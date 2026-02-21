"Дагэнерго" объяснило ремонтом проблемы с подачей электричества сельчанам

Жители дагестанского села Цовкра-1 пожаловались на холод в домах, отметив, что электричество им подается через "старый и слабый" трансформатор. Второй трансформатор был в ремонте и вскоре будет подключен, заявило "Дагэнерго".

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на длительные отключения электричества, проблемы с отоплением и водоснабжением. Так, 21 января многие жители Махачкалы остались без энергоснабжения из-за очередной аварии, а 25 января в Махачкале произошел прорыв трубопровода, оставивший жителей без воды почти на двое суток.

Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. "Проблемы с водой, светом, отоплением и тарифами - это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости, который ведет к росту протестной активности", - указал, в частности, автор телеграм-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.

Компания "Дагэнерго" отреагировала на жалобы жителей села Цовкра-1 на слабый трансформатор, сообщает сегодня "Черновик".

"Электроснабжение жителей селения Цовкра-1 обеспечивается от двух КТП (комплектных трансформаторных подстанций). Трансформатор на одной из них находился на ремонте. На время ремонта все потребители были запитаны от одного КТП. В настоящее время трансформатор отремонтирован. Специалисты Кумухских РЭС филиала "Дагэнерго" планируют в ближайшее время доставить трансформатор и подключить", - цитирует сообщение компании издание.

Текстовое обращение сельчан к главе Дагестана Сергею Меликову издание опубликовало в своем телеграм-канале вчера, 20 февраля.

"Уважаемый Сергей Алимович! Это обращение от жителей села Цовкра-1 Кулинского района. Наши дети на СВО, а у нас дома холодно. Трансформатор старый и слабый, и один на все село", - говорится в обращении.

В селе Цовкра-1 живет около 500 человек, указано на странице администрации сельского поселения во "ВКонтакте".

В телеграм-канале Сергея Меликова, по состоянию на 10.55 мск 21 февраля, не опубликована реакция на обращение сельчан.

Напомним, в августе 2025 года жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов города.

Однако чиновники сфокусировали внимание на том, что в соцсетях распространяются призывы к массовым протестам против отключений электричества, и пригрозили ответственностью жителям Махачкалы за несанкционированные акции.

Сергей Меликов на прямой линии 27 ноября 2025 года обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.