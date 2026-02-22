Изменение графика работы кафе в Рамадан создало проблемы махачкалинцам и туристам

С наступлением месяца поста многие заведения общепита в Махачкале изменили график работы и открываются лишь к вечеру. Жители города и туристы пожаловались, что стало сложно найти кафе, открытое днем.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане месяц поста Рамадан начался 19 февраля, а в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии - 18 февраля. Перед Рамаданом в Махачкале резко выросли цены на мясо и яйца. Представители торговых точек назвали вынужденным повышение цен.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) - праздник разговения после месяца поста.

В Махачкале во время Рамадана многие предприятия общепита и магазины не работают в дневное время, а открываются лишь ко времени разговения, пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" жители города и туристы.

Так, махачкалинец Мурад сообщил, что не соблюдает пост и обычно завтракал в кафе. «Я не держу пост. Каждое утро совершаю прогулки, дышу воздухом возле моря в городском парке. Обычно потом ходил завтракать в одно из близлежащих кафе. Сейчас все они закрыты, висят объявления, что открываются после 16 часов», - рассказал он.

Недовольство высказал и житель города Магомедрасул, который соблюдает пост. «Я держу пост, принимать пищу начинаю, как положено, около половины шестого вечера. Но не понимаю, почему закрывают кафе. Кто соблюдает уразу, того это не должно смущать. Но ведь есть и представители других конфессий, гости республики, почему они должны испытывать неудобства?» - сказал Магомедрасул.

Туристка из Москвы Наталья подтвердила, что столкнулась с таким неудобством. «Днем хотели зайти куда-нибудь покушать, попробовать национальные блюда. Не нашли открытых точек общепита, сказали, что во время поста они откроются только вечером. Еле нашли открытый продуктовый магазин, где купили холодные закуски и принесли их в гостиницу. Несмотря на зиму, в Дагестан приезжают туристы, разве нельзя было этот вопрос как-то решить?» - посетовала она.

С аналогичной проблемой столкнулся гость города Илья. «Мы с друзьями приехали из Нижнего Новгорода. Еле нашли одно кафе, где смогли пообедать. Хотели купить в качестве сувенира и привезти домой дагестанские вина и коньяки, но оказалось, что все точки продаж алкогольной продукции закрыты на месяц», - сказал он.

За розничную продажу алкоголя в дни Рамадана предпринимателям грозят штрафы и конфискация продукции, предупредила 18 февраля в своем телеграм-канале мэрия Махачкалы.

Согласно публикации, запрет введен "в соответствии с Законом Республики Дагестан «О регулировании отдельных вопросов розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Дагестан», а также нормативными правовыми актами правительства РД".

"Убедительная просьба ко всем предпринимателям воздержаться от продажи алкогольных напитков в этот период. В противном случае нарушителям грозит не только административный штраф, но и возможная конфискация продукции", - приводится в публикации призыв главного специалиста управления торговли, рекламы и потребительских услуг Абдулзагира Бийболатова. Он добавил, что сотрудники управления будут проводить рейды "на протяжении всего Священного месяца".

Напомним, в 2025 году махачкалинцы заявляли, что в Рамадан существенно выросли цены на яйца, мясо, масло, финики и другие продукты, а власти не принимали мер, чтобы не допустить роста цен перед Ураза-байрамом. В 2024 году опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы также сообщали, что цены на продукты перед Ураза-байрамом существенно выросли.