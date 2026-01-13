×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:12, 13 января 2026

Жители Каспийска назвали ощутимыми траты на воду

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проблемы с водоснабжением Каспийска продолжаются: техническую воду дают менее чем на полчаса, а питьевую воду приходится покупать в магазинах, что заметно ударяет по бюджету, посетовали горожане. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 9 января администрация Каспийска объявила, что работы на водопроводе, обеспечивающем город водой, завершены и подача воды возобновится в течение ближайшей ночи. Жители города возмутились пояснением чиновников, что к аварии привело возросшее потребление воды. 10 января власти Каспийска отчитались о задержках с подачей воды горожанам в связи наполнением резервуаров. Вода появляется лишь на короткое время, а подвоза воды так и нет, добавили комментаторы. 12 января чиновники заявили, что в Каспийске проводится наладка оборудования, а подача воды на  улице Батманова будет полностью восстановлена к 13 января. 

8 января жители Каспийска пожаловались на длительное отключение водоснабжения. По словам горожан, воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции. Жители также возмутились, что мэрия не информирует их о ходе ремонтных работ. Прокуратура пообещала дать правовую оценку ситуации.

На улицу Батманова в Каспийске воду доставляют на водовозах и дважды в день закачивают в резервуар, после чего включают примерно на полчаса, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» местный житель Иса, жилец дома №18. 

«Этого количества воды не хватает, выше 5 этажа она не поднимается. Покупаем бутилированную воду в 19 литровых емкостях, в день уходит несколько емкостей», - сказал он.

Жительница дома №14 по улице Батманова Гуля сообщила, что 12 января вода была с 14.00 до 14.25 мск. «Последний раз днем 11 января видели водовозку. Недавно жители встречались с директором горводоканала. Пообещал, что подвоз будет регулярным к нашему дому. Им сейчас не хватает водовозов», - рассказала женщина корреспонденту «Кавказского узла».

Она добавила, что когда появляется ненадолго вода, ее успевают набрать для хозяйственных нужд, а питьевую воду приходится покупать. В день на покупку воды приходится тратить несколько сот рублей. «В многоэтажках по Батманова, даже там, где закачивают воду в резервуары, она не поднимается на верхние этажи. Приходится покупать бутилированную воду, это накладно для нашей семьи», - рассказал Мурад.

«Нет воды на улице Каспийская, подвоза воды здесь не было», - сообщил Али.

Представитель Единого оператора по водоснабжению и водоотведению сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что для заполнения резервуаров по улице Батманова ежедневно доставляется 20-25 тонн воды. Подвоз осуществляется по заявкам, которые подает управляющая компания: она должна направить заявку с указанием адреса, и требуемого объема воды.

В Каспийске реализуется проект обновления насосной станции на улице Абдулманапова, включающий полный демонтаж старых сооружений, строительство новой станции, установку системы обеззараживания воды и пожарного резервуара, монтаж железобетонных колодцев. Завершение проекта запланировано до конца 2027 года, сообщил 12 января Минстрой Дагестана. в своем Telegram-канале. 

Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" допускает перебои с поставками воды только в чрезвычайных ситуациях, при этом отключение не должно превышать 24 часов подряд, и местная администрация обязана обеспечить подвоз питьевой воды, рассказал ранее юрист Али Алиев корреспонденту «Кавказского узла». 

Юрист добавил, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг, в подобных ситуациях можно требовать перерасчета платы за воду. Подавать заявки на перерасчет не нужно, компания должна самостоятельно его произвести. Если этого не произошло, следует обратиться в Госжилинспекцию или прокуратуру. Кроме того, можно подать иск в суд о компенсации убытков – к примеру, трат на покупку бутилированной воды, и морального вреда, который взыскивается по закону "О защите прав потребителей". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
02:17, 13 января 2026
Транскам закрыт для всех машин из-за снежных заносов
19:53, 12 января 2026
Жилой дом поврежден дроном в Славянске-на-Кубани
19:09, 12 января 2026
Житель Астрахани обвинен в причастности к террористической организации
16:38, 12 января 2026
Военный из Северной Осетии убит на Украине
10:54, 12 января 2026
Разрешен проезд легковых машин через "Верхний Ларс"
07:56, 12 января 2026
Восстановлено движение по автотрассе в горах Дагестана
Все события дня
Новости
Учитель школы №61 в хуторе Ленина. Фото: Климов / Telegram
21:36, 12 января 2026
Педагог из Дагестана уволен из краснодарской школы после высказывания о русских
23:47, 9 января 2026
Власти Каспийска отчитались об окончании ремонта на водоводе
Водовоз в Каспийск. 8 января 2026 г. Фото: https://t.me/admkasp/25823
03:55, 9 января 2026
Прокуратура заинтересовалась длительным отключением воды в Каспийске
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:57, 5 января 2026
Названо имя убитого на Украине бойца из Дагестана
11:36, 3 января 2026
Убитый на Украине военный похоронен в Дагестане
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:49, 15 декабря 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года. Фото http://kavtoday.ru/8205 Теракт в Кизляре и Первомайском 9-18 января 1996 года

Война в Южной Осетии 1991-1992 гг» Скриншот osetia.kvaisa.ru Как начинался конфликт в Южной Осетии

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Учитель школы №61 в хуторе Ленина. Фото: Климов / Telegram
12 января 2026, 21:36
Педагог из Дагестана уволен из краснодарской школы после высказывания о русских

Кадр видеообращения жителей Кисловодска. Фото: "Типичный Кисловодск" / "ВКонтакте"
12 января 2026, 18:14
Жители Кисловодска выступили против строительства гостиницы в центре курорта

Адам Кадыров (слева) и Владимир Зеленский. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 января 2026, 11:59
Пользователи Facebook* раскритиковали Кадырова-младшего за угрозы Зеленскому

Ульвия Али. Скриншот фото Meydan TV от 10.05.25, https://www.meydan.tv/az/article/aytac-tapdiq-ulviyyə-elinin-basinda-siddətli-agrilari-var/
09 января 2026, 21:01
Ульвия Али номинирована на премию свободной прессы

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше