Жители Каспийска назвали ощутимыми траты на воду

Проблемы с водоснабжением Каспийска продолжаются: техническую воду дают менее чем на полчаса, а питьевую воду приходится покупать в магазинах, что заметно ударяет по бюджету, посетовали горожане.

Как писал "Кавказский узел", вечером 9 января администрация Каспийска объявила, что работы на водопроводе, обеспечивающем город водой, завершены и подача воды возобновится в течение ближайшей ночи. Жители города возмутились пояснением чиновников, что к аварии привело возросшее потребление воды. 10 января власти Каспийска отчитались о задержках с подачей воды горожанам в связи наполнением резервуаров. Вода появляется лишь на короткое время, а подвоза воды так и нет, добавили комментаторы. 12 января чиновники заявили, что в Каспийске проводится наладка оборудования, а подача воды на улице Батманова будет полностью восстановлена к 13 января.

8 января жители Каспийска пожаловались на длительное отключение водоснабжения. По словам горожан, воды в их домах нет уже около недели, а многочисленные обращения в "Горводоканал" и администрацию города остаются без реакции. Жители также возмутились, что мэрия не информирует их о ходе ремонтных работ. Прокуратура пообещала дать правовую оценку ситуации.

На улицу Батманова в Каспийске воду доставляют на водовозах и дважды в день закачивают в резервуар, после чего включают примерно на полчаса, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» местный житель Иса, жилец дома №18.

«Этого количества воды не хватает, выше 5 этажа она не поднимается. Покупаем бутилированную воду в 19 литровых емкостях, в день уходит несколько емкостей», - сказал он.

Жительница дома №14 по улице Батманова Гуля сообщила, что 12 января вода была с 14.00 до 14.25 мск. «Последний раз днем 11 января видели водовозку. Недавно жители встречались с директором горводоканала. Пообещал, что подвоз будет регулярным к нашему дому. Им сейчас не хватает водовозов», - рассказала женщина корреспонденту «Кавказского узла».

Она добавила, что когда появляется ненадолго вода, ее успевают набрать для хозяйственных нужд, а питьевую воду приходится покупать. В день на покупку воды приходится тратить несколько сот рублей. «В многоэтажках по Батманова, даже там, где закачивают воду в резервуары, она не поднимается на верхние этажи. Приходится покупать бутилированную воду, это накладно для нашей семьи», - рассказал Мурад.

«Нет воды на улице Каспийская, подвоза воды здесь не было», - сообщил Али.

Представитель Единого оператора по водоснабжению и водоотведению сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что для заполнения резервуаров по улице Батманова ежедневно доставляется 20-25 тонн воды. Подвоз осуществляется по заявкам, которые подает управляющая компания: она должна направить заявку с указанием адреса, и требуемого объема воды.

В Каспийске реализуется проект обновления насосной станции на улице Абдулманапова, включающий полный демонтаж старых сооружений, строительство новой станции, установку системы обеззараживания воды и пожарного резервуара, монтаж железобетонных колодцев. Завершение проекта запланировано до конца 2027 года, сообщил 12 января Минстрой Дагестана. в своем Telegram-канале.

Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" допускает перебои с поставками воды только в чрезвычайных ситуациях, при этом отключение не должно превышать 24 часов подряд, и местная администрация обязана обеспечить подвоз питьевой воды, рассказал ранее юрист Али Алиев корреспонденту «Кавказского узла».

Юрист добавил, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг, в подобных ситуациях можно требовать перерасчета платы за воду. Подавать заявки на перерасчет не нужно, компания должна самостоятельно его произвести. Если этого не произошло, следует обратиться в Госжилинспекцию или прокуратуру. Кроме того, можно подать иск в суд о компенсации убытков – к примеру, трат на покупку бутилированной воды, и морального вреда, который взыскивается по закону "О защите прав потребителей".