ФСБ назвала Магомедова причастным к хищению у государства "Дагнефтепродукта"

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Следствие установило причастность бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова к хищению у государства «Дагнефтепродукта». У него и других фигурантов дела о мошенничестве изъято имущество на 3 миллиарда рублей.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня силовики задержали государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, по адресам которого с утра того же дня проходили обыски. Источники сообщили, что обыски прошли и по адресам родственников Магомедова в Дагестане и Москве. 26 июня также стало известно, что заместитель генпрокурора РФ подал в Советский районный суд Махачкалы гражданский иск к Магомедову и его родственникам. Магомедов был освобожден под подписку о невыезде. Советский райсуд Махачкалы постановил национализировать его нефтеперевалочный комплекс и связанные с ним компании, на имущество которых ранее был наложен арест. Также арестованы две московские квартиры родных Магомедова. 1 июля стало известно об увольнении Магомедова с поста госсекретаря Дагестана.

Установлена причастность бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова к хищению у государства «Дагнефтепродукта», сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно с Генеральной прокуратурой и МВД вскрыта мошенническая схема по хищению у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе - Дагестанского государственного предприятия по перевалке и обеспечению нефтепродуктами «Дагнефтепродукт». Установлена причастность Магомедова Магомеда-Султана Байболатовича, занимавшего должность государственного секретаря Республики Дагестан, который, задействовав административный ресурс, инициировал в органах власти Республики Дагестан распорядительные решения, на основании которых в 2001-2005 годах государственное предприятие незаконно было переведено в республиканскую собственность и в последующем реализовано в пользу подконтрольных ему лиц по заниженной стоимости", - говорится в сообщении.

Государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс «Дагнефтепродукт» и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО «Дагнотех» общей стоимостью более 100 миллиардов рублей, говорится в публикации.

Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ. На территории Дагестана и Москвы проведено 70 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а также предметы роскоши, полученные от противоправной деятельности, денежные средства в особо крупном размере.

У Магомед-Султана Магомедова и других фигурантов дела о мошенничестве арестовано имущество стоимостью более 3 млрд рублей, проинформировал "Коммерсант" со ссылкой на ведомство.

В разделе Центра общественных связей ФСБ на сайте ведомства по данным на 10.07 мск сегодня не опубликована информация о деле Магомедова.

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