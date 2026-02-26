Депутат парламента Дагестана лишен мандата по иску прокуратуры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

65 парламентариев проголосовали за лишение мандата депутата Кирилла Глазова. Прокуратура Дагестана указывала как на нарушения антикоррупционного законодательства, так и на фактическое отсутствие Глазова в парламенте.

Депутата Кирилла Глазова лишили мандата в Народном Собрании Дагестана. Решение об этом было принято на 52-й сессии регионального парламента . Ранее он входил в состав комитета по здравоохранению, труду и социальной политике, сообщила сегодня ГТРК "Дагестан"

За проголосовали 65 депутатов, воздержались двое, голосов против не было передает "Новое дело".

24 декабря 20025 года Народное собрание Дагестана информировало, что Кирилл Глазов был приглашен в правоохранительные органы для ответа на интересующие следствие вопросы.

По данным "Спросите у Расула" Прокуратура Дагестана внесла представление о досрочном прекращении полномочий депутата НС РД Кирилла Глазова.

По данным «Спросите у Расула» прокуратура Республики Дагестан , которая требовала рассмотреть вопрос о лишении депутата мандата указала на ряд нарушений законодательства.

Так, в 2022 году Глазов приобрёл автомобиль Toyota Land Cruiser 200 (2015 г.в.) за 4 млн рублей. При этом совокупный доход его семьи за три предыдущих года с учётом понесённых расходов и кредитных обязательств не подтверждает наличие законных средств для такой покупки.

В декларации за 2024 год указана покупка BMW X7 (2021 г.в.) за 6 млн рублей. Проверка показала, что фактическая стоимость автомобиля составила 9,8 млн рублей. Прокуратура расценивает это как предоставление недостоверных сведений и умышленное занижение суммы расходов.

Также установлены и признаки конфликта интересов. На сессии Народного Собрания при рассмотрении вопроса о назначении Мугаджирова М.М. на должность аудитора Счётной палаты Республики Дагестан Кирилл Глазов проголосовал за его кандидатуру. Но ранее родственники Мугаджирова в разные периоды являлись соучредителями и управляли коммерческими организациями ООО «МСБ Холдинг» и ООО «Каспетросервис». В одной из них — ООО «Каспетросервис» — Глазов с 2021 по 2025 год занимал должность заместителя генерального директора.

Также выявлено, что депутат не уведомил работодателя и органы прокуратуры о попытках склонения его к совершению коррупционного правонарушения со стороны бывшего заместителя министра здравоохранения РД.

Отдельно отмечается, что исполнение Глазовым трудовых обязанностей носило формальный характер: при ежемесячном денежном содержании около 100 тыс. рублей он преимущественно находился за пределами Республики Дагестан.