Претензии о недостатке собранных налогов в Дагестане прозвучали не по адресу

Депутат парламента Дагестана в адрес которого, по данным ТГ-каналов, глава республики выступил с критикой в связи с плохой собираемостью налогов, не несет ответственности за масштабную коррупцию в республике. Мелкие предприниматели, которые снова подвергнутся проверкам, также не обеспечат достаточных поступлений.

Глава Дагестана Сергей Меликов на заседании оперативного штаба 3 марта выступил по вопросам уплаты налогов. В 2025 году МВД зарегистрировало около 50 тысяч случаев незаконной предпринимательской деятельности: бизнесмены работали без официальной регистрации или необходимого разрешения, сообщил сегодня Telegram-канал «Спросите у Расула».

По словам главы региона, столь массовые нарушения обусловлены слабым контролем со стороны местных и региональных властей, а также отсутствием чётких процедур постановки предпринимателей на учёт в налоговых органах. В результате многие бизнесмены скрывают доходы и не платят налоги.

Telegram-канал приводит цитату Меликова, где он обращается к председателю комитета по экономической политике и предпринимательству Народного Собрания РД Сеферу Алиеву. «У нас есть прирост налоговых отчислений от честного бизнеса. Но кто будет разбираться с нечестным? Всё это нужно прекращать. Следует сложить с себя полномочия, потому что ты бесполезно просидел в Народном Собрании пять лет и никак не изменил положение вещей. Я тебе, Сефер, это говорю, как руководитель — руководителю и как народному избраннику, который, видимо, обманул ожидания своих избирателей и, соответственно, руководство республики», — сказал Сергей Меликов.

На совещаниях по повышению собираемости налогов регулярно звучат упрёки в адрес малого бизнеса, пишет ТГ-канал.

«В сложных экономических условиях — сначала после пандемии, затем в период санкционного давления — предпринимателей, торгующих морковью и петрушкой, упрекают в том, что они недоплатили условные две тысячи рублей. При ставке 1% или 5% по УСН — сколько они там должны? — эти люди и без того едва сводят концы с концами. А то, что в республике более двадцати лет не уплачиваются налоги на землю и имущество по объектам, которые «хитрым образом» не поставлены на кадастровый учёт и не попадают в базу налоговой службы АИС-3, будто бы никого не волнует. Впрочем, конечно же, волнует. Только, похоже, совсем не в том смысле, в каком должно бы. Ведь если сведения о тысячах объектов недвижимости в Махачкале и по всей республике окажутся в базе, придётся платить по счетам. А так — можно спокойно строить дом у моря на рекреационных землях, продвигать бизнес «своим», открывать клиники для родственников», - говорится в публикации.

По состоянию на 23-59 мск 4 марта на сайте главы Дагестана и в Telegram-канале администрации главы региона не опубликовано подобное выступление Меликова. На официальном сайте главы Дагестана имеется информационное сообщение от 3 марта, в котором говорится, что Сергей Меликов провел традиционное ежемесячное совещание с руководителями органов власти республики по вопросам работы с обращениями граждан, аттестации работников образовательных учреждений, вопросов распределения средств муниципальных бюджетов, обращения с твердыми коммунальными отходами в республике.

Поднятый Меликовым вопрос с неоплатой налогов — это не про налогообложение, не про ответственность депутатов и бизнеса, а про приближающиеся выборы, считает "Черновик".

«Сейчас самое время формировать списки кандидатов в депутаты будущего созыва Народного собрания Дагестана. А, в связи с ситуацией в стране и в мире, в этом списке должно быть больше представителей привилегированного класса — участников СВО, матерей и жен погибших военных, представителей силового блока, крупных бизнесменов. Но разве все они поместятся в 90 кресел зала собраний дагестанского парламента? Причём тут налоги и бизнес? При том, что привязка этого вопроса, за который полностью отвечают фискальные и правоохранительные органы, к активности депутатов — это поиск благовидных предлогов для зачистки существующих списков», - говорится в публикации.

