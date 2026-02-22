×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:44, 22 февраля 2026

Изменение графика работы кафе в Рамадан создало проблемы махачкалинцам и туристам

Махачкала. Фото: Suleymannabiev, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90865842

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С наступлением месяца поста многие заведения общепита в Махачкале изменили график работы и открываются лишь к вечеру. Жители города и туристы пожаловались, что стало сложно найти кафе, открытое днем.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане месяц поста Рамадан начался 19 февраля, а в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии - 18 февраля. Перед Рамаданом в Махачкале резко выросли цены на мясо и яйца. Представители торговых точек назвали вынужденным повышение цен.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) - праздник разговения после месяца поста.

Верующие во время молитвы. Фото: пользователь Mitya Aleshkovsky с сайта flickr.com
00:57 24.03.2023
Жители Дагестана отметили тенденцию демонстративного поста в Рамадан
Соблюдение дневного поста в Рамадан стало социальным трендом, которому пытаются внешне следовать некоторые люди и представители бизнеса, однако далеко не все из них на практике держат уразу, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана. 

В Махачкале во время Рамадана многие предприятия общепита и магазины не работают в дневное время, а открываются лишь ко времени разговения, пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" жители города и туристы.

Так, махачкалинец Мурад сообщил, что не соблюдает пост и обычно завтракал в кафе. «Я не держу пост. Каждое утро совершаю прогулки, дышу воздухом возле моря в городском парке. Обычно потом ходил завтракать в одно из близлежащих кафе. Сейчас все они закрыты, висят объявления, что открываются после 16 часов», - рассказал он.

Недовольство высказал и житель города Магомедрасул, который соблюдает пост. «Я держу пост, принимать пищу начинаю, как положено, около половины шестого вечера. Но не понимаю, почему закрывают кафе. Кто соблюдает уразу, того это не должно смущать. Но ведь есть и представители других конфессий, гости республики, почему они должны испытывать неудобства?» - сказал Магомедрасул.

Туристка из Москвы Наталья подтвердила, что столкнулась с таким неудобством. «Днем хотели зайти куда-нибудь покушать, попробовать национальные блюда. Не нашли открытых точек общепита, сказали, что во время поста они откроются только вечером. Еле нашли открытый продуктовый магазин, где купили холодные закуски и принесли их в гостиницу. Несмотря на зиму, в Дагестан приезжают туристы, разве нельзя было этот вопрос как-то решить?» - посетовала она.

Еле нашли одно кафе, где смогли пообедать

С аналогичной проблемой столкнулся гость города Илья. «Мы с друзьями приехали из Нижнего Новгорода. Еле нашли одно кафе, где смогли пообедать. Хотели купить в качестве сувенира и привезти домой дагестанские вина и коньяки, но оказалось, что все точки продаж алкогольной продукции закрыты на месяц», - сказал он.

Мэрия пригрозила торговцам штрафами за продажу алкоголя в Рамадан

За розничную продажу алкоголя в дни Рамадана предпринимателям грозят штрафы и конфискация продукции, предупредила 18 февраля в своем телеграм-канале мэрия Махачкалы.

Согласно публикации, запрет введен "в соответствии с Законом Республики Дагестан «О регулировании отдельных вопросов розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Дагестан», а также нормативными правовыми актами правительства РД".

"Убедительная просьба ко всем предпринимателям воздержаться от продажи алкогольных напитков в этот период. В противном случае нарушителям грозит не только административный штраф, но и возможная конфискация продукции", - приводится в публикации призыв главного специалиста управления торговли, рекламы и потребительских услуг Абдулзагира Бийболатова. Он добавил, что сотрудники управления будут проводить рейды "на протяжении всего Священного месяца".

Напомним, в 2025 году махачкалинцы заявляли, что в Рамадан существенно выросли цены на яйца, мясо, масло, финики и другие продукты, а власти не принимали мер, чтобы не допустить роста цен перед Ураза-байрамом. В 2024 году опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы также сообщали, что цены на продукты перед Ураза-байрамом существенно выросли.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:46, 22 февраля 2026
Братья из Калмыкии объявлены убитыми в военной операции
07:47, 22 февраля 2026
Два контрактника из Астраханской области убиты на Украине
07:57, 21 февраля 2026
Воздушная атака зафиксирована в Ростовской области
04:59, 21 февраля 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
01:03, 21 февраля 2026
Четыре бойца из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
00:58, 21 февраля 2026
Видео с оправданием терроризма привели подростка из Дагестана к уголовному делу
Все события дня
Новости
Расчистка дороги в Цунтинском районе. Стоп-кадр видео из телеграм-канала "Дагестанавтодора" https://t.me/dagavtodor/8580
06:48, 22 февраля 2026
Восстановлено движение по автодороге в горах Дагестана
Трансформатор в селе Цовкра-1. Стоп-кадр видео из телеграм-канала "Черновика" https://t.me/chernovik/93764
10:57, 21 февраля 2026
"Дагэнерго" объяснило ремонтом проблемы с подачей электричества сельчанам
Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/59569.
06:58, 21 февраля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8700
04:59, 21 февраля 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
00:58, 21 февраля 2026
Видео с оправданием терроризма привели подростка из Дагестана к уголовному делу
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Последние записи в блогах
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Фото
11:15, 11 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Мертвые души. В Дагестане пытаются вернуть в бюджет украденные миллионы
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Беспилотник над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20 февраля 2026, 22:37
Краснодарец получил ранения во время атаки БПЛА

Владимир Севриновский. Фото: Vladsevr. https://ru.wikipedia.org/
20 февраля 2026, 18:25
Российский Минюст объявил иноагентом журналиста Владимира Севриновского*

Пляж в Темрюкском районе. 20 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2599
20 февраля 2026, 16:33
Волонтеры оспорили сообщения о берегах без выбросов мазута в Анапе

Рустам Ногмов. Фото: https://t.me/gazetayuga/9548
20 февраля 2026, 13:35
Сторона потерпевших назвала справедливым приговор за убийство нальчанки

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше