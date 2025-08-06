×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:16, 6 августа 2025

ФСБ назвала Магомедова причастным к хищению у государства "Дагнефтепродукта"

Магомедов и полиция. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие установило причастность бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова к хищению у государства «Дагнефтепродукта». У него и других фигурантов дела о мошенничестве изъято имущество на 3 миллиарда рублей.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня силовики задержали государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, по адресам которого с утра того же дня проходили обыски. Источники сообщили, что обыски прошли и по адресам родственников Магомедова в Дагестане и Москве. 26 июня также стало известно, что заместитель генпрокурора РФ подал в Советский районный суд Махачкалы гражданский иск к Магомедову и его родственникам. Магомедов был освобожден под подписку о невыезде. Советский райсуд Махачкалы постановил национализировать его нефтеперевалочный комплекс и связанные с ним компании, на имущество которых ранее был наложен арест. Также арестованы две московские квартиры родных Магомедова. 1 июля стало известно об увольнении Магомедова с поста госсекретаря Дагестана.

Установлена причастность бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова к хищению у государства «Дагнефтепродукта», сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно с Генеральной прокуратурой и МВД вскрыта мошенническая схема по хищению у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе - Дагестанского государственного предприятия по перевалке и обеспечению нефтепродуктами «Дагнефтепродукт». Установлена причастность Магомедова Магомеда-Султана Байболатовича, занимавшего должность государственного секретаря Республики Дагестан, который, задействовав административный ресурс, инициировал в органах власти Республики Дагестан распорядительные решения, на основании которых в 2001-2005 годах государственное предприятие незаконно было переведено в республиканскую собственность и в последующем реализовано в пользу подконтрольных ему лиц по заниженной стоимости", - говорится в сообщении.

Государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс «Дагнефтепродукт» и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО «Дагнотех» общей стоимостью более 100 миллиардов рублей, говорится в публикации.

Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ. На территории Дагестана и Москвы проведено 70 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а также предметы роскоши, полученные от противоправной деятельности, денежные средства в особо крупном размере.

У Магомед-Султана Магомедова и других фигурантов дела о мошенничестве арестовано имущество стоимостью более 3 млрд рублей, проинформировал "Коммерсант" со ссылкой на ведомство. 

В разделе  Центра общественных связей ФСБ на сайте ведомства по данным на 10.07 мск сегодня не опубликована информация о деле Магомедова.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Наручники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:38, 6 августа 2025
За неделю с 28 июля по 3 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Следственный комитет. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
15:01, 5 августа 2025
Уроженец Дагестана заподозрен в оправдании терроризма
Пляж в Дагестане. Фото: https://www.s-caspiy.ru/health_and_rest/therapeutic_factors/caspian_sea/
13:11, 5 августа 2025
Рост спроса на отдых в Дагестане зафиксирован на фоне недовольства туристами чистотой
Теракт в Крокусе. Март 2024 г. Фото: пресс-центр МЧС России по Московской области
20:57, 4 августа 2025
Суд продлил на полгода арест обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"
Военный на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
18:50, 4 августа 2025
Мобилизованный из Дагестана убит на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
БПЛА на дороге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06 августа 2025, 07:20
Беспилотник упал на дорогу в Ростовской области

Рамзан Кадыров. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/
05 августа 2025, 18:57
Кадыров потребовал активнее искать авторов неугодных публикаций

Ульви Гасанли. Фото: https://abzas.info/
05 августа 2025, 14:03
Ульви Гасанли прекратил голодовку

Зарема Мусаева. Скриншот видео Команды против пыток
05 августа 2025, 12:14
Зарема Мусаева в последнем слове заявила об опасениях за свою жизнь

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше