин из-за снежных заносов
19:53, 12 января 2026
Жилой дом поврежден дроном в Славянске-на-Кубани
Все события дня
Новости
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
22:27, 13 января 2026
Отец пострадавшего срочника из Дагестана отверг версию командиров
Очередь в поликлинике. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:30, 13 января 2026
Очереди в поликлинике Каспийска возмутили пользователей Telegram
Мужчина несет воду. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:12, 13 января 2026
Жители Каспийска назвали ощутимыми траты на воду
Шингар Алифул. Стопкадр: https://t.me/zhemchuzhina_yuga/25845
22:12, 12 января 2026
Отец убитого в Дербенте подростка потребовал наказать преступников
Учитель школы №61 в хуторе Ленина. Фото: Климов / Telegram
21:36, 12 января 2026
Педагог из Дагестана уволен из краснодарской школы после высказывания о русских
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:49, 15 декабря 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года. Фото http://kavtoday.ru/8205 Теракт в Кизляре и Первомайском 9-18 января 1996 года

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Сотрудник МЧС. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
13 января 2026, 21:36
Жительница Таганрога погибла в результате атаки БПЛА

Учитель школы №61 в хуторе Ленина. Фото: Климов / Telegram
12 января 2026, 21:36
Педагог из Дагестана уволен из краснодарской школы после высказывания о русских

Кадр видеообращения жителей Кисловодска. Фото: "Типичный Кисловодск" / "ВКонтакте"
12 января 2026, 18:14
Жители Кисловодска выступили против строительства гостиницы в центре курорта

Адам Кадыров (слева) и Владимир Зеленский. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 января 2026, 11:59
Пользователи Facebook* раскритиковали Кадырова-младшего за угрозы Зеленскому

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше