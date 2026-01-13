Чиновники в Каспийске попали под следствие из-за длительного отсутствия воды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Каспийске возбуждено уголовное дело по факту длительного отсутствия водоснабжения. Для части горожан подача воды в нормальном режиме до сих пор не восстановлена.

Как писал "Кавказский узел", проблемы с водоснабжением Каспийска продолжаются: техническую воду дают менее чем на полчаса, а питьевую воду приходится покупать в магазинах, что заметно ударяет по бюджету, посетовали горожане.

8 января жители Каспийска пожаловались на длительное отключение водоснабжения. По словам горожан, воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции. Жители также возмутились, что мэрия не информирует их о ходе ремонтных работ. Прокуратура пообещала дать правовую оценку ситуации. Вечером 9 января администрация Каспийска объявила, что работы на водопроводе, обеспечивающем город водой, завершены и подача воды возобновится в течение ближайшей ночи. Жители города возмутились пояснением чиновников, что к аварии привело возросшее потребление воды. 10 января власти Каспийска отчитались о задержках с подачей воды горожанам в связи наполнением резервуаров. Вода появляется лишь на короткое время, а подвоза воды так и нет, добавили комментаторы. 12 января чиновники заявили, что в Каспийске проводится наладка оборудования, а подача воды на улице Батманова будет полностью восстановлена к 13 января.

Публикации о длительном отсутствии водоснабжения на территории Каспийска привлекла внимание следователей. Следственный отдел по городу Каспийску возбудил уголовное дело по статье о халатности 1 , сообщил сегодня Следственный комитет Дагестана в Telegram-канале.

Также, следствие пообещало, что "в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение бесперебойного водоснабжения населения". "Устанавливаются причины произошедшего, а также обстоятельства, приведшие к нарушению прав жителей", - говорится в сообщении ведомства.

Глава Дагестана Сергей Меликов расскритиковал работу по решению проблем с водоснабжением части Каспийска, сообщила сегодня пресс-служба главы.

"Ситуация эта началась еще задолго до новогодних праздников, и людям нужно было рассказать о трудностях, связанных с ее решением, безусловно, постараться проблемы устранить не 8-9 января, а 29-30 декабря, а там, где невозможно - принять экстренные меры, чтобы не вызывать у населения чувство неудовлетворенности праздниками и вашей работой", - отметил глава Дагестана в своем обращении к мэру Каспийска Борису Гонцову.

Сегодня днем администрация Каспийска в Telegram-канале отчиталась о подвозе жителям питьевой воды. Сообщение к 19.30 мск набрало более 900 просмотров и 23 комментария. Комментаторы под постом заявили, что этой воды не хватает даже на час.

"Омарова, 14-а, нет воды", - написал Шамиль Ахмедов.

"По расписанию то, что обещали хоть включали бы, ваще издевательство над людьми", - посетовала Abdulaevna.

"На Акулиничева 10 дней нет воды даже временно. Дайте уже воду людям, хватит мучить нас. Детей надо в школу собрать, стираться, убирать, готовить. Мы вынуждены уже обратиться в прокуратуру и написать заявление в полицию. Вариантов других уже нет", - возмутилась Zarina.

"Сегодня 13-е число и "Водоканал" обещал к этому дню наладить всю проблему с водоснабжением! Где вода? Почему не подаете никакую информацию по этому поводу? ДАЙТЕ ЛЮДЯМ ХОТЬ РАЗ НОРМАЛЬНЫЙ ОТВЕТ!" - потребовала ~Мика~.

"Какой подвоз воды. Вашей воды на час не хватает. Бесперебойное обеспечение, говорят. Вам самим не смешно? За целый день вода идет два часа. Слов нет уже. Вы просто издеваетесь над людьми. Обязательно надо выйти дорогу перекрыть. Чтоб шевелиться начали вы", - сообщила Милана.

"Решайте проблему, пожалуйста! За 10 дней никакой конкретики, ничего никому неизвестно! Неужели в этой республике нет человека, кто может решить эту проблему? Позор", - попросила Angelina.

Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" допускает перебои с поставками воды только в чрезвычайных ситуациях, при этом отключение не должно превышать 24 часов подряд, и местная администрация обязана обеспечить подвоз питьевой воды, рассказал ранее юрист Али Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист добавил, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг, в подобных ситуациях можно требовать перерасчета платы за воду. Подавать заявки на перерасчет не нужно, компания должна самостоятельно его произвести. Если этого не произошло, следует обратиться в Госжилинспекцию или прокуратуру. Кроме того, можно подать иск в суд о компенсации убытков – к примеру, трат на покупку бутилированной воды, и морального вреда, который взыскивается по закону "О защите прав потребителей".