"Очень странно, что Сергей Алимович, разнося депутатов дагестанского парламента, за то что они бизнесменов из серой зоны не вытаскивают, а также зря 5 лет депутатами работают, не вспомнил и не прокомментировал ситуацию с Кириллом Глазовым. А почему так? Или Глазов за эти 5 лет был намного эффективней (как законотворец, а не ка коррупционер), чем критикуемый Меликовым Сефер Алиев?", - говорится в другой публикации.

«Новое дело», продолжая дискуссию, задает вопрос: что по этому поводу говорит экс Госсекретарь Дагестана?, и приводит ссылку на свою предыдущую публикацию от 20 июня 2025 года.

В ней говорится, что было бы интересно узнать сумму налогов, уплаченных Госсекретарём республики Магомедовым и первым заместителем премьер-министра РД Русланом Алиевым.

«Особенно — Госсекретарём: он человек состоятельный, рестораны, гостиницы, нефтебазы, под которыми — гектары земли. Это мог бы быть отличный имиджевый ход, своего рода «чемпионат патриотизма». Можно было бы начать, например, с земельного налога за сотни гектаров земли под нефтебазой. Какая там кадастровая стоимость этой земли, насколько она соответствует реальности? Было бы очень уместно, если бы модератором такой дискуссии выступила прокуратура», - отмечает «Новое дело».

Дело против Магомедова подчеркнуло кулуарный характер структуры власти в Дагестане В сентябре 2025 года Генпрокуратура направила в суд иск с требованием обратить в доход государства земельные участки, жилую и коммерческую недвижимость, принадлежащие бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам. Стоимость 53 объектов недвижимости ведомство оценило в 500 миллионов рублей. До этого суд постановил национализировать нефтеперевалочный комплекс Магомедова и связанные с ним компании, на имущество которых ранее был наложен арест. В августе ФСБ озвучила версию о причастности Магомедова к хищению у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе - "Дагнефтепродукт". У Магомедова и других фигурантов дела о мошенничестве изъято имущество на 3 миллиарда рублей.

Редакция «Кавказского узла» не располагает комментариями депутата Сефера Алиева по поводу возможной критики в его адрес от главы Дагестана.

Слова Меликова вызвали критику жителей республики

Преподаватель одного из дагестанских вузов Рамазан рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что если прозвучавшее в адрес депутата регионального парламента выступление Меликова соответствует действительности, то оно явно направлено не по адресу.

На слова Меликова наверняка, желая выслужиться, откликнутся многочисленные «контролеры», и начнут кошмарить малый бизнес

«Парламент инициирует и принимает республиканские законы, депутаты не занимаются проверками бизнеса, и не контролируют сбор налогов. Для этого есть налоговая служба и надзорные органы. Удивляет, что в их адрес не прозвучало никакой критики», - говорит Рамазан.

«Предприниматели и так подвергаются массовым проверкам, а порой и поборам со стороны разных «контролеров». На слова Меликова наверняка, желая выслужиться, откликнутся многочисленные «контролеры», и начнут кошмарить малый бизнес», - считает владелец магазина Ахмед.

«В Дагестане процветает незаконное строительство, огромные проблемы с ЖКХ, а взялись опять за малый бизнес. Похоже властям больше нечем заняться», - говорит Альбина.

Как писал «Кавказский узел», в Махачкале мэрия проводит масштабные мероприятия по сносу незаконно расположенных, по мнению администрации города, на тротуарах и общественных территориях торговых объектов. Часть жителей столицы Дагестана раскритиковала подобные действия, назвав их пиар-акцией, и отметила, что в Махачкале много других нерешенных проблем.

Ранее главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатулаев сообщил корреспонденту «Кавказского узла, что в сентябре 2026 года должны пройти выборы в ряд муниципалитетов, в Госдуму, и должен решаться вопрос с назначением нового главы Дагестана или оставление на этой должности главы республики.

Этот период очень важный, поэтому и возникают разного рода громкие дела, вроде задержания депутата Народного Собрания Дагестана Изи Алиева и главного редактора газеты "Молодежь Дагестана" Магомеда Магомедова, подобного рода уголовные дела будут периодически всплывать, считает журналист.