Главная   /   Лента новостей
17:38, 5 марта 2026

Рост цен в Рамадан в Дагестане затронул и туристов

Рынок в Махачкале. Фото: https://riadagestan.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Цены на продукты в месяц Рамадан выросли как на рынках, так и в магазинах, рассказали жители Махачкалы. На фоне общего подорожания владельцы кафе и ресторанов также вынуждены были поднять цены.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане месяц поста Рамадан начался 19 февраля. Перед Рамаданом в Махачкале резко выросли цены на мясо и яйца. Представители торговых точек назвали вынужденным повышение цен. С наступлением месяца поста многие заведения общепита в Махачкале изменили график работы и открываются лишь к вечеру. Жители города и туристы пожаловались, что стало сложно найти кафе, открытое днем.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) - праздник разговения после месяца поста.

Администратор махачкалинского кафе Раиса рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в период Рамадана их заведение работает с 14 часов.

"С утра очень мало людей, поэтому приняли такое решение. Именно перед Рамаданом цены мы не поднимали, хотя они сильно выросли, особенно на мясо. К примеру, килограмм говядины стоит 800-900 рублей. Туристов сейчас мало, но ценами на блюда они не возмущаются, может потому, что у них еще дороже. К примеру, вторые блюда с мясом и гарниром стоят около 450 рублей", - говорит Раиса.

"Мы немного повысили стоимость блюд, вынуждены были это сделать из-за повсеместного подорожания продуктов, особенно мяса. Это сказалось, в первую очередь, на шашлыках, которые обычно заказывают туристы. Порция шашлыка из мякоти говядины стоит около одной тысячи рублей, баранины – 800. Люди говорят, что дорого, но мы ничего не можем сделать, надо же получать хоть какую-то прибыль», - рассказал совладелец ресторана в Махачкале Расул.

По сравнению с прошлым годом цены на продукты сильно выросли, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» махачкалинцы. 

"Вчера ходила в магазин, купила десяток яиц за 150 рублей, еще зимой они стоили менее ста рублей. Литровая упаковка кефира стоит 130 рублей, было менее ста», - рассказала Хадижат.

"На рынке цены чуть дешевле, чем в магазинах, там еще можно поторговаться. Но не будешь же из-за клетки (упаковка в три десятка яиц - прим. "Кавказского узла") или пары пачек масла и сыра ездить специально на базар. Покупаем в близлежащих магазинах. Цены с началом Рамадана сильно поднялись, особенно мясо, яйца, некоторые овощи", - говорит Заур.

Смысла ехать в немусульманские регионы перед Ураза-байрамом для закупки продуктов нет, это не экономит бюджет с учетом затрат на поездку, рассказал Ахмед.

"Близлежащие регионы - это Калмыкия и Ставрополье, ехать далеко. Неизвестно, какой там выбор и цены, смысла нет», - считает он.

"У нас есть машина, перед началом Рамадана семьей поехали за город на оптовый рынок, там купили с запасом нужные продукты. Цены выросли по сравнению с началом года. Но большой скачок будет, как всегда, по окончании Рамадана, во время праздника Ураза-Байрам", - ранее рассказал  махачкалинец Рашид

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

